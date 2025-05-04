Гонка до Берлина начинается: переломный момент Великой Отечественной войны (анимированное видео)

13:41 04.05.2025 Анимированный Восточный фронт: 1943/44

Документальный фильм о боевых действиях на Восточном фронте в 1943–1944 годах



ИноСМИ

Россия

04 мая 2025



Гитлеровский блицкриг окончательно провалился, немцы от наступления стали переходить к обороне - и Германия имела при этом некоторые тактическое преимущества. Как Красной армии удалось переломить ситуацию? Свою версию ответа на этот вопрос предлагает эстонский видеоблогер.



В последние месяцы 1942 года немецкие войска были окружены под Сталинградом. Поначалу немцы надеялись переломить ситуацию прямой атакой при помощи авиации. Однако с началом 1943 года немцы были вынуждены отказаться от своих планов по захвату города и были оттеснены с подступов к нему. Несмотря на это, они приказали своим войскам в Сталинграде держаться как можно дольше, чтобы сковать советские части и выиграть время. Продвижение Красной армии создало возможность отрезать немецкие войска на Кавказе. Немцы получили приказ об отступлении из этого региона на север.



Однако основные усилия Красной армии были направлены против венгерских и итальянских частей на северном фланге. Их легковооруженные силы не смогли удержать линию фронта и были вынуждены отступать в условиях суровой зимы. Большинство потеряли боеспособность, оставив большую брешь в линии обороны Оси. Немецкие части на севере также отступили, но смогли сохранить боеспособность. В то же время немцам удалось отвести часть своих сил с Кавказа. Оставшиеся войска сформировали плацдарм на побережье, чтобы сохранить возможность для летнего наступления к нефтяным месторождениям.







В январе все внимание обеих сторон было приковано к южному сектору. Отсутствие немецких резервов позволило Красной армии одержать две небольшие, но значимые победы: восстановить сухопутную связь с Ленинградом, а на центральном участке фронта захватить железнодорожный узел Великие Луки. Для стран Оси ситуация на юге продолжала ухудшаться. Немецкие войска в Сталинграде капитулировали, сдав значительное количество занятых ими советских частей. Силы Красной армии, продвигавшиеся на Украину, были не слишком грозными, но большой разрыв в линии Оси не оставлял возможности сопротивления. Советское командование решило воспользоваться этой возможностью и попыталось отрезать почти всю группу армий "Юг".



В ответ немцы использовали силы, отступавшие с Кавказа, для расширения фронта на восток и оттянули свои главные силы на запад. Красная армия продвинулась дальше на запад, чтобы обойти их линию и окружить, но это вызвало перенапряжение сил. Немцы контратаковали с двух сторон и дезорганизовали передовые отряды. Встретив советские войска с южного фланга, немцы собирались наступать одновременно с севера и юга, чтобы уничтожить советские силы полностью. Они начали собирать свои части для наступления на севере. На юге их войска продолжали наступать, вновь взяв Харьков, но на севере им не удалось сосредоточить достаточные для наступления силы, хотя они и смогли остановить продвижение Красной армии. К этому времени и советские, и немецкие войска истощили свои силы и перешли к обороне.



Поскольку бои на юге оттянули на себя все немецкие силы подкрепления, Красная армия готовилась начать масштабное наступление на севере и в центре. Немцы, осознавая опасность, покинули свои наиболее уязвимые позиции до того, как советские войска закончили развертывание. Предпринятые атаки не достигли цели. Столкнувшись с гораздо более мощной немецкой линией обороны, Красная армия отказалась от своих наступательных планов, и на Восточном фронте воцарилось затишье. С окончанием зимней кампании страны Оси утратили возможности, необходимые для того, чтобы выбить Советский Союз из войны, захватив важные для него районы. Теперь они планировали победить в войне на истощение, удерживая оккупированные территории и нанося огромные потери наступающей Красной армии. Так они могли бы выторговать оставшиеся под советским контролем территории, лишив их ресурсов и создав патовую ситуацию.



Красная армия же стремилась вернуть экономически важные западные территории, что дало бы ей стратегическое преимущество. Однако на этот раз они решили действовать осторожно. Предыдущие операции были сопряжены с угрозой немецких бронетанковых контратак, и на этот раз они решили принять их на подготовленную оборону. Одновременно с возведением укреплений Красная армия формировала массированные наступательные силы. В рамках своей оборонительной стратегии немцы планировали ряд наступлений с целью окружения советских войск и сокращения их оборонительной линии. Наиболее перспективным из них было окружение советских частей на Курском выступе.



Потребовалось три месяца, чтобы немецкие войска смогли сравняться с постепенно укрепляющейся советской обороной, и в начале июля они начали наступление. Немцы добились некоторого успеха, но в итоге были остановлены в глубине советской обороны. Сковав на время самые сильные немецкие бронетанковые части, Красная армия перешла в наступление. Атаки должны были проводиться последовательно на нескольких участках фронта. Сначала Красная армия нанесла удар в тыл немецких войск севернее Курска. Не имея возможности сдержать наступление и желая избежать опасности окружения, немцы начали эвакуацию с выступа.



В это же время Красная армия начала наступление на юге. Немцы перебросили свои силы и сдержали его. К этому моменту советские части к югу от Курска закончили реорганизацию и продвигались к Харькову. Немцы перебросили свои силы в этот сектор, но не смогли удержать город, хотя им удалось временно сдержать продвижение советских войск. Ситуация на севере была в большей степени под контролем немцев; Красной армии не удалось прорвать оборону противника под Смоленском. Одновременно немцы закончили отход на новую линию обороны, еще больше укрепив свои позиции. Таким образом, немцам удалось сохранить баланс сил и сдержать атаки Красной армии.



Однако возобновление наступления советских войск у моря прорвало линию немецкой обороны и вынудило их к масштабному отступлению. Более того, одновременное наступление на слабо укрепленные немецкие позиции на западном краю бывшего Курского выступа привело к прорыву, который немцы не смогли сдержать. Тогда они поняли, что не имеют достаточно войск для сдерживания советских сил, и приказали отступить на гораздо более защищенную линию "Пантера-Вотан". Она была расположена в районе реки Днепр и ее притоков. В то же время советский прорыв под Смоленском ускорил отступление группы армий "Центр". В условиях, когда немецкие войска заняли более крепкую оборону, Красной армии пришлось сосредоточить основные усилия на более коротком участке фронта.



Главным приоритетом было решено сделать возвращение Западной Украины. Однако сначала рассмотрим центральный участок фронта, где Красная армия опередила немцев в прорыве до Днепра и создала плацдарм на стыке групп армий "Центр" и "Юг". Планировалось заманить в ловушку всю группу армий "Центр" совместными ударами с плацдарма и прорыва на севере, где другие силы прижали бы немцев к местности. В октябре, пока часть Красной армии еще оправлялась от преследования, шли бои за плацдарм, а другие войска тем временем начали создавать мост на северном участке фронта.



Сосредоточившись на юге, Красная армия создала несколько плацдармов за Днепром на Украине. Переправив тяжелую технику через реку, они предприняли попытки локальных прорывов, первый из которых произошел на юге. Немцам удалось его сдержать. Затем Советы прорвали немецкий сухопутный фронт, разорвав связь с Крымом. Они предприняли еще одну попытку прорыва под Киевом, но немцы оттеснили их к реке. Не добившись полного успеха в прорывах, Красная армия перешла к более планомерным действиям, медленно, но верно расширяя плацдармы и накапливая войска для более масштабного прорыва.



В центре Красная армия оказалась лучше подготовлена, что позволило ей усилить давление, которое привело к прорыву на севере. Немцы удерживали фланги в надежде провести контратаку и отрезать советские войска. Тогда войска Красной армии начали основное наступление с южного плацдарма. Прорвав линию фронта, они добились небольшого успеха, но не достигли своей цели. Немцы предотвратили более глубокий прорыв, сохранив территорию и оттянув линию фронта. На исходе 1943 года Красная армия была готова к зимнему наступлению, которое должно было охватить весь советско-немецкий фронт.



Немцы сосредоточили свои оборонительные силы в большой излучине Днепра. Это позволило Красной армии вывести их из равновесия, организовав прорыв с киевского плацдарма. Сдержать продвижение немцев удалось лишь с большими усилиями. Они хотели сохранить свою последнюю позицию на берегу Днепра как плацдарм для возможного контрнаступления и не эвакуировали ее, несмотря на явную угрозу. Красная армия воспользовалась этим, отрезав участок фронта, атаковав с двух сторон. Немцы предприняли рискованную попытку эвакуации и смогли вернуть часть окруженных войск, но без тяжелой техники. Поскольку немцы были сосредоточены на центре, советские войска начали атаки с флангов, угрожая разорвать связь между группами армий "Юг" и "Центр".



Тем временем советские войска продолжали попытки окружить саму группу армий "Центр". На севере немцы поняли, что им не хватает сил, чтобы отрезать участвовавшие в прорыве войска Красной армии, и оставили открытые выступы. Тогда красноармейцы попытались окружить Витебск, но это не увенчалось успехом. Большая часть наступательных сил Красной армии была развернута на юге, вследствие чего поставленные цели оказались не по силам советским войскам в центре. В ходе наступательных операций удалось захватить ограниченную территорию ценой больших потерь, поэтому в итоге они были прекращены.



В течение лета советское давление на группу армий "Север" было не таким сильным, как на другие группы армий. Немцы же перебросили значительную часть своих сил на другие участки фронта. Несмотря на значительное сокращение сил, группа армий не отошла на более короткую линию и по-прежнему удерживала передовые позиции. В ходе зимнего наступления Красная армия попыталась окружить часть немецких войск. Немцы уклонились от окружения, а затем попытались оказать сопротивление на новых позициях, но сил для этого не хватило, и было решено отступить на линию "Пантера". Как советские, так и немецкие войска закрепились на новой линии, и в течение оставшейся части зимы Красная армия предпринимала лишь ограниченные атаки с целью прощупать немецкую оборону.



Красная армия планировала добиться главного успеха на юге. На протяжении предыдущего полугодия советские войска медленно, но верно укрепляли свои позиции на западном берегу Днепра, и к началу марта этот процесс был завершен. Немецкая группа армий "Юг" к тому времени была оттеснена на открытые равнины и не отступала ни за какие другие естественные препятствия, что делало ее уязвимой. Советы хотели прижать всю группу армий к Карпатам или Черному морю и уничтожить ее. Войска Оси были не в состоянии противостоять советским танковым армиям, и произошло отступление по всему фронту. Они начали отводить свои силы у Черного моря, а на западе Красная армия окружила несколько немецких корпусов.



Советские военачальники ошиблись, ожидая, что немцы отступят на юг, что позволило им вывести большую часть окруженных сил обратно на свою линию фронта. Затем в ходе последней операции зимней кампании Красная армия отвоевала Крым. Советский Союз вернул себе наиболее экономически ценные земли и получил ресурсы, необходимые для полной победы над Германией. Однако, поскольку линия фронта все еще находилась ближе к Москве, чем к Берлину, встал вопрос: сколько времени потребуется для победы? У немцев, тем временем, были собственные проблемы: западные союзники высадились в Италии и готовились сделать то же самое во Франции. Гонка до Берлина продолжалась. Источник - ИноСМИ

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