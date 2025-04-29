В 2050 году население Центральной Азии превысит 100 миллионов человек. Что нас ждет?

17:40 03.05.2025

Сайфиддин Караев, Asia-Plus



Таджикские специалисты говорят, что для Таджикистана открывается демографическое окно возможностей.



Население Таджикистана растет быстрыми темпами. А этому процессу не соответствует рост производительности таких сфер, как промышленность, строительство и сельское хозяйство. Между тем пахотные земли на душу населения сократились до 0,5 га.



Разберем, как в Таджикистане проблему перенаселения хотят превратить в возможность для процветания.



Рост населения – возможность процветания?



По оценкам ООН, к 2050 году население Центральной Азии превысит 100 миллионов человек, в том числе численность населения Таджикистана достигнет 14,5 млн.



Таджикистан занял первое место среди стран СНГ по приросту населения. Сегодня в республике проживают 10,3 млн населения, что в два раза больше, чем в 1991 году.



В правительстве Таджикистана рост населения вызывает оптимизм, и это явление называется "демографическим окном возможностей".



В Национальной стратегии развития на период до 2030 года говорится, что ожидаемый рост численности населения трудоспособного возраста в республике представляет возможности для ускорения экономического роста. Основную массу населения (около 60%) будет составлять население в трудоспособном возрасте (от 15 до 64 лет), что станет локомотивом экономического роста.



"Демографическое окно" будет оказывать благоприятное воздействие как на социально-экономическое развитие страны в целом, так и на уровень благосостояния людей.



Так как население страны растет высокими темпами, рост производства так же должен быть высоким, чтобы не допустить снижения уровня качества жизни.



Такая задача не может быть решена на базе традиционных низкоэффективных методов хозяйствования. Становится необходимым ускорение урбанизации, крупномасштабное жилищное строительство, опережающий рост инвестиций в коммунальную, социальную и дорожную инфраструктуру.



Главное, чтобы темпы роста производства продовольствия, или ВВП, постоянно превышали темпы роста населения.



Сколько людей может накормить земля Таджикистана?



Земельные, водные и природные ресурсы в Таджикистане ограничены, и их количество уменьшается с каждым годом.



Сможет ли экономика содержать население при таких условиях?



Чрезмерное увеличение населения, по словам некоторых зарубежных экспертов, приводит к массовой безработице, ограничению продовольственных, земельных, водных и других ресурсов.



Но с ними не согласны отечественные специалисты. По их словам, темп роста населения сам по себе не является поводом для таких умозаключений.



Председатель Госкомитета по землеустройству и геодезии Ориф Ходжазода ранее заявлял, что земля Таджикистана способна прокормить население в 50 миллионов человек. По его словам, сегодня земельных ресурсов достаточно для полного обеспечения продовольственной безопасности страны, несмотря на то, что поливных земель на душу населения в стране примерно 0,6 гектаров.



Конечно, это возможно только при рациональном использовании земельных и водных ресурсов.



В 1997 году на каждого гражданина республики приходилось 0,12 га пашни. По прогнозам, к 2027 году в связи с увеличением населения, пахотные земли на душу населения снизятся до 0,05 га.



Коэффициент демографической нагрузки



Сумма нагрузок детьми и пожилыми образует общую демографическую нагрузку. Коэффициент демографической нагрузки напрямую отражает финансовые расходы на социальную политику в государстве. Например, при увеличении данного коэффициента должны быть увеличены расходы на постройку образовательных учреждений, социальную защиту, здравоохранение, выплаты пенсий и т. д.



Для Таджикистана коэффициент общей демографической нагрузки равен 59,5%. Это означает, что республика испытывает относительно высокую социальную нагрузку для общества.



Каждый работающий человек в республике должен зарабатывать почти в 2 раза больше, чем необходимо для него самого.



Переход к новому демографическому этапу



Согласно исследованию отдела демографии Института экономики и демографии НАНТ, в 2017 году респонденты в основном имели от 2-4 детей (64,8%), тогда как в 2012 году у основной части респондентов было 4-7 детей (87,4%).



Таким образом, за последние годы в Таджикистане наблюдается процесс ориентации на малодетные семьи, при этом, доля семей с тремя детьми в группе исследования являлась наибольшей.



По прогнозу специалистов Института, население психологически полностью не перестроилось на быстрое снижение рождаемости. Пока влияние традиционных факторов рождаемости еще сильны не только в сознании населения, но и в его образе жизни. Поэтому высокая рождаемость еще сохранится до 2035-2050 годов.



Активному росту населения Таджикистана в годы после независимости послужил и тот факт, что большинство населения проживает в сельской местности, ведет сельский образ жизни. В сельских семьях нужны рабочие руки, чтобы работать на поле, поэтому наличие 4-5 детей в семьях является необходимостью.



Однако в последующие годы с развитием новых технологий, переходом Таджикистана к индустриальному пути развития ситуация будет меняться коренным образом.



Кандидат экономических наук Акбар Субхонов считает демографическую ситуацию оптимальной.



"Для решения проблем нужно взять под контроль три вещи: повысить качество образования, справедливо распределять земли между всеми ее пользователями, и, конечно, развивать производство с применением новых технологий", – считает он.



В этом случае, по словам ученых, нынешний рост населения Таджикистана не будет бесконтрольным. А по мере развития экономики и ростом благополучия населения, нынешние демографические проблемы исчезнут. Взамен придет новый современный тип демографии, который характерен для развитых стран.



Между тем...



Демографический рост во всех странах Центральной Азии сегодня приветствуется, и никто не контролирует рождаемость.



По мнению экспертов Евразийского банка развития, демографический рост будет способствовать развитию экономик центральноазиатских государств.



Растущее население региона формирует емкий рынок сбыта и растущий пул трудовых ресурсов.



Демограф из Узбекистана, доктор социологических наук Азамат Сеитов считает, что при умелом регулировании и большем внимании к человеческому капиталу, человеческие ресурсы – это одна из возможностей для дальнейшего роста экономик стран.



"Контролировать рождаемость бессмысленно. И этого не нужно делать государству", – считает он.



По мнению председателя Сената Парламента Казахстана Маулена Ашимбаева, его стране без роста населения до 30-40 млн в предстоящее десятилетие будет очень сложно развивать большую территорию. Поэтому увеличение количества населения страны до 40 миллионов является стратегическим вопросом.