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Чем помогли СССР во время Второй мировой войны Монголия, Югославия и Китай
18:44 02.05.2025

Союзники, которых вспомнили: чем помогли СССР во время Второй мировой войны Монголия, Югославия и Китай
Монгольские лошади дошли до Берлина рядом с советским танком

Анна Климова
01 мая 2025

В годы Второй мировой войны весь мир сплотился в противостоянии нацистской Германии. Основной удар принял на себя Советский Союз, однако получил значительную поддержку со стороны союзников. В частности, Югославия задержала немецкое вторжение в СССР более чем на месяц, а сопротивление китайского народа внесло вклад в изменение хода Великой Отечественной войны.

Первое государство, оказавшее помощь Советскому Союзу в борьбе с нацизмом, стала Монголия, поставляя продовольствие, технику и деньги. Особенно важной была помощь в виде лошадей, которых монгольские скотоводы предоставили Красной Армии в виде дара, достигающего в общей сложности более 500 тысяч животных. Подробнее - в материале URA.RU.

Как Монголия помогала СССР во время Великой Отечественной войны

Немногие осведомлены о том, что Монголия стала первой страной, которая официально заявила о своей поддержке Советского Союза сразу после начала Великой Отечественной войны. Так, в период Великой Отечественной войны правительство Монгольской Народной Республики (МНР) поставило Советскому Союзу более 500 тысяч монгольских лошадей. Еще 32 тысячи лошадей были переданы монгольскими аратами в качестве личных добровольных пожертвований, пишет портал История.РФ. Отмечается, что практически каждая пятая лошадь в Красной Армии была монгольской.

"Неприхотливая монгольская лошадь дошла до Берлина рядом с советским танком", - писал в воспоминаниях легендарный советский военачальник-кавалерист генерал Исса Плиев.

Эти лошади, отличавшиеся выносливостью и неприхотливостью, играли ключевую роль в доставке необходимых снабжений войскам: от одежды и пищи до медикаментов и оружия. Преодолевая сложные военные маршруты на монгольских скакунах, "мы убедились в их выносливости, силе и неприхотливости в еде". В короткие моменты передышки между сражениями лошади самостоятельно находили себе корм, питаясь травой и грызя кору деревьев, и всегда оставались готовыми к бою. Они инстинктивно чувствовали опасность наравне с своими хозяевами, двигались легко и бесшумно, что позволяло конному полку незамеченным подойти к врагу и атаковать его с тыла.

Монголия снабжала СССР техникой, продовольствием и отдала несколько годовых бюджетов

Монголия также оказывала помощь Советскому Союзу через финансирование производства военной техники. Так, была сформирована колонна из 53 бронированных машин, получившая название "Революционная Монголия". Кроме того, было отправлено шесть эшелонов, каждый из которых насчитывал 237 вагонов с теплой одеждой, продуктами питания и другими необходимыми товарами.

Доктор исторических наук Леонид Курас уточняет, в 1946 году объем предоставленной Монголией помощи был настолько значителен, что равнялся двум годовым бюджетам страны. Он писал в своих мемуарах "Воспоминания и размышления" маршал Георгий Жуков, передает интернет-издание "Столетие".

"На эти средства, в частности, было построено 53 танка, из них 32 танка Т-34, на бортах которых стояли славные имена Сухэ-Батора и других героев Монгольской Народной Республик"".

Пищевые запасы включали 316 тонн мяса, 26 758 тушек зеренов, 92 тонны масла, 84,8 тонны колбасных изделий, 12 954 килограмма варенья, 36 900 килограмм конфет и других сладостей, а также 70 400 килограмм печенья и другой кондитерской продукции. Также было подготовлено 480 ящиков водки. В список входили и 127 ящиков с общими подарками, а также 22 176 индивидуальных посылок.

"План Барбаросса": как Югославия отсрочила начало войны

19 октября 1944 года войска 4-го Украинского фронта при поддержке подразделений Народно-освободительной армии Югославии в ходе девятого сталинского удара успешно прорвали оборону группировки вермахта "Сербия" и освободили столицу Югославии - Белград. Свидетельства участников событий подтверждают, что встреча советских солдат с местными жителями проходила в атмосфере всеобщего ликования.

"Между тем малоизвестным остается тот факт, что именно события в Югославии сорвали первоначальный график нападения Германии на Советский Союз. Согласно директиве № 21, получившей название "План Барбаросса" и подписанной Адольфом Гитлером 18 декабря 1940 года, завершение подготовки к военным действиям против СССР планировалось к 15 мая 1941 года".

В последующем распоряжении, отданном главнокомандующим сухопутными войсками фон Браухичем 31 января 1941 года, подчеркивалось, что после 10 марта любые изменения в планах наступления исключаются, если вторжение должно начаться в намеченный срок. Однако на Балканах складывалась неблагоприятная для Германии ситуация: итальянские войска терпели поражения в Греции от местных партизан и британских экспедиционных сил.

В этих условиях 1 марта немецкое командование приняло решение начать наступление на Грецию с территории Болгарии, чтобы обезопасить свои тылы от потенциальной угрозы со стороны англичан. Взамен от Югославии требовалось нейтралитет; для этого Гитлер обещал передать стране порт Салоники и гарантировал неприкосновенность ее границ. Генерал Йодль, начальник штаба оперативного руководства вермахта, позднее отмечал:

"Наши отношения с Югославией были столь деликатны, словно мы имели дело с оперной дивой". 25 марта глава югославского правительства Драгиша Цветкович подписал в Вене договор о присоединении страны к Тройственному пакту.

