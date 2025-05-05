Как депутаты Кыргызстана привели к кризису Третий рейх, - Леонид Сумароков

01:53 05.05.2025 Как депутаты Кыргызстана привели к кризису Третий рейх

05.05.2025 | Леонид СУМАРОКОВ



80 лет отделяют нас от того майского дня 1945 года, когда весь мир рукоплескал победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. Она была одержана благодаря мужеству и героизму советских людей, воинов Красной армии, внесших главный и решающий вклад в разгром фашистской Германии и ее союзников.



Источником победы стало единство народа – многонационального по составу, сильного по духу, объединенного любовью к своей Родине. Выдающийся российский философ и социолог, участник Великой Отечественной войны А.А. Зиновьев отмечал, что в этой войне решающую роль в победе над врагом сыграла советская система. "Если быть верным требованиям науки, − писал он, − то надо прямо сказать: в Великой Отечественной войне одержала победу советская социальная организация".



Ярким доказательством сказанного стал вклад депутатов Верховного Совета Киргизской ССР первого созыва в победу над фашизмом.







Облеченные высоким званием



24 апреля 1938 года в свет вышло постановление ЦИК Киргизской ССР, в соответствии с которым на 24 июня 1938 года были назначены выборы в Верховный Совет Киргизской ССР. 24 апреля в республике началась избирательная кампания. Это событие произошло после того, как 5 декабря 1936 года Чрезвычайный VIII Съезд Советов СССР принял новую Конституцию (Основной закон) СССР. В соответствии с 13-й статьей, Союз Советских Социалистических Республик являлся союзным государством, образованным "на основе добровольного объединения равноправных Советских Социалистических Республик". Согласно закону, была создана Киргизская Советская Социалистическая Республика. Таким образом, Киргизская Автономная ССР в составе РСФСР преобразовывалась в союзную республику в составе СССР.



Избранные в Верховный Совет республики депутаты собрались на первую сессию 18 июля 1938 года. Газета "Советская Киргизия" по этому случаю отмечала: "В составе депутатов – лучшие из лучших представителей советской интеллигенции, вместе с рабочими и крестьянами работающей на благо социалистической родины. Народ любит свою Красную Армию, пограничную охрану. Верные сыны Родины, мужественные защитники завоеваний социализма – бойцы, командиры, политработники красноармейских частей облечены высоким званием народных депутатов".



С этого момента началась наработка депутатского опыта. Его частью явилось участие в Великой Отечественной войне, ставшее проверкой на зрелость и соответствие требованиям народа. В трудный для страны час народные депутаты – представители рабочих, крестьян и интеллигенции пополнили ряды защитников Отечества, оказавшись в схватке с врагом на высоте долга, чести и отваги. Каждый из тех, кто не дождался победного дня 1945 года, и кому посчастливилось увидеть его, оставил собственный след в истории величайшего за всю историю человечества сражения со злом, вписав золотыми буквами в летопись участия Кыргызстана в Великой Отечественной войне свои имена и ратные дела.



Непосредственное участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимали 54 депутата Верховного Совета Киргизской ССР первого созыва. К победному 9 мая 1945 года по фронтовым дорогам дошли 17 депутатов-фронтовиков. 21 народный избранник пал смертью храбрых на полях сражений, один был убит бандеровцами, один умер от болезни. Судьбы 14 депутатов до сих пор остаются неизвестными, скрываясь за словами – пропал без вести.



За день до освобождения Будапешта, 12 февраля 1945 года, под городом Капошваром около озера Балатон в ходе ожесточенных боев погиб начальник артиллерии 703-го стрелкового полка 233-й стрелковой Кременчугско-Знаменской дивизии майор Юлдаш Амраев. Депутат Амраев сполна познал, что такое война. В 1941 году он участвовал в формировании в Киргизской ССР 109-й кавалерийской дивизии. С лета 1942 года воевал под Ржевом в составе 30-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова. Летом в адрес политрука Амраева пришло письмо, в котором секретари ЦК КП(б) Киргизии слали ему и бойцам-панфиловцам "горячий большевистский привет" и желали неиссякаемых сил, мужества и отваги в борьбе с фашистскими захватчиками. В письме подчеркивалось: "Твоя клятва быть честным и преданным своей Родине, своему народу есть клятва патриотов нашей страны". Впрочем, никто в республике не сомневался в преданности своих избранников идеалам борьбы с ненавистным врагом.



