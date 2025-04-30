 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Выборы президента Румынии: лидирует кандидат оппозиции, на втором месте - независимый мэр Бухареста
02:47 05.05.2025

Мэр Бухареста занимает второе место на выборах президента Румынии
Мэр Бухареста Дан занимает второе место на выборах президента Румынии

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мэр Бухареста Никушор Дан вышел на второе место в I туре выборов президента Румынии, свидетельствуют данные ЦИК по итогу подсчета 97,57 процента голосов.

Таким образом, он обогнал кандидата от правящей коалиции Крина Антонеску, набрав 20,65 процента голосов против 20,64 процента. На первом месте пока продолжает оставаться лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион, которого поддержали 40,14 процента избирателей.

Антонеску признал поражение.



Согласно местному законодательству, победителем первого тура признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Поскольку пока ни один из них не набирает больше 50%, ЦИК может объявить о проведении второго тура выборов 18 мая.

В воскресенье в Румынии прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов:
- глава AUR Джордже Симион;
- независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан;
- кандидат от правящей партии, бывший глава сената Румынии Крин Антонеску;
- лидер партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони;
- независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта;
- глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш;
- член Социал-либеральной гуманистической партии Румынии Лавиния Шандру;
- глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану;
- бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою;
- экс-министр образования Даниел Фунериу;
- лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.

Не в первый раз

В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.

В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.

Источник - РИА Новости
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