Tengrinews: Обзор повести участника Великой Отечественной войны Кемеля Токаева "Особое поручение"

15:00 04.05.2025 "Горю нельзя поддаваться". Повесть, которую стоит почитать в преддверии Дня Победы



Анджела Кубашева

Корреспондент

04 мая 2025



Повесть Кемеля Токаева "Особое поручение". Фото: ©️ Tengrinews.kz / Анджела Кубашева



Редакция Tengrinews.kz продолжает серию материалов к 80-летию Победы и сегодня публикует обзор повести участника Великой Отечественной войны Кемеля Токаева "Особое поручение". Одно из главных наблюдений корреспондента, прочитавшего книгу: многое, из событий 40-х годов прошлого века, о которых автор писал в 60-х, отзывается, перекликается с нынешними временем и событиями. Можно проводить параллели, делать выводы, о многом грустить, но и радоваться тому, как люди берегут отношения и в трудные времена.



"Воздушный красавец "ИЛ-18" стремительно набирает высоту. Через некоторое время на горизонте встают остроконечные вершины гор и многослойные облака надолго скрывают от глаз пассажиров землю. Короткая остановка в Ростове-на-Дону, и мы летим курсом на Киев. Киев! Этот город грезился мне в солдатских снах двадцать долгих лет. Каков ты сейчас, древний и вечно молодой город, какие люди ходят по твоим широким проспектам?"



Эти строки – из второй главы повести "Особое поручение". В ней описывается, как спустя 20 лет после Победы участники войны летят из Алма-Аты (сейчас – Алматы) на встречу с бывшими сослуживцами в Киев. Видно особое отношение к этому городу как литературного рассказчика, так и живого человека, автора. Книга по большей части автобиографична – Кемель Токаев сражался в этих местах во время Великой Отечественной войны, форсировал Днепр, бился за Киев.



Как в учебнике истории



События, описанные в книге, – это часть личной истории автора, период который пришелся на 40-е и 60-е годы. Многим он известен как фронтовик, участник Великой Отечественной войны. Другим – как журналист и редактор, писатель. Кто-то знает о нем как об отце Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.



Но в жизни Кемеля Токаева было много самых разных событий, его биография – это, в каком-то смысле, тоже книга – по истории, очень непростой истории казаха 20 века.



Родился он в 1923 году. В 30-х, спасаясь от ашаршылыка (голод), его семья перебралась во Фрунзе (ныне – Бишкек). В новом доме-мазанке у печки сгорела его младшая сестра. Мать умерла, не пережив горя. Отец исчез. Кемелю и его брату Касыму приходилось самим добывать еду. В одну из таких вылазок в город Кемеля с братом Касымом – бедно одетых – забрала милиция. Мальчики оказались в детском приемнике. Позже их перевели в интернат для детей-сирот при Чимкентском (Шымкентстком) свинцовом заводе. Там они и окончили школу, и повзрослели. В 42-м на войне погиб старший брат Кемеля – Касым. В том же году сам Кемель, в возрасте 18 лет, отправился на фронт. Там в звании сержанта он командовал отделением автоматчиков в 7-м отдельном гвардейском танковом полку.



В составе полка он участвовал в Сталинградской битве, операциях по освобождению разных территорий СССР, в том числе Украины, дошел до Польши. Награжден орденами Отечественной Войны I и II степени и двумя медалями "За отвагу".



В 1945 году в Польше Кемель Токаев был ранен в правую голень разрывной пулей. Речь шла об ампутации ноги, но врачи ее сохранили.



Инвалид 2-й группы, он остался без жилья, образования и работы. Но после возвращения с фронта, в 1945 году, поступил на филфак Казахского государственного университета (сейчас – КазНУ имени аль-Фараби). Затем стал журналистом, работал в различных изданиях. Начал писать книги. Считается основоположником детективного жанра в казахстанской литературе.



За весь период творчества Кемель Токаев написал более десятка книг (романы, повести и рассказы): "Таинственный след", "Птица без гнезда", "Солдат ушел", "Последний удар", "Золото с тамгой", "Важное задание", "Враждебность", "Ночной выстрел", "Думы о будущем" и "Зимняя ласточка". Эти и многие другие произведения были изданы в 1954-1983 годах. Переводились с казахского на русский язык.



