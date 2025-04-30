Казахстан подписал соглашение с Таджикистаном о закупе элекроэнергии

19:05 02.05.2025

30 апреля 2025



Казахстан на 20 лет подписал соглашение с Таджикистаном о поставках электроэнергии от ОАО "Рогунская ГЭС" исключительно в часы дефицита, передает NUR.KZ.



На сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов "Әділет" опубликовано постановление правительства "О подписании соглашения между правительством РК и правительством Таджикистана о сотрудничестве в области электроэнергетики".



В соглашении указано, что стороны предпримут все доступные меры по организации почасового учета электрической энергии на границе стран с энергосистемами Центральной Азии.



"Таджикская сторона обеспечит передачу телеметрической информации по межгосударственным линиям электропередачи, связывающим энергосистемы Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, системному оператору Казахстана в лице АО "KEGOC", - сказано в документе.



В тексте особо подчеркивается, что поставка плановой электрической энергии от ОАО "Рогунская ГЭС" осуществляется исключительно в часы планового дефицита в зоне Север-Юг Единой электроэнергетической системы Казахстана, а также исходя из технической возможности ОАО "Рогунская ГЭС".



"Плановые объемы поставки электрической энергии включаются в суточные графики производства-потребления электрической энергии, утверждаемые АО "KEGOC", и не подлежат корректировке. По итогам расчетного периода сумма объемов, указанных в данных суточных графиках, подтверждается данными КДЦ "Энергия" и является основанием для таможенного декларирования продавца и покупателя", - сказано в документе.



Срок действия соглашения - 20 лет, с возможностью пролонгации на 10 лет. Также отмечается, что стоимость элекроэнергии от ОАО "Рогунская ГЭС" происходит из расчета 0,034 доллара США за 1 кВтч (с учетом НДС) к сумме объемов, в соответствии с утвержденными суточными графиками поставок электрической энергии.



Согласно информации на официальном сайте, Рогунская ГЭС - это гидроэлектростанция в Таджикистане на реке Вахш, которая входит в состав Вахшского каскада, являясь его верхней ступенью.



"После завершения проекта, плотина Рогунской ГЭС с высотой 335 м станет самой высокой в мире, а станция достигнет мощности 3600 МВт и станет крупнейшей гидроэлектростанцией в Центральной Азии", - сказано на сайте.



Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что Казахстан может подписать договор с Таджикистаном о закупе электроэнергии на 20 лет.



В августе 2024 года мы писали, что экс-министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев провел переговоры по вопросам энергетического сотрудничества с Таджикистаном. Тогда сообщалось, что стороны договорились проработать возможность заключения договоров на урегулирование внеплановых перетоков электроэнергии между энергосистемами сопредельных государств.



Отметим, что в конце ноября Алмасадам Саткалиев признал, что Казахстан стал больше покупать электроэнергии. По его мнению, это связано с улучшением уровня благосостояния населения.