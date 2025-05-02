Итоги выборов в Румынии. Джордже Симион посвятил свою победу отстраненному от выборов Кэлину Джеорджеску

12:18 05.05.2025

Симион лидирует в первом туре на выборах президента Румынии с 41% голосов



КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Глава националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион лидирует в первом туре на выборах президента Румынии, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета всех бюллетеней с участков по стране и за рубежом.



Так, политик набирает 41% голосов, на втором месте идет мэр Бухареста Никушор Дан с 21%, на третьем - кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску с 20,1%.



