Кыргызстан расторг соглашение с китайской компанией о строительстве экогорода Асман

16:47 03.05.2025

Кабмин расторгнул соглашение с китайской компанией о строительстве экогорода Асман. Инвестор должен был вложить $480 млн



Tazabek - Кабинет министров расторгнул Инвестиционное соглашение о реализации инвестиционного проекта "Строительство экологически чистого города Асман" с компанией CITIC Merchant и ОсОО "Модуль Хаус" от 23 ноября 2024 года.



Как говорится в распоряжении Кабмина от 23 апреля, признано утратившим силу распоряжение Кабмина от 13 ноября 2024 года № 724-р.



Причина расторжения соглашения не указывается.



Справка



Согласно данным Министерства юстиции КР, руководителем ОсОО "Модуль Хаус" является Атантаев Эрмек Эдуардович, учредителями: Токтобеков Эламан Суйунбекович, Базарбаева Жипаргуль Тургунбековна. Сфера деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий. Компания была зарегистрирована 28.02.2022 года, прошла перерегистрацию - 21.05.2024 года.



CITIC Merchant Corporation Limited работает как торговая банковская фирма. Компания предоставляет услуги по слияниям и поглощениям, корпоративным финансам, управлению активами, основным инвестициям и управлению фондами.



CITIC Limited - один из крупнейших конгломератов Китая



История вопроса



Согласно Инвестиционному соглашению,



CITIC Merchant должна была инвестировать 480 млн долларов США, из них 50 млн долларов США должны быть инвестированы в течение 1 месяца со дня подписания Инвестиционного соглашения и приступить к началу строительства не позднее 1 декабря 2024 года



Компании CITIC Merchant предоставлялся земельный участок, расположенный на территории Тамчинского айыл окмоту Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области общей площадью 4015 га во временное пользование сроком на 49 лет.



После завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры CITIC Merchant и ОсОО "Модуль Хаус" должны были войти в права владения и управления этими объектами сроком на 49 лет, при этом 10% от каждого Объекта передавались бы в собственность Кабмина.



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