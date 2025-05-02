|Итоги выборов в Румынии. Джордже Симион посвятил свою победу отстраненному от выборов Кэлину Джеорджеску
12:18 05.05.2025
Симион лидирует в первом туре на выборах президента Румынии с 41% голосов
КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Глава националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион лидирует в первом туре на выборах президента Румынии, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета всех бюллетеней с участков по стране и за рубежом.
Так, политик набирает 41% голосов, на втором месте идет мэр Бухареста Никушор Дан с 21%, на третьем - кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску с 20,1%.
Согласно местному законодательству, победителем первого тура признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Поскольку ни один из них не набирает больше 50%, ЦИК должен объявить о проведении второго тура выборов 18 мая.
Взгляды Симиона
Политик уже заявил, что посвящает победу в первом туре Кэлину Джеорджеску, который выиграл выборы осенью, но тогда конституционный суд отменил итоги голосования.
Симион подчеркивал, что в случае своего избрания на пост главы государства Джеорджеску может стать премьер-министром страны.
Кроме того, кандидат в президенты выступал против продолжения военной помощи Украине, а также поддерживал идею объединение Молдавии и Румынии.
Не в первый раз
В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.
В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.
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В воскресенье в Румынии прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов:
- лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион;
- независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан;
- кандидат от правящей партии, бывший глава сената Румынии Крин Антонеску;
- лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони;
- независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта;
- глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш;
- член Социал-либеральной гуманистической партии Румынии Лавиния Шандру;
- глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану;
- бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою;
- экс-министр образования Даниел Фунериу;
- лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.