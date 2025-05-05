Ресурсная сделка: как Трамп и Зеленский друг друга надули, - Владимир Малышев

04:35 05.05.2025 Ресурсная сделка: как Трамп и Зеленский друг друга надули

А депутатам Верховной рады, несогласным с соглашением с США о недрах, киевская марионетка стала угрожать



05.05.2025 | Владимир МАЛЫШЕВ



Нет, отключать им газ, как грозила управдом в фильме Гайдая "Бриллиантовая рука", просроченный президент им не грозит, но обещает им нечто, для них куда более страшное. Лишить их возможности ездить в США, куда многие "слуги народа", уже вывели нажитые на войне свои коррупционные капиталы. Зеленский заявил, что руководство Соединенных Штатов Америки должно отменить визы депутатам Верховной рады, которые не проголосуют за ратификацию соглашения с США о полезных ископаемых.



"Сегодня они голосуют не только ради будущего, но и ради того, чтобы сегодня сохранить то, что нам нужно […]. Есть люди [в Верховной раде], настроенные этого не делать. Так, например, я считаю, что США надо просто отменить им визы", - сказал он, согласно сообщению украинского издания "Общественное. Новости".



Зеленский также выразил неудовольствие тем, что некоторые депутаты, приезжая в США, жалуются на то, как плохо на Украине, и рассказывают, как быстро завершить военный конфликт. По его словам, эти же депутаты выставляют себя друзьями США, а потом выступают против того, что важно Вашингтону. "Результат будет на табло: кто проголосовал, а кто нет. Нельзя играть в двойную игру", - пригрозил он.



За законопроект о ратификации соглашения с США о полезных ископаемых депутаты Верховной рады должны проголосовать 8 мая. Однако ее депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что хотя от членов Рады ультимативно требуют его поддержать, текст этого скандального документа они до сих пор еще не получили. Он вообще считает, что никто не видел и не увидит полных текстов соглашений по недрам между США и Украиной.



В своем Телеграм-канале Железняк написал: "Я задал премьеру прямой вопрос: требуют ли следующие два документа - основное соглашение и устав - ратификации? Ответ: нет. Получим ли мы, народные депутаты, тексты этих соглашений? Ответ: нет. Выходит, депутаты будут голосовать за то, чего не видели.



Третий момент: мы спросили, правда ли, что фонд будет зарегистрирован не на Украине, а в штате Делавэр, США. Ответ: да. Были также технические вопросы. Например, это соглашение бессрочное? То есть у него нет конечного срока. Ответ: да, бессрочное. Мы также спросили: правильно ли мы понимаем, что в нем нет гарантий безопасности? Премьер-министр честно ответил - да, гарантий безопасности нет".



"Такая вот история", - уныло констатировал депутат, отметив, что его раздражает, "когда наши чиновники, особенно депутаты, которые даже не видели этих документов, выходят и начинают рассказывать, хорошее это соглашение или плохое. Они просто не могут этого знать".



А как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, по этому соглашению, в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США. На протяжении первых 10 лет работы фонд не выплачивает дивиденды, все его доходы реинвестируются на Украине. Инвестиции будут направляться в разработку и переработку полезных ископаемых, а также на развитие инфраструктуры.



Однако, как стало известно, Украина и США в рамках соглашения о добыче полезных ископаемых подписали не один, а три документа, сообщила в социальных сетях председатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирина Геращенко. Но украинский кабмин обнародовал пока текст только одного документа - о создании американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления, который состоит из преамбулы, 11 статей и приложения.



Геращенко назвала два другие документа "тайными", отметив, что в них "спрятаны все технические детали бессрочных украинских обязательств". По словам Шмыгаля, ратифицировано будет только основное соглашение, а остальные якобы "имеют имплементационный характер и не требуют голосования". Хотя, как известно, дьявол обычно кроется именно в деталях. А потому украинских депутатов фактически заставляют проголосовать за "кота в мешке", буквально выкручивая им руки.



Зеленский же продолжает упорно твердить, что это соглашение будет якобы способствовать обеспечению безопасности Украине, хотя такого пункта в нем нет. "Я считаю, что фонд и само соглашение по недрам дает возможность защищать будущие инвестиции США, – цитирует его слова агентство РБК-Украина. – Защищать, в частности, противовоздушной обороной [...]. И поэтому мы готовы, чтобы вкладом были системы ПВО". По словам Зеленского, он сказал об этом президенту США Дональду Трампу и тот обещал подумать, отметив, что "это не бесплатные вещи". "И я хотел бы иметь возможность, чтобы у нас был доступ к закупке американского оружия", – добавил главарь киевского режима. Однако, как такие обещания со стороны Трампа, как известно, немногого стоят. Сегодня он говорит одно, а завтра – другое. Главное, что в договоре этого нет.



