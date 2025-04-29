|Зайнулло Шарифзода назначен новым главой "Международного аэропорта Душанбе"
19:24 02.05.2025
Он возглавлял Агентство по госзакупкам, а до этого - руководил Цемзаводом
Президент Таджикистан Эмомали Рахмон своим распоряжением назначил Зайнулло Шарифзода новым председателем ОАО "Международный аэропорт Душанбе". На этой должности он сменил Исматулло Абдуллозода, пресс-служба главы государства.
Напомним, сегодня по распоряжению президента Исматулло Абдуллозода и его заместители были сняты с должностей генерального директора и заместителей ОАО "Международный аэропорт Душанбе" в связи с проведением финансовой проверки и выявлением серьезных недостатков в их деятельности.
Новый глава МАД Зайнулло Шарифзода ранее занимал должность директора Агентства по государственным закупкам товаров, работ и услуг при правительстве Таджикистана, на которую он был назначен в 2020 году.
До этого, в 2014 году, по постановлению правительства, он сменил Махмадсаида Зубайдова на посту директора крупнейшего в стране предприятия - "Таджикский цемент".
По информации таджикских СМИ, Зайнулло Шарифзода является братом Шамсулло Сохибова, который является зятем президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Махмадсаид Зубайдов, бывший руководитель завода, был связан с Асадулло Гуломовым, покойным первым заместителем премьер-министра Таджикистана.
"Таджикский цемент" является одним из крупных предприятий по производству цемента в Таджикистане, его проектная мощность составляет 1,1 млн. тонн цемента в год.