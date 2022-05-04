Sputnik: Корабль-герой "Ташкент": подвиги "голубого крейсера" в Крыму

05:11 05.05.2025 Корабль-герой "Ташкент": подвиги "голубого крейсера" в Крыму и спасенная панорама



04.05.2022 (обновлено: 20.05.2023)



Многие немцы, воевавшие в 1941-42 годах на юге Украины и в Крыму, надолго запомнили название столицы далекого Узбекистана. Тогда на Черном море гремело имя одного из лучших кораблей советского флота – лидера эсминцев "Ташкент".



ТАШКЕНТ, 4 мая - Sputnik. Имя Ташкента – далекого от морей и океанов и неизвестного для захватчиков города – прославил на фронтах Великой Отечественной корабль, до конца державший оборону Севастополя в самые тяжелые месяцы боев.



От других военных судов его выделяло почти все: и быстроходность – он мог развивать до 44 узлов (около 80 км/ч), и внешний вид, и необычная окраска его бортов и надстроек – не серо-стальная, как на остальных кораблях, а с голубым отливом.



Но все-таки вошел в историю он не этим, а подвигами, которые совершил его героический экипаж во время Великой Отечественной войны.



Советский план, итальянское качество



Лидеры эскадренных миноносцев в период между Первой и Второй мировыми войнами получили свое активное развитие как отдельный класс боевых кораблей не только в СССР, но и во многих других странах мира, в том числе Франции, Италии и США.



По мысли морских стратегов, они должны были возглавлять торпедные атаки ударных групп эсминцев по крупным судам противника – крейсерам и даже линкорам. "Лидерами" же их делало более сильное вооружение, большее водоизмещение и выдающиеся скорость и маневренность.



В 1930-х годах советские специалисты уже имели опыт создания подобных кораблей, однако сложности, выявившиеся в процессе их строительства, побудили правительство страны обратиться за иностранной технической помощью. В частности, после долгих переговоров в сентябре 1935 года в Москве был заключен договор с фирмой из Италии "Одеро – Терни – Орландо".



Итальянцы обязались по согласованному с Москвой проекту построить один лидер у себя, а затем помочь в создании однотипного судна уже в Ленинграде. Через полтора года, 11 января 1937-го, на верфи в итальянском Ливорно заложили корабль, который впоследствии и прославится под именем "Ташкент". К слову, это название ему присвоили еще тогда, когда он находился на стапелях, – в апреле 1937 года. Получил он его "по наследству" от вооруженного речного парохода. Экипаж того "Ташкента", плававшего по Волге, отличился во время боев Гражданской войны.



Лидер спустили на воду 28 ноября 1937 года. Во время традиционного митинга, посвященного этому важнейшему в жизни будущего судна событию, произошел небольшой конфуз.



Представитель фирмы завершил свою торжественную речь здравицами в честь дуче Италии Бенито Муссолини и фашистского режима. Советский переводчик оказался в двусмысленном положении: хотя итальянцы и строили судно для ВМФ СССР, Рим в то время все-таки сложно было назвать другом Москвы. Поэтому, после недолгой паузы, приехавшие из СССР военные и технические специалисты узнали, что итальянец просто "приветствует свое правительство".



Первые испытания "Ташкента" прошли успешно. В феврале 1939-го на него наконец назначили командира – им стал капитан 2-го ранга Лев Владимирский, который занимался его приемкой в Ливорно. В апреле корабль, замаскированный под пассажирское судно, проследовал в Одессу, а 6 мая его передали в руки уже советских строителей. На Черном море "Ташкенту" предстояло пройти через дальнейшие проверки, а также установку вооружений.



В состав флота его включили лишь 5 октября 1939 года, а в строй он вступил еще на год позже – 22 октября 1940-го.



К началу войны на "Ташкенте" успели смениться два капитана: в июне 1939 года на эту должность командование назначило капитана 2-го ранга Евгения Жукова, а в феврале 1941 года – капитана 3-го ранга Василия Ерошенко. Именно ему и выпала честь вести лидер эсминцев в бой.



