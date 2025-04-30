Ресурсная сделка Трампа. Еще один шаг на пути к заключению мира

00:05 04.05.2025

Евгений Норин



СВО



Украина и США все-таки заключили сделку об эксплуатации украинских ресурсов. Как легко вспомнить, готовилась она в крайне нервной обстановке. Зеленский срывал переговоры. Стороны выставляли друг другу условия, меняли их, но, наконец, компромисс достигнут. Судя по всему, американцы поставили уважаемым партнерам окончательные условия, от которых те не смогли отвертеться.



При этом любопытно, что значительная часть пунктов договора, где, собственно, содержится основная конкретика, остается неизвестной не только широкой публике, но и депутатам Верховной рады. Причем последняя должна будет в экстренном порядке ратифицировать документ уже 8 мая.



Опыт гадания на кофейной гуще подсказывает, что такая спешка нужна для того, чтобы к моменту, когда этот договор можно будет обсудить публично, все уже было окончательно оформлено. Тогда "фарш" было бы невозможно провернуть обратно. Пока известны 2 очень характерные детальки.



