Трамп объявил 8 мая Днем Победы США во Второй мировой войне

15:23 02.05.2025

Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне



Трамп объявил Днем Победы во Второй мировой войне 8 мая. Он также заявил об исключительной роли американцев в борьбе с нацистской Германией. Путин напоминал, что "главным освободителем народов Европы" был СССР



Американский президент Дональд Трамп заявил о "несравнимо" большом вкладе Соединенных Штатов в победу в Первой и Второй мировых войнах и объявил для каждой из них новые праздники - дни Победы. Об этом он написал в соцсети Thruth Social.



Республиканец призвал американцев начать "праздновать наши победы". Дни Победы будут отмечаться 11 ноября и 8 мая для двух войн соответственно.



