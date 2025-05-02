Постановления Правительства Таджикистана (23) об освобождении от должности (10) и назначении на должность (13)

14:31 02.05.2025

Постановления Правительства Республики Таджикистан



Май 2, 2025

г. Душанбе



Правительство Республики Таджикистан постановляет:



Освободить от должности:



от 2 мая 2025 года №270

Освободить Нодири Шахнозу Анвар от должности заместителя министра труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



от 2 мая 2025 года №271

Освободить Ашурализода Абдурахмона Ашурали от должности директора Агентства труда и занятости населения Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



от 2 мая 2025 года №272

Освободить Абдулвахобзода Темурджона Назурулло от должности директора Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан в связи со смертью.



от 2 мая 2025 года №273

Освободить Рахмона Исломиддина Хайриддина от должности начальника Антимонопольной службы при Правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



от 2 мая 2025 года №274

Освободить Абдуалимзода Хакимбека Абдуалима от должности ректора Образовательного учреждения "Таджикский государственный финансово-экономический университет" в связи с переходом на другую работу.



от 2 мая 2025 года №275

Освободить Абдуллозода Исматулло Файзулло от должности генерального директора Открытого акционерного общества "Международный аэропорт Душанбе".



от 2 мая 2025 года №276

Освободить Шарифзода Зайнулло Махмадулло от должности директора Агентства по государственным закупкам товаров, работ и услуг при Правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



от 2 мая 2025 года №277

Освободить Абдурахмонзода Джамилю Уктамджон от должности первого заместителя директора Агентства социального страхования и пенсий при Правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



от 2 мая 2025 года №278

Освободить Рахмонзода Амрулло Абдулло от должности руководителя Администрации свободной экономической зоны "Дангара" в связи с переходом на другую работу.



от 2 мая 2025 года №279

Освободить Тохирджонзода Сураджа Гуломмамада от должности руководителя Администрации свободной экономической зоны "Ишкошим" в связи с переходом на другую работу.



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Назначить на должность:



от 2 мая 2025 года №280

Назначить Абдурахмонзода Иноятулло Абдурахмона заместителем министра обороны Республики Таджикистан по тылу.



от 2 мая 2025 года №281

Назначить Каримзода Насимджона Самиджона первым заместителем министра труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан.



от 2 мая 2025 года №282

Назначить Ашурализода Абдурахмона Ашурали заместителем министра труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан.



от 2 мая 2025 года №283

Назначить Норзода Шарифа Сангинмурода заместителем министра труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан.



от 2 мая 2025 года №284

Назначить Рахмона Исломиддина Хайриддина директором Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан.



от 2 мая 2025 года №285

Назначить Раджабзода Хайдарали Раджабали начальником Антимонопольной службы при Правительстве Республики Таджикистан.



от 2 мая 2025 года №286

Назначить Шарифзода Зайнулло Махмадулло генеральным директором Открытого акционерного общества "Международный аэропорт Душанбе".



от 2 мая 2025 года №287

Назначить Сатторзода Бободжона Абдуджаббора ректором Образовательного учреждения "Таджикский государственный финансово-экономический университет".



от 2 мая 2025 года №288

Назначить Курбонзода Усмонали Курбона первым заместителем директора Агентства социального страхования и пенсий при Правительстве Республики Таджикистан.



от 2 мая 2025 года №289

Назначить Неккадамзода Илола Гулбека руководителем Администрации свободной экономической зоны "Ишкошим".



от 2 мая 2025 года №290

Назначить Собирзода Джамшеда Абдусаида руководителем Администрации свободной экономической зоны "Дангара".



от 2 мая 2025 года №291

Назначить Дустзода Хамрохона Джуму директором Государственного учреждения "Национальный центр переводов" при Комитете по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан.



от 2 мая 2025 года №292

Назначить Олимзода Зохира Олима первым заместителем председателя Комитета по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан.



Председатель

Правительства Республики

Таджикистан Эмомали Рахмон