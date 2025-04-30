Выборы президента Румынии: лидирует кандидат оппозиции, на втором месте - независимый мэр Бухареста

02:47 05.05.2025

Мэр Бухареста занимает второе место на выборах президента Румынии

Мэр Бухареста Дан занимает второе место на выборах президента Румынии



МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мэр Бухареста Никушор Дан вышел на второе место в I туре выборов президента Румынии, свидетельствуют данные ЦИК по итогу подсчета 97,57 процента голосов.



Таким образом, он обогнал кандидата от правящей коалиции Крина Антонеску, набрав 20,65 процента голосов против 20,64 процента. На первом месте пока продолжает оставаться лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион, которого поддержали 40,14 процента избирателей.



Антонеску признал поражение.



