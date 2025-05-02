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Шавкат Мирзиеев: Хорезм – перекресток славного прошлого и новых реформ
15:09 02.05.2025

Шавкат Мирзиеев: Хорезм – перекресток славного прошлого и новых реформ

02.05.2025

2 мая в Ургенчском районе состоялось совещание, посвященное приоритетным задачам социально-экономического развития Хорезмской области.

Президент Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что Хорезм - это перекресток, где соединяются славная история нашего народа и новые реформы.

Несмотря на удаленность от логистических цепочек и ограниченные природные ресурсы, прошедший год можно назвать для региона годом малого и среднего бизнеса. В 2024 году в области начали деятельность 7 тысяч новых предпринимателей, 47 предприятий перешли из категории малых в средние, возобновили работу 1 700 предприятий. В результате за год 290 тысяч человек получили работу.



Тем не менее, остается немало актуальных проблем. Уровень бедности в области по-прежнему составляет около 12 процентов, число безработных - 45 тысяч человек. В этой связи было отмечено, что хокимы и их заместители должны превращать каждую возможность в реализуемый проект, создавать новые рабочие места, развивать промышленность, сферу услуг, туризм, сельское хозяйство и экспортный потенциал.

Глава государства обозначил имеющиеся возможности и меры по их эффективному использованию.

Например, общий экспортный потенциал туризма в стране оценивается в 10 миллиардов долларов, из которых 2 миллиарда может обеспечить Хорезм. Однако этот потенциал до конца не используется. В области насчитывается 263 объекта культурного наследия. Их можно превратить в туристические локации совместно с предпринимателями, что даст дополнительный доход и создаст новые рабочие места. Будет выделено финансирование на привлечение иностранных археологов для изучения и восстановления исторических мест.

В Хорезме активно развиваются более 40 направлений ремесленничества и туристов особенно интересует сам процесс изготовления изделий.

Важное значение имеет и развитие заведений общественного питания. Президент подчеркнул необходимость поддержки рестораторов, продвигающих национальную кухню за рубежом. Государство частично компенсирует расходы, связанные с регистрацией, получением разрешений и управлением ресторанов узбекской кухни за рубежом.

Также обсуждались вопросы увеличения гостиничных мест и транспортных маршрутов, создания новых развлекательных и тематических пространств, подготовки гидов и официантов.

В целом на текущий год поставлена задача реализовать 91 проект на сумму 200 миллионов долларов, создать 100 тысяч рабочих мест в сфере туризма и услуг. Планируется привлечь 2 миллиона иностранных и 10 миллионов внутренних туристов и довести экспорт туризма до 700 миллионов долларов.

В экономической сфере также имеются широкие возможности. В этом году в Хорезме планируется обеспечить не менее 6 процентов экономического роста и довести валовой региональный продукт до 60 триллионов сумов. Будет трудоустроено 265 тысяч человек, а 104 тысячи выведены из бедности.

По программе приватизации в 2025 году в области выставят на торги 41 государственное здание и 350 гектаров земли - это создает огромные возможности для развития сферы услуг, туризма и производства.

За последние восемь лет мебельная промышленность в Хорезме выросла в 3 раза. В Ханкинском районе на 10 гектарах создана мебельная промышленная зона. Для дальнейшего развития отрасли будут привлечены дизайнеры, маркетологи и инженер-технологи из-за рубежа. Также поручено разработать специальную программу для поддержки мебельной отрасли в целом.

В нынешних сложных условиях в мире выигрывают те страны, которые привлекают инновации и инвестиции. В этом направлении и в Хорезме предусмотрены масштабные планы: в этом году будут реализованы 12 крупных и 480 региональных проектов на сумму 900 миллионов долларов. Производство 65 видов продукции и 5 видов оборудования будет локализовано, объем локализации достигнет 1,7 триллиона сумов. Планируется привлечение 1,5 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций и экспорт продукции на 510 миллионов долларов.

Так, в Кошкупырском районе на 175 гектарах создается узбекско-китайский технопарк, в рамках которого реализуется 16 инвестиционных проектов на сумму 1 миллиард долларов.

В Тупраккале начнется первый этап строительства газохимического комплекса стоимостью 10 миллиардов долларов. Там ежегодно будут производиться 2 миллиона тонн 14 видов полимерной продукции с высокой добавленной стоимостью.

В области работает 663 предприятия по производству строительных материалов, эта отрасль становится одним из драйверов региона. Будет оказана поддержка реализации продукции этих предприятий, стартуют еще 40 новых проектов на сумму 100 миллионов долларов.

Словацкая компания реализует в Тупраккале проект по выращиванию рапса и производству биоэтанола на сумму 170 миллионов долларов.

В сельском хозяйстве стартуют 56 проектов на сумму 60 миллионов долларов. Дополнительно введут в оборот 3 400 гектаров земли, создадут 1 200 гектаров садов промышленного типа.

Совместно с австрийской компанией Bauer на 7,5 тысячи гектарах будет внедрено дождевальное орошение. Готовые к использованию установки будут переданы фермерам в лизинг сроком на 10 лет под 2,5 процента годовых в сумах.

Фермеры Хорезма, стремясь снизить себестоимость, устанавливают современные автопилоты на тракторы, что позволяет проводить более точный посев. Отмечено, что такие инициативы будут поддержаны льготным кредитованием.

В области, где сложный доступ к водным ресурсам, расположено 21 процент всех насосных станций страны. Было подчеркнуто, что установка солнечных панелей позволит существенно сократить затраты на электроэнергию.

Намечены меры по развитию рыбоводства, переработке молока и выращиванию альтернативных культур на полях.

Для повышения уровня жизни населения предусмотрены строительные проекты: в этом году будет построено 200 многоквартирных домов на 7 тысяч квартир, отремонтировано 1 500 километров дорог и 20 мостов. Эти работы обеспечат занятость 20 тысяч человек.

Особое внимание будет уделено развитию социальной сферы. Расширится доступ к высокотехнологичным медицинским услугам, увеличится охват дуальным образованием студентов техникумов и вузов, будет усилена поддержка молодежи в трудоустройстве.

В завершение совещания заслушана информация ответственных лиц о планах реализации намеченных мер.

Источник - President.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1746187740


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