Первые месяцы войны



Роковой день 22 июня 1941-го "Ташкент" встретил на заводе в Николаеве, где проходили финальные работы по монтажу вооружения, докованию и покраске его корпуса. Так как подготовка корабля еще не была завершена, долгожданный приказ следовать в Севастополь поступил почти через месяц – лишь в середине июля.



По иронии судьбы обычный переход от заводской стенки на главную базу Черноморского флота, который не должен был занять и суток, мог закончиться плачевно. Едва отойдя от причала, "Ташкент" попал под удар внезапно навалившего ливня и шквала. Лидер к тому времени все еще спускался вниз по реке Южный Буг, и любой порыв ветра мог снести его с курса и посадить на мель. Пришлось бросить якорь на фарватере и ждать, когда шторм стихнет.



Затем "Ташкент" продолжил свой первый поход военного времени и открыл счет встречам с противником – зенитчики два раза открывали огонь по немецким самолетам. В скором времени лидер благополучно добрался до Севастополя.



По решению флотского командования экипажу "Ташкента" предстояло пока только готовиться к будущим сражениям. Личный состав пополнился недостающими офицерами, а в учебных выходах в море отрабатывалась слаженность действий команды. Тогда же на корабле установили защиту против магнитных мин – вдоль желобов, предназначенных для стока воды с палубы, протянули обычную обмотку.



В августе лидер вместе с тремя эсминцами вошел в боевую группу, которой поставили задачу по уничтожению кораблей и транспортов противника в западной части Черного моря. Однако тогда врага так и не обнаружили. В этот день "Ташкент" единственный раз использовали по его прямому предназначению, потому как в дальнейшем ему приходилось выполнять не свойственные для такого типа кораблей задания.



Первое из них не заставило себя долго ждать – 22 августа лидер отправили под Одессу, где он должен был поддержать огнем своих орудий войска, оборонявшие город от наступавших немецких и румынских дивизий.



Стрельба главным калибром у селения Дофиновка была результативной – артиллеристы "Ташкента" заставили фашистов отступить. А на следующий день им удалось, помимо прочего, подавить батарею противника, которая сама открыла огонь по кораблю. После полудня лидер отправился обратно в Севастополь, чтобы заняться конвоированием транспортных судов, перевозящих пополнение и боеприпасы в осажденный город.



Тридцатого августа, когда "Ташкент" вновь обстреливал позиции врага под Одессой, его атаковали три немецких бомбардировщика. В это время корабль маневрировал на малом ходу и был достаточно легкой целью. Несмотря на это, лидер избежал прямого попадания, однако сила удара от разорвавшейся рядом бомбы все же нанесла значительный урон.



По правому борту в корме образовалась пробоина диаметром почти восемь метров, оказались затоплены некоторые помещения корабля. Кроме того, в стальном борту в районе полубака обнаружили поперечные складки, грозившие надломом корпуса судна. Во время взрыва погибли два человека, семеро были ранены, а один – пропал без вести. К счастью, последнего вскоре нашли: краснофлотца Лаушкина выбросило в море, где его вскоре подобрали моряки сторожевого катера.



Повреждения "Ташкента" оказались настолько серьезными, что его решили чинить в Севастополе, а не в Одессе. 31 августа он своим ходом вместе с кораблями охранения вернулся на главную базу, где и встал на длительный ремонт.



В мирное время на него ушло бы несколько месяцев, но усилиями рабочих Морского завода и помогавших им членов экипажа все было сделано к середине октября. В эти же дни удалось заметно улучшить защиту корабля от самолетов противника.



Все дело в том, что имевшиеся на "Ташкенте" 37-миллиметровые зенитные автоматы не могли поражать цели, летящие на высоте более 2,5 тысячи метров, да и не всегда эффективно боролись с самолетами даже на низких высотах. Решением этой проблемы оказалась 76,2-миллиметровая двухорудийная зенитная установка, изначально предназначавшаяся для строящегося эсминца "Огневой".