В январе 1943 года Амраев побывал на родине, где рассказал о подвигах своих однополчан. Ошская газета "Ленинский путь" 22 января 1943 года опубликовала его заметку, в которой он отчитался о ратных делах киргизстанцев. "Мы, гвардейцы-панфиловцы, среди которых есть наши земляки Ошской области, крепко научились бить врага. Вот снайпер Кулбаев из Молотовского района истребил 100 фашистов. Есть среди нас отличные минометчики, такие как Матмусаев, Нурматов и Ахунов из Ноокатского района, Сарымсаков и Алимкулов из Араванского, Абдуллаев из Молотовского, Сагинбаев из Фрунзенского, Тыныкбеков из Узгенского, Мирфазыев, Абдназаров из Ошского, Солдатов из города Оша, Митянин из Кызыл-Кии и Моназаров из Сулюкты, которые неплохо дерутся с врагом, разрушая ДЗОТы, блиндажи, технику и живую силу. Спасибо за вашу заботу о Красной Армии, за сбор средств на укрепление обороны".



Боевые качества депутата-политработника, замеченные командованием дивизии, послужили поводом для направления Юлдаша Амраева в 1943 году на курсы Ленинградского артиллерийского училища. Позднее артиллеристы Амраева громили врага точным сокрушительным огнем.



Два года назад поисковикам Кыргызско-Российского Славянского университета удалось установить историю боевого подвига еще одного депутата – Шамши Егемжарова. До войны он работал председателем Ирдыкского сельсовета Куршабского района Ошской области.



Воевал красноармеец Егемжаров в составе 600-го стрелкового полка 147-й стрелковой дивизии, участвовал в Курской битве. Согласно боевому журналу 5-6 августа 1943 года полк несколько раз был контратакован противником и понес большие потери. В ходе отражения одной из контратак депутат-фронтовик погиб. Это произошло 6 августа 1943 года рядом с селом Косилово Грайворонского района Белгородской области России.



Братская могила в селе Косилово, где похоронен депутат Верховного Совета Киргизской ССР первого созыва Шамши Егемжаров



По банальной случайности похоронка на героя ушла в Куртминский район Омской области. Долгие 80 лет депутат значился в списках пропавших без вести. Но земляки Егемжарова были уверены, что их избранник в условиях войны останется человеком долга и отваги, поэтому, не дожидаясь, когда прояснится история его судьбы, назвали в его честь школу. Память о киргизстанце хранят и на Белгородчине.



Наказ выполнил – Берлин взял!



Еще одна школа в честь героя-фронтовика после войны была названа в селе Ноокат Ошской области Кыргызстана. В июне 1945 года в Президиум Верховного Совета Киргизской ССР поступило письмо от командира войсковой части 43713, Героя Советского Союза гвардии майора Георгия Дикуна. Легендарный войсковой разведчик с "ироничным упреком" сообщал, что за три года его подчиненный Хашимжан Самиев не получил ни одного бюллетеня Верховного Совета в то время, как он интересуется жизнью родной республики и работой ее главного законодательного органа. Для этого, писал боевой офицер, у него есть право – ведь он депутат киргизского парламента, законно избранный в 1938 году. И ничего, что депутат не участвовал в работе Верховного Совета – имелись у Самиева особые обстоятельства: все время своего отсутствия он защищал своих избирателей на полях сражений Великой Отечественной войны.



Автор письма сообщал, что его подчиненный и одновременно народный избранник освобождал Польшу, Германию и "за отличные боевые действия получил 14 благодарностей от Верховного главнокомандующего тов. Сталина. Награжден орденом Славы, медалью "За отвагу" и представлен к награждению орденом Отечественной войны".



Письмо Героя Советского Союза Г. Дикуна в Верховный Совет Киргизской ССР. Июнь 1945 г.



Как потом оказалось, героя-депутата наградили вторым орденом Славы, что указывало на то, что ратный подвиг заслуживает особого внимания. До полного кавалера ордена Славы Хашимжан Самиев "не дотянул" – война закончилась. Хотя боевой дух позволял.



Боевая характеристика депутата-киргизстанца, полученная от майора Георгия Дикуна, дорого стоила: Герой Советского Союза словами не разбрасывался и, отличаясь мужеством немереным, уважал это качество в других людях.



