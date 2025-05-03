Афганистан не хочет быть игрушкой в руках иностранных держав

00:56 04.05.2025

03.05.2025 | Обзор событий



Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки призвал Индию и Пакистан к диалогу во избежание войны и предупредил, что его страна не будет плацдармом для конкуренции иностранных держав.



"Наша политика никому не вредит, она взвешена и суверенна", - подчеркнул Муттаки.



Пришедшие к власти в Кабуле талибы стремятся к нормализации отношений с ведущими государствами мира. В частности, они отвергли предложение администрации президента США Байдена начать боевые действия против Ирана и на границе с постсоветскими республиками Средней Азии, чтобы втянуть Россию в новый конфликт.



На официальном уровне Кабул заявляет, что индо-пакистанский конфликт угрожает дестабилизацией региона и не отвечает интересам Афганистана.