Повесть о войне и мире



Одну из книг Токаева-старшего на русский язык перевел легендарный фронтовик Бауржан Момышулы – это повесть "Особое поручение". Написана она в 1962 году, издана в 1968-м в Алматы.​ Позднее, в 1976 году, в сборнике под названием "Таинственный след" были опубликованы несколько произведений Кемеля Токаева, включая и "Особое поручение". Для него переводы на русский язык выполнили Бауыржан Момышулы и Петр Якушев.



Корреспонденту Tengrinews.kz удалось найти "Особое поручение" в библиотеке – это небольшая книжица формата "покет-бук" в тонком переплете с пожелтевшими страницами.



Корреспондент редакции определила для себя это произведение как автобиографическую повесть о войне и дружбе. В книге очень много характеров и историй: о партизанах и предателях, о любви и корысти, почти каждому герою, как и каждому человеку на войне, приходится делать сложный выбор. Одних война "огрубила", сделала "равнодушными к чужой беде", другие открыли в себе готовность жертвовать собой ради других, даже незнакомых, людей.



"Пути-дороги"



Начинается повесть с почти кинематографичной сцены – на темной станции, где только что остановился эшелон с солдатами и танками, появляется свет. Это фонарь железнодорожника, который, выйдя из темноты, мерно постукивает молотком по колесам состава. На станции герои обмениваются новостями, разговаривают. В их словах много боли и много мудрости, главная из которых: "Горю нельзя поддаваться".



Встречается в этой главе и капитан Кропычев – энергичный, уважаемый офицер, боевой товарищ, с которым солдаты прошли через тяжелейшие сражения, начиная со Сталинграда, и который воевал "дерзко и изобретательно":



"Как-то так случалось, что он почти всегда первым оказывался перед вражескими позициями, впереди всех преследовал отступающих фашистов", – описывает автор Кропычева.



И еще одна героиня – девушка Ирина, символ сопротивления. Помогала военнопленным бежать из концлагеря, организованного фашистами тут же, в Дарнице, на левом берегу Днепра.



Персонажи книги – реальные люди. И ужасы войны, описанные в "Особом поручении" – не выдумка, это то, что автор и другие фронтовики видели своими глазами: "Случалось, подойдешь близко к лагерю, душа каменеет. Раненые и больные пленные вповалку лежали на сырой земле, зарывались в норы. Многие из них не имели никакой одежды… Умерших не убирали неделями…"



А уже знакомая нам девушка Ирина появляется в повести несколько раз. До этого, живя в поселке, она устраивала побеги пленных из лагеря, рядом с которым "душа каменеет", позже вступила в партизанский отряд. Пряталась в лесах вместе с подпольщиками, была ранена.



"Никуда я отсюда не уйду. Теперь повсюду фронт, и от войны бегать не годится", – ответила Ирина на предложение бежать самой, когда риск ее разоблачения немцами стал слишком велик.



В одной из глав, из беседы героев, мы узнаем, что жандармы выследили Ирину и арестовали…



Первая встреча и священный город



Повествует автор "Особого поручения" нелинейно. В первой главе он рассказывает о событиях военного времени, 40-х годах. А во второй описывает, как 20 лет спустя вместе с другими фронтовиками летит рейсом Алма-Ата – Киев, чтобы встретиться с однополчанами и побывать на местах сражений, вспомнить, помянуть. С этим городом, с Украиной и украинцами его действительно многое связывает. Описание встреч с боевыми товарищами и послевоенного города ("украинское гостеприимство ничем не уступает казахстанскому", пишет Токаев) переплетается с горькими, но такими важными воспоминания о пережитом:



"В 1943 году наш седьмой танковый полк, направляясь в Радомышль, проходил именно здесь, по этой улице (Тараса Шевченко – прим. ред.). В ту ночь было темно, вокруг лежали развалины. Только шум танковых моторов нарушал тишину казавшегося вымершим города. По улицам украинской столицы шли русские и казахи, белорусы и грузины, татары, киргизы, узбеки... Шли те, что под Москвой и Сталинградом, Курском и Харьковом громили фашистов".



