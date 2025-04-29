Саммит стран Центральной Азии и Залива отложен

14:38 03.05.2025

Саммит стран Центральной Азии и стран Персидского залива, намеченный на 5 мая, отложен на неопределенный срок. Стороны продолжают работу над определением новой даты на основе взаимных консультаций, отметили в МИД Узбекистана.



Саммит "Центральная Азия - Совет сотрудничества арабских государств Залива", который должен был пройти в Самарканде 5 мая, отложен на неопределенный срок. Об этом "Газете.uz" сообщили в Министерстве иностранных дел Узбекистана.



"Стороны продолжают работу над определением новой даты на основе взаимных консультаций. О дате и других подробностях саммита будет сообщено дополнительно", - говорится в заявлении МИДа.



В министерстве подчеркнули, что усилия по укреплению диалога и партнерства в рамках формата будут продолжены.



Напомним, первый саммит "Центральная Азия - Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоялся в июле 2023 года в Джидде в Саудовской Аравии.



В совет входят шесть арабских государств, имеющих выход к Персидскому заливу: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Оман и Катар.