Артиллеристам "Ташкента", которые заметили ее смонтированной на корпусе будущего судна, "выбили" ее для себя и установили на корме лидера. Моряки прозвали новое орудие "башней смеха" – во время проверки ее механизмов многие из них не упустили возможность прокатиться на вращающейся вокруг своей оси башне, как на карусели. Все-таки война юмору не помеха.



Первого ноября 1941 года "Ташкент", как и ряд других кораблей флота, из Севастополя перебазировался в порты кавказского побережья – сначала в Поти, а затем в Батуми, где их не могла достать германская авиация. Лидеру теперь предстояло сыграть важную роль в обороне Крыма, в который уже прорвались захватчики.



Полуостров в огне



Отныне главными боевыми задачами для "Ташкента" стали перевозки военных грузов и солдат для осажденного Севастополя, конвоирование транспортных судов, огневая поддержка гарнизона, а также эвакуация раненых бойцов и жителей города на Большую землю. Лишь иногда ему выпадало участвовать в операциях другого рода.



Так, в конце ноября лидер и эсминцы "Способный" и "Сообразительный" сопровождали к Босфору три танкера и ледокол, которые отправлялись на Дальний Восток. Этот поход проходил в исключительно трудных условиях десятибалльного шторма.



Шестого января 1942-го "Ташкент" во главе группы других кораблей должен был высадить в Евпатории второй эшелон десанта. Однако на месте выяснилось, что штурм порта с моря, начавшийся еще накануне, закончился неудачно – город находился под контролем оккупантов.



После артиллерийской дуэли с выехавшими на причал немецкими танками и нескольких попыток связаться с еще находившимися в Евпатории советскими бойцами капитан Ерошенко принял решение возвращаться.



Обстреливал "Ташкент" позиции врага не только под Севастополем, но и в районе Феодосии – там в помощи лидера нуждались войска, защищавшие восток Крыма.



Именно в этот период проявили себя его отличные мореходные качества: благодаря своей высокой скорости, превышающей 40 узлов, из всех крупных кораблей Черноморского флота только "Ташкент" мог в темное время суток преодолеть маршрут из Новороссийска, где он тогда базировался, до берегов Крыма, выполнить поставленные задачи и к утру вернуться обратно.



Девятнадцатого июня немцы все-таки прорвались к северному берегу Севастопольской бухты и фактически заблокировали вход в нее. По этой же причине командование приняло решение использовать для доставки пополнений гарнизону города только быстроходные корабли. Теперь "Ташкент" разгружался и принимал на борт людей в небольшой Камышовой бухте.



Героические четыре часа



В свой последний боевой поход лидер вышел из Новороссийска 26 июня 1942 года в 15.00. На нем, помимо команды, находилось около тысячи бойцов стрелковой бригады, а также четыре полевых орудия, 700 винтовок и 48 тонн боеприпасов, продовольствия и медикаментов.



Был на "Ташкенте" и особый гость – знаменитый писатель Евгений Петров. Соавтор Ильи Ильфа – к тому времени он стал фронтовым корреспондентом – специально приехал из столицы, чтобы своими глазами увидеть жизнь Севастополя в те дни.



В июле, уже после гибели Петрова в авиакатастрофе "Красная звезда" опубликует неоконченный очерк, в котором от так описал тот поход: "Лидер "Ташкент" совершил операцию, которая войдет в учебники военно-морского дела как образец дерзкого прорыва блокады… Она (эта операция – Прим. ред.) навеки войдет в народную память о славных защитниках Севастополя, как один из удивительных примеров воинской доблести, величия и красоты человеческого духа".



"Ташкент" во время перехода атаковали авиация противника и итальянские торпедные катера, но, несмотря ни на что, ему удалось достичь Камышовой бухты. Здесь на его борт поднялись свыше двух тысяч эвакуируемых мирных жителей и раненых солдат – это было намного больше, чем мог за раз вывести лидер. Но так пришлось поступить из-за того, что эсминец "Безупречный", который должен был забрать часть людей, потопили на подходе к Крыму.



