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В Румынии вторая попытка выбрать президента. Оппозиция, победившая в первой попытке, заявляет о фальсификации
13:17 04.05.2025

Оппозиция заявила о фальсификации выборов президента Румынии
Партия AUR сообщила о попытках фальсификации на выборах президента Румынии

КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Партия "Альянс за объединение румын" (AUR) сообщила о попытках фальсификации на проходящих в стране выборах президента.

"AUR получила многочисленные тревожные сигналы, указывающие на попытки фальсификации результатов выборов с использованием передвижной урны для голосования, а также на другие серьезные административные злоупотребления", - говорится в заявлении.

В партии привели несколько конкретных случаев. Так, в уезде Телеорман умершие люди "просили" предоставить им мобильные урны. Жители Джурджу заподозрили, что в ходе голосования использовались заранее проштампованные бюллетени. В уезде Долж зафиксировали похожие нарушения. А в уезде Илфов наблюдателей на избирательных участках заставили подписать пустые протоколы.

При этом инспекторат полиции уезда Илфов утверждает, что не получал никаких уведомлений об озвученных нарушениях.

"Согласно информации, полученной с территории, в некоторых округах количество запросов на мобильные урны для голосования в три раза выше, чем в 2024 году. Мы вернемся с подробностями относительно этих цифр в течение дня [...] AUR продолжит документировать и сообщать о любых нарушениях как национальным, так и международным институтам, чтобы защитить основополагающее право каждого гражданина на свободное и справедливое голосование", - подчеркнули в политсиле.

Там отметили, что партия обратилась с срочным призывом к ОБСЕ с просьбой усилить мониторинг и вмешаться в ситуацию.

В воскресенье в Румынии проходят президентские выборы, они проводятся раз в пять лет.

На пост главы государства баллотируются 11 кандидатов:
- лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион;
- независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан;
- кандидат от правящей партии, бывший глава сената Румынии Крин Антонеску;
- лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони;
- независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта;
- глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш;
- член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру;
- глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану;
- бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою;
- экс-министр образования Даниел Фунериу;
- лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.

Согласно законодательству Румынии, победителем признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же их окажется меньше 50 процентов, то через две недели пройдет второй тур, где победившим станет набравший простое большинство.

Не в первый раз

В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.

В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.



Опрос выявил предпочтения жителей Румынии на президентских выборах
AtlasIntel: ни один кандидат на пост президента Румынии не пробьет барьер в 50%

КИШИНЕВ, 2 мая - РИА Новости. Ни один из кандидатов на пост президента Румынии не сможет преодолеть барьер в 50%, чтобы победить в первом туре выборов, об этом свидетельствуют данные опроса компании AtlasIntel.

Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая. Если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая. Эти выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, во второй тур тогда вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, однако конституционный суд страны отменил итоги голосования. Более того, лидера гонки Джеорджеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников.

Согласно результатам опроса, всего 1,3% избирателей пока не определился с кандидатом на пост президента, которого они хотят поддержать. Еще столько же участников опроса не намерены участвовать в выборах.

Чуть меньше трети избирателей - 30,2% - готовы поддержать лидера оппозиционной партии "Альянса за объединение румын" Джордже Симион (31,9% в апреле). Следом идет кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску, за которого готовы проголосовать 24,3% респондентов (22% ранее). У мэра Бухареста Никушора Дана - 22,4% (22% ранее). Бывший премьер Румынии Виктор Понта набирает 11,3% голосов (10,2% ранее), лидер партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони - 6,3% (5,5% ранее). Остальные кандидаты в совокупности набирают 2,9% голосов.

Опрос проводился компанией AtlasIntel по запросу румынского портала Hotnews в период с 28 апреля по 1 мая. В нем приняли участие 3247 респондентов. Погрешность составляет 2 процентных пункта при уровне достоверности в 95%.

Источник - РИА Новости
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