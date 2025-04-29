|Трамп объявил 8 мая Днем Победы США во Второй мировой войне
15:23 02.05.2025
Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне
Трамп объявил Днем Победы во Второй мировой войне 8 мая. Он также заявил об исключительной роли американцев в борьбе с нацистской Германией. Путин напоминал, что "главным освободителем народов Европы" был СССР
Американский президент Дональд Трамп заявил о "несравнимо" большом вкладе Соединенных Штатов в победу в Первой и Второй мировых войнах и объявил для каждой из них новые праздники - дни Победы. Об этом он написал в соцсети Thruth Social.
Республиканец призвал американцев начать "праздновать наши победы". Дни Победы будут отмечаться 11 ноября и 8 мая для двух войн соответственно.
"Мы победили в обеих войнах, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству, но мы больше ничего не празднуем, потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать!" - написал Трамп.
Президент России Владимир Путин называл СССР "главным освободителем народов Европы". По его словам, именно советские солдаты добились решающего вклада в борьбе с нацизмом.
Подписание договора о безоговорочной капитуляции Германии закончилась 8 мая в Берлине в 22:43 по местному времени. В Москве в это время было на два часа больше и уже начались новые сутки - 9 мая.
С того времени День Победы над фашизмом в Западной Европе и США отмечается 8 мая, а в странах бывшего СССР и Восточной Европы - 9 мая. В России 9 Мая - праздничный нерабочий день.
Вторая мировая война завершилась позднее, когда был подписан акт о капитуляции Японии. Это произошло 2 сентября 1945 года. В России в качестве памятной даты установлено 3 сентября.