На лидер также доставили уникальный груз – остатки полотна панорамы Франца Рубо "Оборона Севастополя 1854-55 годов". Здание, где она хранилась, в тот день разбомбили, а все, что оттуда успели вынести и спасти, передали в руки моряков "Ташкента".



Поздней ночью 27 июня корабль покинул место стоянки. А уже на рассвете его атаковали немецкие бомбардировщики. За почти четыре часа 86 самолетов сбросили на "Ташкент" 336 бомб. Благодаря умелому маневрированию, капитану Ерошенко удалось предотвратить прямые попадания в корпус, но, тем не менее, близкие взрывы у борта все же нанесли заметный ущерб. Оказался поврежден руль, несколько помещений были затоплены, а поступление воды из пробоины в первое котельное отделение чуть было не привело к гибели "Ташкента". Но матросы Удовенко, Ананьев, Крайнюков и Милов, находившиеся там, не дали котлу взорваться. Трое из них заплатили за это своими жизнями.



Корабль принял более 1 700 тонн воды, а еще 200 пришлось залить уже самой команде, чтобы выровнять дифферент на нос. На борту лидера погибло около 60 человек, многие оказались ранены. Но "Ташкент" не сдавался и продолжал сражаться!



Ближе к девяти часам утра на помощь лидеру с кавказских баз прилетели бомбардировщики Пе-2, а затем истребители, отогнавшие немецких пилотов. Вскоре на место прибыли эсминцы, торпедные катера и другие суда.



Большую часть эвакуированных севастопольцев и раненых бойцов перевели на эсминец "Сообразительный", а "Ташкент" взяли на буксир и доставили в Новороссийск.



Уже здесь 29 июня героический корабль посетил высокий гость – командующий Кавказский фронтом маршал Семен Буденный. Он сердечно поблагодарил мужественных членов экипажа за их беспримерный подвиг и сказал, что будет ходатайствовать перед наркомом ВМФ о присвоении "Ташкенту" гвардейского звания.



Но, к сожалению, этого так и не случилось. 2 июля, когда лидер уже был готов к переходу в Поти на ремонт, новороссийский порт внезапно атаковали немецкие самолеты. "Ташкент" получил два прямых попадания и затонул у причальной стенки. 76 моряков погибло, а 77 были ранены.



Корабль сел на неглубокий грунт, поэтому с него удалось снять вооружение – два орудия главного калибра и зенитную установку. Их потом смонтировали на том самом эсминце "Огневой", с которого в свое время "ташкентцы" и позаимствовали "башню смеха". Третье орудие передали на эсминец "Осмотрительный".



А все, что после этого осталось от корпуса "Ташкента", смогли поднять лишь в 1944-м. Он был сильно поврежден, поэтому восстанавливать его не стали. Лидер разобрали на металл в Николаеве – городе, где он и встретил начало войны.



Но с гибелью "Ташкента" не закончилась история его экипажа. "Ташкентцы" продолжили бить врага уже на других судах, многие из них влились в ряды морской пехоты. Капитан лидера Ерошенко вплоть до Победы командовал крейсером "Красный Кавказ".



Подсчитано, что за все время своей службы "Ташкент" перевез почти 20 тысяч человек и более 2,5 тысяч тонн грузов, сопроводил без потерь 17 транспортов, провел сто боевых стрельб, вывел из строя один аэродром, уничтожил и повредил 13 самолетов противника, потопил торпедный катер и подавил шесть артиллерийских батарей. И это только то, что смогли точно зафиксировать.



Поэтому имя знаменитого лидера эсминцев заслуженно высечено в граните на одной из плит мемориала героям второй обороны Севастополя на площади Нахимова.



Кроме того, легендарный лидер эскадронных миноносцев был запечатлен на почтовой марке уже в современной России за 1996 год номиналом 1 500 рублей. Источник - Sputnik

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