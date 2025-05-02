|Постановления Правительства Таджикистана (23) об освобождении от должности (10) и назначении на должность (13)
14:31 02.05.2025
Постановления Правительства Республики Таджикистан
Май 2, 2025
г. Душанбе
Правительство Республики Таджикистан постановляет:
Освободить от должности:
от 2 мая 2025 года №270
Освободить Нодири Шахнозу Анвар от должности заместителя министра труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
от 2 мая 2025 года №271
Освободить Ашурализода Абдурахмона Ашурали от должности директора Агентства труда и занятости населения Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
от 2 мая 2025 года №272
Освободить Абдулвахобзода Темурджона Назурулло от должности директора Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан в связи со смертью.
от 2 мая 2025 года №273
Освободить Рахмона Исломиддина Хайриддина от должности начальника Антимонопольной службы при Правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
от 2 мая 2025 года №274
Освободить Абдуалимзода Хакимбека Абдуалима от должности ректора Образовательного учреждения "Таджикский государственный финансово-экономический университет" в связи с переходом на другую работу.
от 2 мая 2025 года №275
Освободить Абдуллозода Исматулло Файзулло от должности генерального директора Открытого акционерного общества "Международный аэропорт Душанбе".
от 2 мая 2025 года №276
Освободить Шарифзода Зайнулло Махмадулло от должности директора Агентства по государственным закупкам товаров, работ и услуг при Правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
от 2 мая 2025 года №277
Освободить Абдурахмонзода Джамилю Уктамджон от должности первого заместителя директора Агентства социального страхования и пенсий при Правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
от 2 мая 2025 года №278
Освободить Рахмонзода Амрулло Абдулло от должности руководителя Администрации свободной экономической зоны "Дангара" в связи с переходом на другую работу.
от 2 мая 2025 года №279
Освободить Тохирджонзода Сураджа Гуломмамада от должности руководителя Администрации свободной экономической зоны "Ишкошим" в связи с переходом на другую работу.
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Назначить на должность:
от 2 мая 2025 года №280
Назначить Абдурахмонзода Иноятулло Абдурахмона заместителем министра обороны Республики Таджикистан по тылу.
от 2 мая 2025 года №281
Назначить Каримзода Насимджона Самиджона первым заместителем министра труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан.
от 2 мая 2025 года №282
Назначить Ашурализода Абдурахмона Ашурали заместителем министра труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан.
от 2 мая 2025 года №283
Назначить Норзода Шарифа Сангинмурода заместителем министра труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан.
от 2 мая 2025 года №284
Назначить Рахмона Исломиддина Хайриддина директором Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан.
от 2 мая 2025 года №285
Назначить Раджабзода Хайдарали Раджабали начальником Антимонопольной службы при Правительстве Республики Таджикистан.
от 2 мая 2025 года №286
Назначить Шарифзода Зайнулло Махмадулло генеральным директором Открытого акционерного общества "Международный аэропорт Душанбе".
от 2 мая 2025 года №287
Назначить Сатторзода Бободжона Абдуджаббора ректором Образовательного учреждения "Таджикский государственный финансово-экономический университет".
от 2 мая 2025 года №288
Назначить Курбонзода Усмонали Курбона первым заместителем директора Агентства социального страхования и пенсий при Правительстве Республики Таджикистан.
от 2 мая 2025 года №289
Назначить Неккадамзода Илола Гулбека руководителем Администрации свободной экономической зоны "Ишкошим".
от 2 мая 2025 года №290
Назначить Собирзода Джамшеда Абдусаида руководителем Администрации свободной экономической зоны "Дангара".
от 2 мая 2025 года №291
Назначить Дустзода Хамрохона Джуму директором Государственного учреждения "Национальный центр переводов" при Комитете по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан.
от 2 мая 2025 года №292
Назначить Олимзода Зохира Олима первым заместителем председателя Комитета по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан.
Председатель
Правительства Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон