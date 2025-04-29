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Суббота, 03.05.2025
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ВС РФ начали операцию по окружению ВСУ к югу от Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 2 мая
00:55 03.05.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 2 мая в разрезе СВО. Русские войска начали наступление с целью блокировать все украинские силы в оперативном выступе западнее пгт Нью-Йорк. Части ПВО ВС РФ успешно отразили самую массированную атаку БПЛА на Крым в этом году.

Большой капкан



Наша армия к югу от Константиновки открыла еще один участок наступления. Со стороны села Тарасовка русские передовые подразделения начали атаку по обоим берегам реки Бычок. Противник не ожидал этого, и ВС РФ удалось с ходу занять половину села Новооленовка. Конечная цель продвижения в том районе состоит в том, чтобы достичь Яблоновки и Александро-Калиново. После этого соединения ВСУ, находящиеся к югу от Клебан-Быкского водохранилища, будут изолированы. Учитывая складывающуюся обстановку, неприятель приступил к немедленному отводу частей 93-й ОМБр, сил НГУ и прочих подразделений за водохранилище. В распоряжении противника остается один маршрут – шоссе Н-20, ведущее в Константиновку через село Александро-Калиново. Там же находятся 2 автомобильных моста через реки Бычок и Калиновка. Если эти переправы будут уничтожены, то украинскому командованию придется рисковать техникой, отводя ее за водную преграду через Яблоновку, что гораздо ближе к нашим передовым подразделениям.

Однако отход самого боеспособного и оснащенного "войска" оплачивается неприятелем тем, что 109-я и 111-я бригады ТрО внезапно превратились в арьергард, который сняться с позиций не может, поскольку скован боями. Вероятно, эти украинские части впоследствии будут частично уничтожены, а их выживший личный состав попадет в плен.

По итогу задача по недопущению организованного отхода ВСУ на новые рубежи обороны по водохранилищу и реке Бычок выполнена русской армией. По мере приближения ВС РФ к Яблоновке и Александро-Калиново вероятность начала хаотичного бегства подразделений ТрО без приказа будет возрастать.

Масштабный налет отражен

В ночь на 2 мая ВСУ предприняли самую массированную в этом году атаку БПЛА на Крым. Над самим полуостровом и в акватории Черного моря уничтожены 112 летающих бомб.

Противник, разумеется, хотел поразить военные объекты, среди которых и аэродромы. Но, помимо этого, он проверял реакцию наших частей ПВО, развернутых в Крыму. Ракетчики показали себя с лучшей стороны, массированная атака не принесла Киеву ничего.

Ранее СБУ выпустила пропагандистский ролик, в котором показывается детальное планирование нападения на Крымский мост. Стоит предположить, что неприятель готовит массированную атаку по гражданским, которые проходят необходимый контроль со своим транспортом на Таманском полуострове. Режим контроля безопасности вынужденно приводит к появлению скоплений гражданского транспорта и людей, которые могут подвергнуться нападению. Мост хоть и желанная цель для неприятеля, но уж слишком крепкая, таким образом Киев может выбрать более простой и медийно громкий вариант действий.

Вчера, 1 мая, главным событием дня стало успешное освобождение села Каменка на Купянском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1746222900


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