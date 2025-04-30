|Ресурсная сделка Трампа. Еще один шаг на пути к заключению мира
00:05 04.05.2025
Евгений Норин
СВО
Украина и США все-таки заключили сделку об эксплуатации украинских ресурсов. Как легко вспомнить, готовилась она в крайне нервной обстановке. Зеленский срывал переговоры. Стороны выставляли друг другу условия, меняли их, но, наконец, компромисс достигнут. Судя по всему, американцы поставили уважаемым партнерам окончательные условия, от которых те не смогли отвертеться.
При этом любопытно, что значительная часть пунктов договора, где, собственно, содержится основная конкретика, остается неизвестной не только широкой публике, но и депутатам Верховной рады. Причем последняя должна будет в экстренном порядке ратифицировать документ уже 8 мая.
Опыт гадания на кофейной гуще подсказывает, что такая спешка нужна для того, чтобы к моменту, когда этот договор можно будет обсудить публично, все уже было окончательно оформлено. Тогда "фарш" было бы невозможно провернуть обратно. Пока известны 2 очень характерные детальки.
Во-первых, фонд, управляющий украинскими ресурсами, будет зарегистрирован в США, и, следовательно, будет находиться в их юрисдикции (и суды, в случае чего, будут идти там же).
Во-вторых, гарантий безопасности для Украины в том смысле, какой вкладывает в это понятие Киев, там нет.
В целом все это напоминает схемы, которые американцы использовали в Косово и Ираке. Американские фирмы получали подряды на восстановление инфраструктуры соответствующих стран. Затем "сроки сдвигались вправо", деньги терялись, а в благодетельствуемой стране, как кишечные паразиты, возникали максимально непрозрачные компании, осваивающие деньги, после чего контролирующе-надзорные органы обнаруживали повсюду огромные недостачи, что никак не сказывалось на репутации и состояниях уважаемых людей, вовлеченных в сделку.
Однако, если США намерены извлечь из этого соглашения какие-то реальные выгоды, им необходимо все-таки закончить боевые действия, причем закончить по-настоящему, без откладывания в долгий ящик. Хотя бы потому, что фронт двигается только в одном направлении, и по мере развития боевых действий часть месторождений, о которых шла речь, может быть просто утрачена, а остатки инфраструктуры, на которые могли рассчитывать американцы, – уничтожены ракетными обстрелами.
На этом фоне любопытна не только срочность, с которой Раду гонят организованным стадом подписывать соглашение, которого депутаты еще не видели в глаза (знаменитое украинское свободолюбие, когда нужно, сменяется строгой дисциплиной). Важна конкретная дата – 8 мая. А именно на 8 мая президент России Владимир Путин назначил праздничное 3-дневное перемирие. Прошлое перемирие было, очевидно, "тест-драйвом". Не сказать, что его соблюли на 100%, но в целом уровень активности сторон на линии фронта тогда действительно резко упал. Вероятно, итог этой пробы сочли обнадеживающим. Стало быть, сейчас с подписанной ресурсной сделкой уже можно будет выходить на переговоры с украинской стороной. В конце концов, если все пойдет нормально, то продлять соглашение о прекращении огня можно и на месяц, и на год. И, наконец, навсегда.
На этом фоне Telegram взволновался по поводу пакета помощи для Украины от США на сумму в 310 млн долларов. На практике речь идет о том, что Киеву разрешили купить за деньги (а не получить бесплатно) запчасти для уже поставленных западных самолетов и возможность для переобучения персонала. Все это, конечно, недружественный России шаг, но как массированная кампания помощи Украине и возвращения Трампа на путь Байдена откровенно не выглядит.
Что дальше? Вполне вероятно, мы придем к далеко не идеальному, но вполне реальному окончанию боевых действий.
Для США сейчас крайне важно закончить кризис на Украине, причем быстро. Штаты в плотной конфронтации с Китаем и, судя по их шагам на мировой арене, готовы идти на таран. В этих условиях точка напряженности на Украине им совершенно не нужна. Тем более если прямого военного столкновения не будет, все равно приходится ожидать бряцания оружием – а чем бряцать, когда крупнейший сухопутный конфликт последних лет поглощает все с устрашающей скоростью.
Для Украины тем более важно прекратить конфликт, просто с точки зрения национальных интересов, поскольку Киев уже находится на грани общей катастрофы, а скорее зашел за эту грань. Страна стала на несколько миллионов человек меньше за счет беженцев и жителей новых территорий России, потеряла множество важнейших инфраструктурных объектов (Запорожская АЭС, Каховская ГЭС и пр.), а главное, продолжает терять людей и промышленные объекты каждый день.
Наконец, Россия, очевидно, добилась не всего, чего планировала, однако выполнила программу минимум. Крым надежно прикрыт "сухопутным мостом" через Таврию, ЛДНР по большей части освобождены, противнику нанесена тяжелая рана, после которой ему долго будет не до попыток переиграть силовым путем сложившееся положение.
Вчера, 2 мая, главным событием дня стало начало операции ВС РФ по окружению ВСУ к югу от Клебан-Быкского водохранилища.