Однако уже на следующий день в Белграде начались массовые антинемецкие выступления, на которые вышли около 80 тысяч человек. Под лозунгом "Лучше смерть, чем рабство" белградцы выражали протест против союза с нацистской Германией. В ночь на 27 марта группа высших офицеров во главе с генералом ВВС Душаном Симовичем совершила государственный переворот, сместив правительство Цветковича и объявив о приостановке ратификации соглашения с Германией.

"Дата начала операции против Греции была перенесена на неделю, а наступление на Советский Союз отложено примерно на 4–6 недель. По свидетельству генерала Йодля на Международном трибунале, 1 апреля Гитлер утвердил новую дату нападения на СССР - 22 июня 1941 года. 7 апреля фон Браухич издал директиву о завершении подготовительных мероприятий к вечеру 21 июня".

В ночь на 6 апреля в Москве было подписано советско-югославское соглашение о дружбе и взаимопомощи, однако всего спустя несколько часов люфтваффе нанесло массированный удар по Белграду; город подвергся бомбардировке силами 150 самолетов, что привело к гибели порядка 17 тысяч мирных жителей. Вслед за этим германские войска вторглись на территорию Югославии.

Сопротивление оккупантам оказали главным образом сербские и черногорские части; словенские и хорватские подразделения оставили позиции. Уже через неделю Белград был занят немецкими войсками, а 18 апреля страна капитулировала. Потери со стороны Германии составили около 150 убитых и порядка 400 раненых.

"Тем не менее балканская кампания задержала начало операции против Советского Союза более чем на месяц. В результате немецкие войска подошли к Москве лишь к середине октября - в период осенней распутицы и наступающих холодов, сыгравших важную роль в последующем поражении вермахта под столицей СССР".

Таким образом, события в Югославии способствовали срыву планов гитлеровского командования и стали значимым фактором, позволившим Советскому Союзу выстоять в тяжелейший период Великой Отечественной войны и приблизить победу антифашистской коалиции.

Как Китай и СССР оказывали друг другу поддержку в ходе Второй мировой войны

В годы Второй мировой войны Китай и Советский Союз сыграли ведущую роль в противостоянии японскому и немецкому фашизму, понеся при этом самые значительные человеческие и материальные потери. Обе страны, связанные традициями добрососедства, оказывали взаимную поддержку, совместными усилиями приближая победу над агрессорами.

Японское наступление нанесло ущерб интересам Советского Союза: контроль над Китайско-Восточной железной дорогой был утрачен, и советскому правительству пришлось продать свою долю по символической цене. Кроме того, действия Японии в регионе создали прямую угрозу безопасности дальневосточных территорий СССР.

С 1935 года на фоне продолжающейся агрессии Японии руководство Китая стало активнее развивать двусторонние отношения с СССР, взяв курс на сближение для совместного сопротивления японской угрозе. Тем временем международная обстановка продолжала ухудшаться: в ноябре 1936 года Германия и Япония заключили Антикоминтерновский пакт, направленный против Советского Союза.

В декабре того же года военные лидеры Чжан Сюэлян и Ян Хучэн организовали Сианьский инцидент, требуя прекращения гражданского противостояния в Китае. Советское руководство выступало за мирное урегулирование ситуации и поддерживало стремление Китая к национальному единству ради борьбы с японским фашизмом.

7 июля 1937 года Япония начала полномасштабную войну против Китая. Уже 13 августа развернулась битва за Шанхай, а 21 августа Китай и Советский Союз подписали Договор о ненападении, который стал основой для предоставления Китаю советской помощи в борьбе против японской агрессии. СССР оперативно приступил к оказанию экономической и военной поддержки слабому в экономическом отношении китайскому правительству.

Основная часть поставляемого вооружения оплачивалась за счет предоставленных кредитов: Китай получил три кредитные линии на общую сумму 250 миллионов долларов США, которые возвращались преимущественно товарами и сырьем - чаем, растительными маслами, медикаментами, металлами и другими необходимыми продуктами.

Помимо финансовой и материально-технической поддержки, Советский Союз оказал Китаю значительную помощь специалистами. Только в битве за Ухань участвовали 3 665 советских военных специалистов и свыше 200 военных советников. Всего же за время антияпонской войны в Китае служило около 5 тысяч советских добровольцев, включая летчиков; более 200 из них погибли, сражаясь за свободу и независимость Китая.

"Сопротивление китайского народа японским захватчикам внесло вклад в изменение хода Великой Отечественной войны: несмотря на постоянные призывы Гитлера к Японии напасть на Дальний Восток СССР, японское командование не реализовало эти планы - во многом благодаря героическому сопротивлению Китая, которое отвлекало значительные силы японской армии".

Маршал Советского Союза В.И. Чуйков в своих мемуарах "Миссия в Китае" отмечал: "...против Советского Союза Япония так и не выступила даже в самые трудные для нас годы войны, а Китай топила в крови. С этим очевидным и неоспоримым фактом нельзя не считаться тем, кто в какой-то мере хочет быть объективным". Сотрудничество между Китаем и Советским Союзом во времена Второй мировой войны стало важнейшим фактором достижения общей победы над фашистскими агрессорами.

Источник - ura.news
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1746200640


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