Признание территорий русскими лишь де-факто - путь к большой войне, и тому в истории есть масса примеров, - Александр Широкорад

01:01 04.05.2025

То, что отойдет к России после СВО, должно стать ее международно-признанной территорией. Все остальное - капитуляция РФ



Признание территорий русскими лишь де-факто - путь к большой войне, и тому в истории есть масса примеров



Александр Широкорад



В СМИ просочились детали американского плана урегулирования конфликта на Украине. Якобы США готовы признать Крым де-юре российским, а остальные территории, вошедшие в состав РФ, российскими де-факто. Причем часть контролируемых Вооруженными Силами РФ территорий США требуют отдать Украине.



Киев вроде бы согласен с Трампом, но с оговоркой, что он и принадлежность Крыма признает только де-факто. Что же будет означать для России статус "де-факто" для исторических земель, вошедших в состав РФ?



В 2014 году ВСУ и банды националистов были изгнаны из Донецка. Однако одиннадцать последующих лет Донецкой областью управляет "Донецкая государственная администрация", подчиненная Киеву. Располагается оная администрация в городе Краматорске на улице Алексея Тихого в доме № 6.



Также одиннадцать лет функционирует "Совет по деоккупации Крыма". В Киеве есть "Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины".



Но этого всего показалось мало, и в апреле 2025 года президент Зеленский приказал создать десять военных администраций (ВА) для ДНР, четыре ВА - для Мариупольского района и т. д.



Чем могут заниматься десятки таких контор и сотни их чиновников? Понятно, воровством из украинской казны, которую постоянно пополняют западные спонсоры. А главное, подрывной деятельностью - взрывами, поджогами, убийствами людей, восстанавливающих нормальную жизнь на освобожденных территориях.



Где гарантии, что эти конторы закроют после подписания мирного соглашения? А если и закроют, то Киев в любой момент может их опять открыть. Где гарантии того, что эти администрации не будут руководить диверсантами на исторических землях России? А если этим бандюганам накостыляют, то Киев и все ЕС завопят, что это - никакие не бандюганы, а патриоты - защитники земель, которые де-юре принадлежат Украине. Не подкопаешься.



Не будем забывать, что в Киеве с 1991 года правят исключительно мошенники. Вспомним, как они искусственно создавали неопределенности чуть ли не во всех областях взаимоотношений с Россией. Особенно преуспели они в определении статуса российской базы в Севастополе, в разделе вод Азовского моря и транзите газа через Украину. Цель создания неопределенностей - возможность Киеву грабить и шантажировать РФ.



Риторический вопрос, какое государство согласится делать инвестиции на "территории де-факто", то есть в областях, находящихся в подвешенном состоянии?



Будут ли на эти территории совершаться международные авиарейсы? Смогут ли жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей со своими паспортами посещать Европу и Америку?



Опять же вспомним, как с 2014 по 2021 год жители Крыма не могли получить шенгенские визы. Им нужно было или ехать в Киев за украинскими загранпаспортами, или регистрироваться в других регионах России.



Наличие земель де-факто в составе РФ даст возможность западным странам шантажировать Россию в области экономических связей, авиасообщения, загранпаспортов, культурных связей и т. д.



Если в мирном договоре с Украиной будут зафиксированы какие-то российские территории де-факто, это будет создавать ежегодно тысячи больших и малых проблем. И решить их можно будет только с началом новой специальной операции.



Таким образом, термин "де-факто" вообще не должен фигурировать ни на каких переговорах по миру и даже перемирию.



Перемирие на трое суток - хорошая новость. Оно даст возможность политикам и военным подумать. Так, известны десятки случаев, когда даже за день-два заключались мирные договоры, радикально изменявшие мировую историю. Программа-минимум трехдневного перемирия - опыт для военных для заключения долгосрочного перемирия.



Благо, линия фронта и условия боевых действий радикально отличаются от тех, что были и во Вторую мировую, в Корейскую и в иные войны.



А вот тридцатидневное перемирие без предварительных условий может привести к резкому расширению рамок боевых действий, а в перспективе - к локальной ядерной войне.



Уже несколько недель Лондон и Париж мечтают ввести свои войска на Украину, маскируя тех под миротворцев. Пока идут боевые действия, они боятся ударов российских ВКС. В случае же заключения тридцатидневного перемирия за 48 часов военно-транспортные самолеты стран НАТО могут доставить на аэродромы Украины десятки тысяч солдат. Большой десант высадится в Одессе и т. д.



В результате к концу тридцатидневного перемирия на территории Украины будут развернуты десятки тысяч солдат НАТО, их зенитные комплексы, оперативно-тактические ракеты, а на аэродромах Украины будут дислоцированы сотни натовских самолетов.



Предотвратить это может только условие, по которому ни военнослужащие Запада, ни их вооружения в течение тридцати дней перемирия не будут пересекать границу Украины.



Перемирие по существующей линии фронта, а точнее, по предполагаемой линии фронта, поскольку в Москве, Киеве и Вашингтоне эту линию представляют по-разному, гарантированно будет неустойчивым.



Оптимальный вариант перемирия - уход ВСУ за Днепр. Напомню, что с 1654 по 1793 год Днепр был государственной границей между Российской империей и Речью Посполитой. Единственное исключение - небольшой анклав с городом Киевом. Русские войска вошли в Киев в 1654 году и не покидали его до 1918 года.



Линия перемирия по Днепру крайне удобна для обеих сторон. Нарушать перемирие по этой линии на порядок труднее, чем по любой иной.



Захочет Киев, и Днепр станет границей дружбы с устойчивыми экономическими и культурными связями. Не захочет - на левом берегу украинских диверсантов будут ждать минные поля.



Прочный мир может быть достигнут, только если границы Российской Федерации станут столь же неприкосновенными, как и границы СССР с 1945 по 1991 годы. Тогда США и страны НАТО прекрасно знали, что на любую попытку нарушения советских границ они получат сокрушительный ответный удар.



Наши танковые армии могли за неделю выйти к Ла-Маншу. А при необходимости советское руководство было готово применить тактическое, а затем и стратегическое ядерное оружие.



Сейчас у России нет армии, соизмеримой с советской, но остался ракетно-ядерный щит. Наши дети и внуки имеют право жить в стране с защищенными границами, и агрессор должен знать, что любое нарушение их приведет к ответному удару тактическими спецзарядами.



Зеленский грозит нанести удары по Москве 9 мая 2025 года. Хорошая достойная "ответка" - удар по Киевской плотине.