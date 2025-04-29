В Монголии началось строительство новой железнодорожной линии в обход Улан-Батора

18:34 02.05.2025

В Монголии началось строительство новой железнодорожной линии

Ветка пойдет в обход Улан-Батора



25 апреля в Монголии началось строительство новой железнодорожной линии протяженностью 102,5 км. Она соединит Багахангай и долину Хушиг.



Как сообщает новостное агентство "Монцамэ", премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ выразил поддержку инженерам и рабочим, участвующим в реализации этого важного проекта, подчеркнув его значимость для экономики страны. Проект является частью работы правительства Монголии и мэрии Улан-Батора по развитию инфраструктуры столицы. По его словам, весенние строительные работы идут по плану.



Строительство железнодорожной линии третьего класса, которая будет ответвляться от третьего пути на станции Багахангай, направлено на создание крупного логистического центра. Проект предусматривает строительство трех станций, четырех переездов и моста протяженностью 2,5 км. Это первая железнодорожная ветка такого масштаба в Монголии, и ее строительство будет осуществляться государственной компанией "Монгольские железные дороги" в соответствии с международными стандартами и требованиями к качеству.



Министр транспорта и автомобильных дорог Борхуугийн Дэлгэрсайхан сообщил, что строительство планируется завершить в октябре этого года. Проект будет финансироваться за счет инвестиций государственных предприятий, не связанных с добычей полезных ископаемых, и, ожидается, что он окупится в течение 15 лет.



Кроме того, в процессе строительства будет создано около 3 000 временных рабочих мест и 420 постоянных, что окажет существенную поддержку местной экономике. По планам, после завершения проекта новый транспортно-логистический центр сможет обрабатывать от 3,5 до 20 миллионов тонн грузов в год, что должно значительно сократить пробки на дорогах Улан-Батора. Так как проект строится в обход монгольской столицы, это позволит сократить время остановок на переездах из-за движения поездов до 144 минут в сутки. Это поможет уменьшить заторы на дорогах Улан-Батора.