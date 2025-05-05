Profinance: Секретное оружие Китая в торговой войне – гиг-экономика

12:08 05.05.2025

Секретное оружие Китая в торговой войне – гиг-экономика



05.05.2025



Китайский экспорт буксует под тяжестью 145-процентных тарифов, и рабочие места миллионов людей оказались под угрозой. По данным Goldman Sachs, около 16 млн китайцев производят товары для американского рынка. Банк Nomura прогнозирует, что в ближайшее время 5,7 млн человек могут потерять работу, а в долгосрочной перспективе - до 15,8 млн, когда шок распространится по всей экономике.



Китайские лидеры уже пытаются смягчить удар. На заседании Политбюро 25 апреля они пообещали увеличить возврат страховых выплат по безработице для пострадавших от тарифов компаний. Но у Китая есть еще один козырь - огромная гиг-экономика. Торговая война Дональда Трампа может завершить удивительное превращение этого сектора из свободолюбивой отрасли, которую Коммунистическая партия долго подозревала, в крупнейший в мире государственный электронный рынок труда с надежной социальной защитой.



Армия на скутерах: как гиг-экономика спасает Китай



