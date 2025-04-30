В Румынии вторая попытка выбрать президента. Оппозиция, победившая в первой попытке, заявляет о фальсификации

13:17 04.05.2025

Оппозиция заявила о фальсификации выборов президента Румынии

Партия AUR сообщила о попытках фальсификации на выборах президента Румынии



КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Партия "Альянс за объединение румын" (AUR) сообщила о попытках фальсификации на проходящих в стране выборах президента.



"AUR получила многочисленные тревожные сигналы, указывающие на попытки фальсификации результатов выборов с использованием передвижной урны для голосования, а также на другие серьезные административные злоупотребления", - говорится в заявлении.



В партии привели несколько конкретных случаев. Так, в уезде Телеорман умершие люди "просили" предоставить им мобильные урны. Жители Джурджу заподозрили, что в ходе голосования использовались заранее проштампованные бюллетени. В уезде Долж зафиксировали похожие нарушения. А в уезде Илфов наблюдателей на избирательных участках заставили подписать пустые протоколы.



При этом инспекторат полиции уезда Илфов утверждает, что не получал никаких уведомлений об озвученных нарушениях.



"Согласно информации, полученной с территории, в некоторых округах количество запросов на мобильные урны для голосования в три раза выше, чем в 2024 году. Мы вернемся с подробностями относительно этих цифр в течение дня [...] AUR продолжит документировать и сообщать о любых нарушениях как национальным, так и международным институтам, чтобы защитить основополагающее право каждого гражданина на свободное и справедливое голосование", - подчеркнули в политсиле.



Там отметили, что партия обратилась с срочным призывом к ОБСЕ с просьбой усилить мониторинг и вмешаться в ситуацию.



В воскресенье в Румынии проходят президентские выборы, они проводятся раз в пять лет.



На пост главы государства баллотируются 11 кандидатов:

- лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион;

- независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан;

- кандидат от правящей партии, бывший глава сената Румынии Крин Антонеску;

- лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони;

- независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта;

- глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш;

- член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру;

- глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану;

- бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою;

- экс-министр образования Даниел Фунериу;

- лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.



Согласно законодательству Румынии, победителем признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же их окажется меньше 50 процентов, то через две недели пройдет второй тур, где победившим станет набравший простое большинство.



Не в первый раз



В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.



В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.



