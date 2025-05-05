|Profinance: Секретное оружие Китая в торговой войне – гиг-экономика
12:08 05.05.2025
Секретное оружие Китая в торговой войне – гиг-экономика
05.05.2025
Китайский экспорт буксует под тяжестью 145-процентных тарифов, и рабочие места миллионов людей оказались под угрозой. По данным Goldman Sachs, около 16 млн китайцев производят товары для американского рынка. Банк Nomura прогнозирует, что в ближайшее время 5,7 млн человек могут потерять работу, а в долгосрочной перспективе - до 15,8 млн, когда шок распространится по всей экономике.
Китайские лидеры уже пытаются смягчить удар. На заседании Политбюро 25 апреля они пообещали увеличить возврат страховых выплат по безработице для пострадавших от тарифов компаний. Но у Китая есть еще один козырь - огромная гиг-экономика. Торговая война Дональда Трампа может завершить удивительное превращение этого сектора из свободолюбивой отрасли, которую Коммунистическая партия долго подозревала, в крупнейший в мире государственный электронный рынок труда с надежной социальной защитой.
Армия на скутерах: как гиг-экономика спасает Китай
Партия обращается к гиг-экономике из-за ее масштаба: по оценкам государственной федерации профсоюзов, 84 млн китайцев работают в "новых формах занятости" - службах доставки и такси. Правительство говорит о еще более широкой категории из 200 млн "гибких работников", включая самозанятых и тех, кто трудится неполный день. Эти цифры намного превышают 54 млн рабочих мест на городских госпредприятиях и составляют значительную часть 734-миллионной рабочей силы страны.
Только одна компания доставки, Meituan, нанимает 7,5 млн курьеров, которые зарабатывают в общей сложности $11 млрд в год. Водители часто называют свою тяжелую работу "гуоду" - временной переправой через поток. 36-летний Ван - типичный пример. Он искал самую высокооплачиваемую доступную работу и увидел, что курьеры могут зарабатывать 10 000 юаней в месяц. Теперь он каждый день с 6 утра до 9 вечера колесит по Пекину на скутере. "Сейчас важна каждая копейка", - говорит он. Курьеры прочно вошли в общественное сознание. Недавний фильм "Вверх по течению" о программисте среднего возраста, ставшем водителем доставки, вывел их на большой экран.
К счастью для партии, гиг-экономика растет, несмотря на торговые конфликты и годы низкого потребительского доверия. Штат Meituan, где большинство работает через подрядчиков, на 41% больше, чем в 2021 году. В марте руководители компании заявили, что ожидают уверенного роста доставки еды и покупок. Аналитики прогнозируют, что продажи фирмы будут расти примерно на 15% ежегодно до 2027 года. Количество лицензий на такси взлетело с 2,9 млн в 2020 году до 7,5 млн в 2024 году.
От опалы к спасению: как партия изменила отношение к техногигантам
Еще полезнее для партии то, что на фоне торговой войны разворачивается война за найм. Компании отчаянно борются за долю рынка, нанимая все больше людей. 21 апреля JD.com, гигант электронной коммерции, недавно вышедший на рынок доставки еды, объявил, что наймет 100 000 новых курьеров к концу июля. Сочетание снижения цен для потребителей и роста затрат на персонал напугало инвесторов, обрушив акции компаний. Но партию это устраивает: больше рабочих мест и какая-никакая социальная защита - именно то, что ей нужно.
Чудодейственные свойства гиг-экономики привели к политической реабилитации компаний, которые ее питают. В рамках масштабного наступления на бизнес, начавшегося в 2020 году, цифровые платформы осуждали как часть "беспорядочного расширения капитала". Лидеры считали эти фирмы "замками на песке", говорит Тилли Чжан из консалтинговой компании Gavekal Dragonomics. Но партия осознала важность рабочих мест и потребления. Поворот начался в 2023 году, когда премьер Ли Цян похвалил платформенные компании за их "все более заметную" роль в стимулировании спроса и занятости. Теперь правительство открыто признает гиг-экономику спасательным кругом для страны.
Власти даже поощряют компании создавать своего рода теневую систему соцобеспечения. В феврале JD.com предложила социальные льготы своим водителям. Meituan обещает "постепенно предоставить" социальное обеспечение курьерам, начиная с пилотной программы во втором квартале 2025 года. Стремясь угодить властям, компании вкладывают деньги в места отдыха, питание и субсидии для водителей, "чтобы правительство видело", как говорит один экономист.
Кто заплатит за благополучие гиг-работников
Главный вопрос - кто в итоге оплатит этот банкет? Пенсии и медстраховка звучат заманчиво для работников, но не в том случае, когда они прямо или косвенно вычитаются из их зарплат. JD.com утверждает, что будет платить и за работодателя, и за работника в государственную систему. В соцсетях к этому относятся скептически. Несколько водителей, отвечая на вопрос о программе, используют поговорку: "Шерсть все равно берется со спины овцы" - ничто не бывается бесплатным.
В южном городе Цюаньчжоу, где Meituan в прошлом месяце запустила пилотный проект по возмещению половины пенсионных взносов для квалифицированных водителей, 30-летний господин Лай не проявляет интереса. Сидя на скутере возле торгового центра, он объясняет: "Когда мы состаримся, рабочая сила сократится еще больше, и пенсионных взносов, которые будут платить, не хватит на наше поколение".
Если социальное бремя для компаний гиг-экономики станет слишком тяжелым, они могут не выдержать финансово - отсюда и обвал акций. Государство должно защищать гибкость гиг-работников и искать новые способы поддержать их доходы, предупреждает экономист. Иначе технологические компании могут исчезнуть вместе с рабочими местами водителей, как торговая война уничтожает рабочие места в промышленности.
В долгосрочной перспективе и сама технология угрожает гиг-экономике как источнику рабочих мест. Meituan уже внедряет доставку автономными транспортными средствами и дронами, которые выполнили 4,9 миллиона и 1,45 миллиона заказов соответственно.
История гиг-экономики показывает, как торговая война заставляет китайских лидеров приспосабливаться. Они мечтали о высокотехнологичных специалистах, производящих полупроводники для всего мира. Вместо этого у них армия людей на скутерах, доставляющих еду голодным потребителям. Но это поддерживает экономику на плаву.
То же самое верно и для самих водителей. Отработав год курьером, господин Лай планирует двигаться дальше. Он присоединится к родственнику, владеющему фабрикой в восточном промышленном центре Иу, чтобы продавать товары на Amazon. Он предсказывает скорый конец торговой войны. Но если ошибается, всегда сможет вернуться на свой скутер.
Подготовлено Profinance.ru по материалам The Economist