Особое поручение



Встречаются среди героев повести и врачи-подпольщики. В главе "Люди в полосатой одежде" доктор попадается жандармам и после жестоких допросов оказывается в лагере для военнопленных, где умудряется спасать узников, внесенных в списки на повешение или расстрел, под предлогом того, что они "опасно больны" и "неизлечимы".



Затем то ли сюжет, то ли жизнь делает внезапный поворот, и врач бежит из лагеря с группой пленных, после создает новую подпольную ячейку, члены которой, подвергая себя смертельной опасности, освобождают и укрывают других узников, печатают на пишущей машинке листовки, разоблачающие ложь фашистской пропаганды, и распространяют их.



В другой главе врач мечется по Киеву в попытке оторваться от слежки. Выясняется, что он здесь с важным заданием – получить лекарства. Из диалога со знакомым, в холодной квартире которого герой остается ночевать, начинает казаться, что работает доктор на немцев. Когда знакомый предлагает продать часть полученных лекарств (за марки!) и озолотиться, ведь во время войны микстуры и пилюли – это капитал, доктор оскорбленно отказывается. Подозрения читателя усиливаются. Но эта позиция в конце концов помогает ему избежать ареста. И когда он наконец отделывается от жандармов, приходит понимание: у врача было только одно "особое поручение" – связаться с подпольем.



Есть в повести история любви парня и девушки, оказавшихся по разные стороны "баррикад". По крайней мере, она думает так. Мечется между нежным чувством к нему и чувством долга перед родиной. Мечется и он, но по другой причине:



"Я Зое все рассказал. Все. И о том, что я подпольщик, и что полицай я не настоящий. Не мог я глядеть, как любимый человек мучается. А теперь судите меня, любую кару приму", – говорит персонаж Григорий, возлюбленный Зои.



А есть рассказ о партизанах, спасающих молодежь. В селе Козино немцы объявили мобилизацию – насильный вывоз молодых людей в Германию, на работы. Чтобы этому помешать, готовится операция. Цель – перехватить немецкий эшелон, нагруженный танками и снарядами, следующий на Харьков: "Если удастся подорвать его, немцы на время забудут о молодежи, и многие смогут избежать мобилизации".



Возглавляет отряд "мстителей" опытный партизан Вася – так боевые товарищи прозвали казаха Кали Утегенова. На седьмом километре в этих краях железнодорожное полотно круто огибает овраги, они почти всегда заполнены сточными водами, позади – лес. Если взорвать эшелон здесь, рассуждает Вася-Кали, фашисты еще не скоро восстановят сообщение. Хотя место опасное, хорошо охраняемое. У "мстителей" все получается: взрыв, грохот – эшелон летит в обрыв. Параллельно в селе усилиями другого отряда горит здание комендатуры со списками мобилизованных советских ребят и девушек. Их вывоз откладывается.



"Партизанские тропы"



В последней главе мы вместе с автором снова оказываемся в его настоящем, в 60-х. Кемель Токаев описывает встречи со своими однополчанами, узнает, как у кого сложилась жизнь: кто-то не дожил до победы, другой попал в плен, а кто-то поседел, повзрослел, но не утратил жизнелюбия. Приходит осознание, что герои повести, но в то же время живые люди, много повидали, они мудрые и опытные, но в общем-то еще молодые. Когда они шли на фронт, многим было около 20 лет, сейчас – в момент повествования – многим вернувшимся всего по 40.



Один из их старших товарищей – тоже герой повести, партизан Алексей Васильевич Крячек, друг Васи-Кали. Вспоминая о былом, он произносит на последних страницах слова, которые и можно, пожалуй, считать главным посылом автора:



"В наше время молодежь живет счастливо, – сказал Алексей Васильевич. – Но я хочу, чтобы она знала, как мы пришли к этому счастью, через какие бои и жертвы. Я не согласен с теми, кто считает войну далеким прошлым и не хочет вспоминать о ней. Нет, забвения не простят нам ни живые, ни мертвые. То, что мы пережили, забыть нельзя".



К 80-летию Великой Победы Tengrinews.kz возродил проект "Победители", посвященный подвигу казахстанцев в Великой Отечественной войне. В проекте можно найти не только истории и малоизвестные факты о военном времени, но и воспоминания участников, а также картотеку ветеранов. Источник - Tengrinews.kz

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