20 января 1945 года заместитель командира пулеметного расчета 5-го отдельного гвардейского Варшавско-Берлинского мотоциклетного разведывательного полка Хашимжан Самиев, "проводя разведку отступающей группировки противника из города Сахачев, силами своего пулеметного расчета организовал засаду в районе деревни Папортня и, подпустив на близкое расстояние немецкую колонну, огнем из пулемета уничтожил до 40 гитлеровцев и поджег три автомашины с грузом".



Участвуя в боях за Берлин с 29 апреля по 3 мая 1945 года, Самиев уничтожил 20 гитлеровцев, 2 расчета огневых точек и 6 фаустников, что позволило подразделениям полка успешно выполнить боевую задачу. Взятие Берлина стало самым главным результатом депутатской деятельности Самиева на фронте. Штурмуя столицу фашистской Германии, депутат помнил пожелания своих избирателей – дойти до фашистского логова и разгромить его. Свои обязательства он выполнил, о чем написал на стенах Рейхстага.



Майор Дикун свое письмо заканчивал просьбой сообщить о дате проведения очередной сессии Верховного Совета Киргизии, потому как настало время депутату заняться мирными делами.



Школа героев



В 1942 году школе № 6 города Фрунзе Верховный Совет Киргизской ССР присвоил имя командира 8-й гвардейской стрелковой дивизии Героя Советского Союза генерал-майора И.В. Панфилова. Панфилову не довелось стать депутатом парламента Советской Киргизии, хотя шаг к этому был сделан. На должность военного комиссара республики он был назначен уже после избрания в 1938 году Верховного Совета первого созыва. Тем не менее в 1941 году трудящимися Таш-Кумыра он был выдвинут кандидатом в депутаты по 194-му Таш-Кумырскому избирательному округу. Согласно указу Президиума Верховного Совета Киргизской ССР от 4 июня 1941 года, выборы депутатов по вакантным округам должны были состояться 6 июля 1941 года, но в связи с началом Великой Отечественной войны были отменены, а военкому Киргизии была поставлена ответственная задача – сформировать из жителей Киргизии и Казахстана 316-ю стрелковую дивизию.



Избирательный бюллетень И.В. Панфилова. Июнь 1941 г.



В должность комдива генерал-майор И.В. Панфилов вступил 12 июля 1941 года. Миссию свою он выполнил с честью и народное доверие оправдал.



А вот возглавивший в 1946 году военный комиссариат Киргизской ССР генерал-майор Анатолий Васильевич Ставенков депутатом Верховного Совета Киргизской ССР и даже членом его президиума стал в 1938 году. Боевой путь депутата Ставенкова на фронтах Великой Отечественной войны достойна особого внимания.



20-я кавалерийская дивизия под командованием Ставенкова в ноябре 1941 года, говоря военным языком, являясь соседом справа для Панфиловской дивизии, отличилась в битве под Москвой. Спустя год – в ноябре 1942 года – командир 61-й кавалерийской дивизии Ставенков проявил лучшие командирские качества, способствовав вместе со своими подчиненными успешному развитию под Сталинградом операции "Уран". Это и о конниках киргизского депутата писал после войны в своих мемуарах бывший немецкий генерал Меллентин: "В этот период произошли полные трагизма события, историческое значение которых трудно переоценить. Не будет преувеличением сказать, что битва на берегах этой безвестной речки (Аксай. – Ред.) привела к кризису Третьего рейха, положила конец надеждам Гитлера на создание империи и явилась решающим звеном в цепи событий, предопределивших поражение Германии".



Примечательно, что некоторое время спустя во время освобождения Чернигова связь заместителю командира 7-го кавалерийского корпуса Анатолию Ставенкову, руководившему скрытным выдвижением к городу 16-й гвардейской кавалерийской дивизии, обеспечивал кавалер двух орденов Красной Звезды, депутат Верховного Совета Киргизской ССР Сексенбай Ташиев.



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Киргизию можно по праву назвать школой героев. Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР первого созыва, являясь лицом республики и ее народа, отличались самоотверженностью и благородством, бесстрашием и доблестью, чувством товарищества и единства. Они вписали славные страницы в историю республики в Великой Отечественной войне. Источник - Ритм Евразии

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