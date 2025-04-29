Правительство Таджикистана готовит изменения в налоговом законодательстве

16:30 03.05.2025

Правительство Таджикистана обсудило изменения в налоговом законодательстве



Эмомали Рахмон провел заседание правительства



В ходе заседания правительства Таджикистана, которое состоялось 30 апреля под председательством президента страны Эмомали Рахмона, было обсуждено несколько важных вопросов, связанных с экономическим развитием и социальными инициативами.



Инвестиционный проект в текстильной отрасли



Председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Султон Рахимзода отчитался о проекте инвестиционного соглашения между правительством страны и Консорциумом инвесторов ООО "Центр развития промышленности" по реализации проекта "Создание текстильного кластера групп компаний в Республике Таджикистан", сообщает пресс-служба президента РТ.



По его словам, целью разработки и принятия этого проекта является содействие ускоренной индустриализации страны, а также привлечение инвестиций, создание агропромышленных кластеров и переработка хлопкового волокна до конечной продукции внутри страны.



Рахимзода сообщил, что с реализацией проекта работой будут обеспечены более 5500 граждан страны.



Проект был одобрен, и президент страны поручил ответственным лицам подписать соглашение и представить его на утверждение в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.



Изменения в Налоговом кодексе



Также на заседании был рассмотрен проект Закона о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс РТ, который предложен для поиска дополнительных источников доходов государственного бюджета.



Проект был одобрен и направлен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.



Приняты также соответствующие решения по ряду вопросов, в том числе по управлению и эффективному контролю над землепользованием.



В завершение заседания Эмомали Рахмон обратил внимание на выполнение поручений, данных в ходе предыдущих заседаний, а также подчеркнул необходимость расширения работ по благоустройству и подготовке к празднованию 35-летия государственной независимости Таджикистана.