Зайнулло Шарифзода назначен новым главой "Международного аэропорта Душанбе"

19:24 02.05.2025

Он возглавлял Агентство по госзакупкам, а до этого - руководил Цемзаводом



Президент Таджикистан Эмомали Рахмон своим распоряжением назначил Зайнулло Шарифзода новым председателем ОАО "Международный аэропорт Душанбе". На этой должности он сменил Исматулло Абдуллозода, пресс-служба главы государства.



Напомним, сегодня по распоряжению президента Исматулло Абдуллозода и его заместители были сняты с должностей генерального директора и заместителей ОАО "Международный аэропорт Душанбе" в связи с проведением финансовой проверки и выявлением серьезных недостатков в их деятельности.



