Встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и Китая прошла в Алматы

09:36 03.05.2025

Ануар Калмыков

29 апреля 2025



Участие в шестой министерской встрече формата "Цент­ральная Азия – Китай" приняли главы внешнеполитических ведомств: Казахстана – Мурат Нуртлеу, Китая – Ван И, Кыргызстана – Жээнбек Кулубаев, Таджикистана – Сироджиддин Мухриддин, Узбекистана – Бахтиер Саидов, а также представитель Туркменистана.



На встрече основное внимание было уделено укреплению политического диалога, расширению торгово-экономических связей, развитию транспортной взаимосвя­занности, совместной борьбе с вызовами и угрозами, а также вопросам устойчивого развития и экологической безо­пасности в регионе. Обсуждены предложения по улучшению архитектуры многостороннего взаи­модействия Центральной Азии с Китаем на принципах взаимоуважения и равноправия.



Стороны подчеркнули необходимость сбалансированных подходов к современным вызовам и согласовали шаги на пути взаимовыгодного развития.



Мурат Нуртлеу подчеркнул важность укрепления многостороннего формата "Центральная Азия – Китай", акцентируя внимание на необходимости дальнейшего расширения сотрудничества в ключевых сферах для обеспечения стабильности в регионе.



– Нами создаются все условия, чтобы наш формат стал флагманом среди механизмов "ЦА+", а предстоящая встреча лидеров открыла новую веху вечной дружбы и процветания, – отметил глава МИД РК.



Участники заседания выразили готовность к регулярным встречам в данном формате, подчеркивая значимость продолжения конструктивного диалога в условиях глобальных вызовов, развития связей и координации усилий по приоритетным направлениям.



По итогам мероприятия министры иностранных дел приняли Информационное коммюнике, в котором зафиксировали общую приверженность принципам добрососедства, устойчивого развития и углубления многостороннего взаимодействия в рамках формата "Центральная Азия – Китай".



Кроме того, в Алматы заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Китая Ван И приняли участие во втором заседании Стратегического диалога между РК и КНР.



Стороны обсудили широкий круг вопросов политического, торгово-экономического и культурного-гуманитарного сотрудничества. Министры рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также отметили положительную динамику развития казахско-китайских отношений по всему спектру двустороннего взаимодействия.



Особое внимание было уделено совместным усилиям по наращиванию торгово-экономических связей. Была подчеркнута необходимость выработки новых подходов в совместном развитии индустриально-инвестиционного, энергетического, транзитно-транс­портного и инновационного сотрудничества, включая увеличение несырьевого экспорта Казахстана в Китай.



– Наше всепогодное взаимодействие не подвержено геополитическим вызовам и конъюнктурным тенденциям. Китай для нас не просто добрый сосед и надежный друг, а близкая страна с всеобъемлющими связями, – заявил Мурат Нуртлеу.



По информации МИД РК, в прошлом году двусторонний товарооборот достиг рекордной отметки в 43,8 млрд долларов. Обе страны стремятся удвоить объем взаимной торговли в ближайшее время. Казахско-китайский инвестиционный пул включает 224 проекта на сумму около 66,4 млрд долларов.



– Мы рассматриваем Казахстан в качестве приоритетного партнера во внешней политике Китая в отношении к сопредельным странам. Китай твердо поддерживает усилия Казахстана в защите своей территориальной целостности, суверенитета, безопасности, а также в развитии страны в соответствии со своими национальными особенностями, – подчеркнул Ван И.



Главы внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих в текущем году двусторонних визитов и мероприятий, а также сверили часы по актуальным вопросам международной повестки дня.



По итогам встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве между министерствами иностранных дел РК и КНР на 2026–2028 годы, состоялся обмен нотами об учреждении Генерального консульства РК в городе Гуанчжоу.