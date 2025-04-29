Синьхуа: Страны ШОС готовы интегрировать в здравохранение традиционную китайскуюй медицину

21:39 03.05.2025

Страны ШОС готовы сотрудничать в области традиционной китайской медицины



Сиань, 30 апреля /Синьхуа/ -- Участники 8-го совещания министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/, состоявшегося в понедельник в городе Сиань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/, заявили о намерении сотрудничать с Китаем в области традиционной китайской медицины /ТКМ/.



Посещая Сианьскую больницу традиционной китайской медицины, Аскат Джакыпов, преподаватель кафедры восточной медицины Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени С. Б. Даниярова, присмотрелся к специфическим методам традиционной китайской медицины, применяемым в этой больнице, таким как иглоукалывание и пиротерапия.



"Каждая больница, специализирующаяся на традиционной китайской медицине, в различных провинциях Китая имеет свои особенности, поэтому интересно изучать опыт и структуру этой больницы", - сказал А. Джакыпов, выразив желание сотрудничать именно с данной больницей в научно-исследовательской сфере и подготовке медицинских специалистов.



"Мы намерены сотрудничать с китайской стороной в конкретных направлениях, таких как электронная медицина, иглоукалывание, использование лекарственных трав, моксотерапия, массаж и туйна, а также планируем создавать совместные проекты, чтобы население узнало о методах традиционной китайской медицины и испытало их", - отметил А. Джакыпов.



По его словам, в образовательной сфере для переподготовки врачей в Кыргызстане внедряются основы теоретических знаний ТКМ, иглоукалывание, моксотерапия, массаж и др.



Он добавил, что его институт сотрудничает с китайской провинцией Ганьсу уже более 10 лет, за это время направив туда более 400 врачей на обучение в сфере традиционной китайской медицины.



Как отметил министр здравоохранения Кыргызстана Эркин Чечейбаев на совещании, в Кыргызстане традиционная медицина играет важную роль в профилактике и лечении различных заболеваний. Он выразил уверенность в том, что интеграция знаний традиционной медицины с современными методами лечения может значительно повысить доступность и эффективность медицинской помощи для граждан Кыргызстана.



В тот же день некоторые участники совещания ознакомились с применением традиционной китайской медицины в медицинских учреждениях на низовом уровне, посетив центр санитарно-медицинских услуг в подрайоне Таньцзя городского района Вэйян. Следует отметить, что в этом центре, который обслуживает 133 тыс. человек, 30 проц. от количества врачебных посещений приходятся на ТКМ.



"Я очень впечатлен и могу сказать, что в первичном медицинском звене наличие такой службы позволяет резко сократить расходы государства на медицинские процедуры, которые предлагает современная медицина", - поделился Теймур Мусаев, министр здравоохранения Азербайджана, который является одним из государств-партнеров по диалогу ШОС.



Он также отметил, что Азербайджан намерен сотрудничать с Китаем по нескольким направлениям в сфере здравоохранения, в том числе и в традиционной китайской медицине.



На совещании министр здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода заявил, что традиционная медицина обладает огромным потенциалом сокращения бремени болезней и эпидемий, и ее правильная интеграция в национальные системы современной медицины на пространстве ШОС внесет весомый вклад в укрепление здоровья населения.