Но главное вообще другое – США и Украина будут получать финансовую выгоду от соглашения по редкоземельным металлам только спустя десятилетие или больше, пишетReuters, уточняя, что причиной станет трудное освоение новых месторождений. Со ссылкой на экспертов в горнодобывающей промышленности агентство отмечает, что в Канаде и Австралии, в странах с развитой горной индустрией, разработка шахт со стратегически важными ресурсами может занять от 10 до 20 лет. При этом уточняется, что данных, которые подтвердили бы экономическую целесообразность осваивать месторождения в стране, очень мало. Поэтому инвесторы могут отказаться от вложений средств в Украину.



По словам представителя консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence Адама Уэбба, оправдать вложение средств в добычу полезных ископаемых на Украине будет сложно, т. к. эти ресурсы можно вложить в те регионы страны, где не идут бои. При этом, как отметило издание, в самой сделке не прописаны гарантии безопасности.



А потому заключенная сделка, которой похваляется Трамп, встретила критику не только на Украине, но и в США. "Теперь, когда Соединенные Штаты заключили сделку о разделе прав на запасы полезных ископаемых Украины, в том числе на элементы, необходимые для ряда высокотехнологичных применений, от производства электромобилей до военных самолетов и танков, – пишет New York Times, – путь к фактической добыче полезных ископаемых сопряжен с серьезными трудностями и неопределенностью". По ее мнению, Соединенные Штаты не скоро смогут воспользоваться потенциальной выгодой, если вообще им удастся это сделать.



"По словам экспертов, – отмечает издание, – карты, на которых показаны триллионы долларов месторождений полезных ископаемых, разбросанных по всей Украине, в том числе на территориях, оккупированных российскими войсками, в значительной степени основаны на устаревших исследованиях, а на проведение полноценных изысканий может уйти несколько лет. Добывать эти месторождения будет непросто; инвесторам придется вложить миллиарды в Украину, чтобы извлечь ресурсы из недр. А энергетическую инфраструктуру страны, которая продолжает подвергаться обстрелам российских ракет и беспилотников, придется ремонтировать и модернизировать, чтобы обеспечить огромное количество энергии, необходимое для поддержания горных работ".



Однако на Украине стараются убедить американцев, что эта сделка принесет им выгоду, используя приемы карточного шулера. Так, NYT цитирует слова Натальи Шаповал, вице-президента Киевской школы экономики, которая заявила, будто "сделка также открывает перспективы добычи газа и нефти в Черном море и, возможно, даже в Азовском море, что представляет собой наиболее очевидные возможности для прибыльных проектов. По ее словам, это может стать выгодным соглашением, как для Украины, так и для Соединенных Штатов".



"Это создает условия для восстановления, для инвестиций, для развития Черноморского региона, – возвестила она. – Соседняя Румыния уже разрабатывает крупные месторождения природного газа в Черном море".



Хотя на самом деле, как обычно, украинская сторона выдает свои хотелки за действительное. Во-первых, Азовское море уже является внутренним морем России, а потому непонятно, как США с Украиной смогут там что-то добывать. Да и Черное море остается под вопросом, поскольку еще не известно, останется ли у Украины после окончания СВО вообще к нему выход.



Но кроме того, есть и другие проблемы. Так Мартин Джексон, глава отдела аккумуляторного сырья CRU, исследовательской компании в области сырьевых товаров, сказал NYT, что перспективное месторождение в Полоховском, Украина, имеет разрешение на производство лития, который составляет около 2 процентов мировых поставок лития, важнейшего ингредиента для аккумуляторов. Однако, по его словам, одного этого к недостаточно, чтобы гарантировать, что разработка месторождения продолжится, даже если оно станет важным ресурсом для Европы. Низкие цены на минерал сдерживают развитие менее рискованных проектов по всему миру.



Поэтому и Киев, и Трамп повели себя при заключении этого соглашения, как карточные шулеры, которые, стараясь перехитрить друг друга, обманули сами себя. Украина впарила Трампу то, что уже по большей части ей не принадлежит, надеясь получить гарантию безопасности, но ее не получила. А Трамп, угрожая прекратить поставки оружия, заставил Киев фактически продать США свои недра, получил в результате ресурс, прибыль от которого может поступить, как считают эксперты, лишь через десятилетия и, если поступит вообще. И тут снова вспоминается фильм Гайдая "Бриллиантовая рука", когда жулики, стараясь обмануть другого, надули сами себя. Бриллиантов, за которыми они охотились, под гипсом давно не было.



Ну, а не в фильме, а в жизни, жертвой этих махинаций оказывается украинский народ, который заставляют воевать за нацистский режим, продающий свою собственную страну. Источник - Фонд стратегической культуры

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