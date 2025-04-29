ВС РФ начали операцию по окружению ВСУ к югу от Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 2 мая

00:55 03.05.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 2 мая в разрезе СВО. Русские войска начали наступление с целью блокировать все украинские силы в оперативном выступе западнее пгт Нью-Йорк. Части ПВО ВС РФ успешно отразили самую массированную атаку БПЛА на Крым в этом году.



Большой капкан



