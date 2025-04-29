Центральная Азия + Персидский Залив. Эксперты аналитических центров обозначили приоритеты сотрудничества

22:48 03.05.2025

Безвизовый туризм и свободная торговля. Что обсудили эксперты Центральной Азии и Персидского Залива на первом форуме аналитических центров



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Создание единого туристического пространства, запуск совместного делового совета и проработку зоны свободной торговли обсудили на первом форуме аналитических центров стран Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива. Инициативы были предложены экспертами Института макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) при правительстве Узбекистана.



Мероприятие прошло 28–29 апреля в Ташкенте. Участники форума обозначили новые приоритеты в развитии сотрудничества – от инвестиций и логистики до гуманитарных обменов и устойчивого развития.



Одним из наиболее амбициозных проектов стало предложение о создании безвизового туристического режима между регионами. По мнению экспертов ИМРИ, это позволит не только увеличить турпотоки, но и связать современные туристические кластеры прямыми маршрутами и авиаперевозками. Потенциал объединения культурных маршрутов и событийного туризма уже обсуждается на уровне профильных ведомств.



Стороны выразили готовность к реализации совместных проектов в сфере зеленой энергетики, цифровизации, устойчивой инфраструктуры. В частности, они обсудили создание Совместного совета с участием бизнес-кругов обеих сторон для постоянного диалога и запуска трансрегиональных инициатив.



Также была выдвинута идея подписания многостороннего торгового соглашения с применением преференциальных тарифов и использованием Срединного транспортного коридора. Это создаст основу для экономической интеграции и увеличения взаимного товарооборота.



Обозначены и гуманитарные приоритеты: академические обмены, развитие молодежных инициатив, поддержка СМИ и образовательных программ.



Участники подчеркнули, что регулярные форумы аналитических центров и создание постоянной экспертной платформы могут стать важным инструментом для выработки практических решений и формирования стратегической повестки между регионами.