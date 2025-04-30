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Readovka: Уходящая неделя ознаменовалась масштабными успехами ВС РФ на фронте
23:30 04.05.2025

Зеленский отказался от трехдневного перемирия и угрожал мировым лидерам, собирающимся на 9 мая в Москву – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Дарья Продина, Михаил Пшеничников

СВО

Уходящая неделя, с которой начался май, ознаменовалась масштабными успехами ВС РФ на фронте. Прежде всего на Константиновском направлении – шахматная доска наклонилась в сторону окружения ВСУ, вынудив украинские силы к локальному отступлению. Под Купянском наконец соединились Оскольские плацдармы, но куда важнее, что ВС РФ находятся в нескольких шагах от выхода в тыл западному Купянску. Еще тяжелее положение противника на Южно-Донбасском направлении, также вновь активизировалось Херсонское. Главным событием, помимо заключенной ресурсной сделки, стал отказ Зеленского от предложенного перемирия, сопряженный с намеками, что Киев не даст провести празднование 9 мая в Москве без происшествий.

Купянское направление

На Харьковщине российским войскам удалось овладеть селом Каменка на западном берегу Оскола. Тем самым завершилось соединение двух плацдармов, доставивших немало проблем врагу. Установлен прочный контакт между нашими подразделениями. Однако, вопреки ожиданиям, командование ВС РФ сосредоточило внимание не на продвижении единым фронтом к Великому Бурлуку, а южнее – ближе к самому Купянску. Там штурмовые подразделения русских войск выбили украинские силы с линии сел Малая Шапковка – Кондрашовка – Дорошовка и начали подготовку к штурму соседней Моначиновки.

Особенность этого участка в том, что за Моначиновкой противнику не на что опереться – до следующего населенного пункта на запад более 6 километров лесных массивов. В случае ее захвата направление удара сместится к Великой Шапковке. Линия Смородьковка – Великая Шапковка – Тищенковка является последним внешним оборонительным рубежом ВСУ перед западным Купянском, где сосредоточены основные силы врага. Таким образом, противнику придется нести значительные потери, чтобы не допустить выхода ВС РФ в тыл на западном берегу Оскола, что может обернуться катастрофой для всего Купянского направления.

Константиновское направление (восточный сектор)

Константиновское направление достигло таких масштабов, что его логично рассматривать по частям. К востоку от Константиновки ВС РФ приступили к ликвидации оперативного выступа украинских позиций. После изгнания противника из района поселка Дылеевка, в окрестностях Торецка, активизировались боевые действия у Часова Яра. Подразделения 98-й гвардейской ВДД вошли с боями в село Ступочки.

Это создает угрозу окружения ВСУ между Торецком и Часовым Яром. При взятии Ступочек и выходе к Предтечино у ВСУ останется только 6-километровый коридор к Константиновке. Командованию, вероятно, придется экстренно отводить силы, чтобы избежать замыкания кольца. Тактика ВСУ, предусматривающая отступление при угрозе окружения, уже не раз приводила к потерям. ВС РФ, в свою очередь, как правило, атакуют именно в момент отступления – когда противник наиболее уязвим.

Константиновское направление (южный сектор)

К югу от Константиновки русские войска открыли новое наступление от Тарасовки вдоль обоих берегов реки Бычок. В ходе атаки была занята половина села Новооленовка. Цель – достигнуть Яблоновки и Александро-Калинова, изолировав украинские силы южнее Клебан-Быкского водохранилища. Врагу остался только один маршрут отхода – шоссе Н-20 через Александро-Калиново. Там находятся 2 моста. В случае их разрушения ВСУ придется рисковать, переправляя технику через Яблоновку – ближе к позициям ВС РФ.

Отвод наиболее боеспособных подразделений оборачивается тем, что более слабые 109-я и 111-я бригады территориальной обороны остаются в арьергарде и не могут отойти. Вероятно, ими пожертвуют – они либо будут уничтожены, либо попадут в плен. Задача не допустить организованного отхода ВСУ в этом районе уже почти решена.

Южно-Донбасское направление

Здесь ВС РФ продолжают преодолевать упорное сопротивление. ВСУ вынуждены удерживать каждый населенный пункт, так как между ними открытые поля без укреплений, и потеря хотя бы одного автоматически приводит к потере окружающих территорий. Именно это объясняет ожесточенность обороны.

ВС РФ держат в охвате село Шевченко, завершают зачистку Вольного Поля и штурмуют Федоровку. Самым напряженным остается участок у сел Богатырь и Алексеевка по обе стороны реки Волчья. При их потере у ВСУ останется лишь Отрадное, но оно изолировано и уязвимо, не пригодно для длительного сопротивления. Это создает угрозу для соседних участков украинской обороны.

Херсонское направление

На этой неделе активизировалось и Херсонское направление. Русские войска овладели частью островов в устье Днепра, у сел Казачьи Лагери и Крынки. О масштабном наступлении речи не идет. Цель – создать ложный плацдарм и "приманить" украинские силы, отвлекая их от других направлений.

ВСУ сейчас не в состоянии маневрировать резервами: все направления, включая Сумы, требуют людей. Таким образом, даже ограниченная активность ВС РФ на Херсонщине уже создает для Киева проблемы. При этом нельзя забывать, что украинские войска все же присутствуют на том берегу. Вопрос в том, когда и где начнется настоящая атака.

Выбор пана Зеленского

На внешнеполитическом фронте предложение президента России о перемирии в честь 80-летия Победы стало тестом на зрелость для Киева. Банковая отказалась. Более того, Зеленский с намеком заявил, что Украина "не может гарантировать безопасность мировых лидеров", прибывающих в Москву на 9 мая.

Несмотря на сообщения в СМИ об ухудшении здоровья лидеры Сербии и Словакии Александр Вучич и Роберт Фицо все-таки приедут на 9 мая в Москву. Более того, последний выразил крайнее негодование заявлениям Зеленского.

Стиль Киева не изменился – как раз 1 мая была совершена атака на рынок в Алешках Херсонской области. Погибли 8 человек, ранены около 20.

Ранее, 3 мая, Readovka определила главное событие недели, которым стала ресурсная сделка США и Украины.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1746390600


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