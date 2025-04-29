Новый доклад ООН по Афганистану: гуманитарный кризис углубляется

18:43 02.05.2025

30 апреля 2025 Гуманитарная помощь



Афганистан все глубже погружается в социально-экономический кризис. Неравенство, потеря доходов и ограничения прав женщин ставят под угрозу будущее страны, несмотря на некоторые признаки экономического восстановления. Об этом предупреждают авторы нового доклада, опубликованного сегодня Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Эксперты подчеркивают необходимость долгосрочных экономических и социальных решений, в частности, снятия ограничений в отношении женщин.



В 2023-2024 годах в Афганистане впервые с 2019 года наблюдался скромный рост ВВП на уровне 2,7 процента, говорится в отчете. В ПРООН отмечают хрупкий характер восстановления экономики: дефицит торгового баланса страны вырос до 6,7 миллиарда долларов за первые три квартала 2024 года по сравнению с 5,1 миллиарда долларов за тот же период 2023 года. Это отражает стагнацию местного производства и отсутствие рабочих мест. В результате экономика по-прежнему сильно зависит от импорта и международной помощи.



Потеря доходов



Согласно докладу, в 2024 году 75 процентов населения были неспособны стабильно себя обеспечивать – на шесть процентных пунктов больше, чем в 2023 году. Доступ к адекватному жилью, услугам здравоохранения и товарам первой необходимости ухудшился, в то время как потрясения, в том числе экономические и климатические, усилились. Домохозяйства, возглавляемые женщинами, сельские общины и внутренние переселенцы сообщили о наиболее серьезном снижении уровня доходов и потребления.



Девять из десяти афганских домохозяйств, столкнувшихся с потерей производственных активов, источников средств к существованию, работы и иных возможностей для получения дохода, сообщили о том, что им пришлось сократить свои ежедневные расходы, что делает их еще более уязвимыми к различным потрясениям.



Негативная траектория



В докладе отмечается, что в связи с сохраняющимися ограничениями на образование и занятость гендерный разрыв увеличился: все больше женщин оказывается в условиях нищеты и социальной изоляции. Сельские районы, в которых проживает 71 процент населения Афганистана, по-прежнему в значительной степени лишены доступа к базовым услугам, таким как здравоохранение и санитария, а также к источникам средств к существованию.



"Анализ ПРООН и новые данные указывают на продолжение крайне тревожной траектории для афганского народа, который в течение последнего десятилетия боролся с крайней нищетой. В связи с ожидаемым прибытием сотен тысяч репатриантов в этом году и заметным сокращением международной поддержки, афганским общинам придется столкнуться с серьезными проблемами, которые еще более усугубят существующие проблемы. Это, как всегда, в первую очередь отразится на и без того плачевном положении для женщин и девочек", – сказала Канни Вигнараджа, помощник Генерального секретаря ООН и региональный директор ПРООН для Азии и Тихого океана.



Устойчивые решения



"ПРООН подчеркивает необходимость целенаправленных действий для решения этих проблем, признавая, что одной только гуманитарной помощи недостаточно, и нужны устойчивые долгосрочные экономические и социальные решения", – добавил представитель ПРООН в Афганистане Стивен Родригес.



По его словам, снятие ограничений в отношении женщин имеет решающее значение для обеспечения их благополучия, уважения прав человека, а также для стимулирования "столь необходимого" экономического роста. Согласно оценкам, ограничения прав женщин и девочек в Афганистане приведут к экономическим потерям в размере почти 920 миллионов долларов в период с 2024 по 2026 год.



Авторы доклада призывают к всесторонней поддержке экономики, в том числе для возглавляемых женщинами предприятий, малого и среднего бизнеса и сельского хозяйства. Эти программы имеют важное значение для повышения устойчивости, снижения зависимости от помощи и достижения долгосрочного восстановления в Афганистане, считают в ПРООН.