Шавкат Мирзиеев: Хорезм – перекресток славного прошлого и новых реформ

15:09 02.05.2025

Шавкат Мирзиеев: Хорезм – перекресток славного прошлого и новых реформ



02.05.2025



2 мая в Ургенчском районе состоялось совещание, посвященное приоритетным задачам социально-экономического развития Хорезмской области.



Президент Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что Хорезм - это перекресток, где соединяются славная история нашего народа и новые реформы.



Несмотря на удаленность от логистических цепочек и ограниченные природные ресурсы, прошедший год можно назвать для региона годом малого и среднего бизнеса. В 2024 году в области начали деятельность 7 тысяч новых предпринимателей, 47 предприятий перешли из категории малых в средние, возобновили работу 1 700 предприятий. В результате за год 290 тысяч человек получили работу.



