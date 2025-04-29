Узбекистан придумал, что делать с Афганистаном в споре за воду

18:56 02.05.2025

Узбекистан придумал, что делать с Афганистаном в споре за воду



Узбекистан и Афганистан заключили знаковое соглашение, направленное на совместное управление бассейном реки Амударья. Как сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан, ключевой целью данного договора является обеспечение справедливого и рационального использования водных ресурсов, имеющих стратегическое значение для всего региона.



Подписание документа состоялось в рамках рабочего визита узбекской делегации в Афганистан, возглавляемой заместителем министра сельского хозяйства Джамшидом Абдузухуровым. В официальном сообщении подчеркивается, что данное соглашение не только углубляет двусторонние связи между странами, но и закладывает основу для ответственного подхода к вопросам экологической устойчивости и управления трансграничными водными объектами в Центральной Азии.



В ходе встречи с губернатором провинции Балх Ходжи Мухаммадом Юсуфом Вафо стороны также обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес. Среди них особое внимание было уделено активизации двусторонней торговли, упрощению административных процедур, связанных с экспортом и импортом сельскохозяйственной продукции, сотрудничеству в области карантина растений, а также вопросам устойчивого использования и совместного администрирования водных ресурсов.



Кроме того, узбекская делегация провела предметные переговоры с представителями министерств сельского хозяйства, а также водных и энергетических ресурсов Афганистана. Ожидается, что достигнутые договоренности по каждому из обсужденных направлений окажут позитивное влияние на укрепление экономической стабильности и повышение уровня экологической безопасности во всем центральноазиатском регионе.