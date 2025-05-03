WP: Трампа обманули насчет редкоземельных металлов на Украине

12:36 05.05.2025 Сделка о приоритетном праве США на добычу и получение прибыли с продажи украинских природных ресурсов должна укрепить пошатнувшиеся дипотношения между двумя странами. Однако фактическая ценность соглашения о редкоземельных металлах с каждым днем выглядит все сомнительнее, с явным сожалением констатирует обозреватель The Washington Post Эван Халпер.



Ссылаясь на логистические и экономические препятствия, специалисты горнодобывающей отрасли заявили, что Вашингтону потребуется не менее 10 лет, чтобы наладить непрерывную цепочку поставок столь вожделенных ресурсов. Добыча титана, графита и лития, которые важны для высокотехнологичного производства, вовсе находятся в отдаленной перспективе. Эксперты встревожены, что сделка не принесет никакой пользы, поскольку ограничение Китая на экспорт редкоземов создает растущие опасения за экономику и национальную безопасность.



"Сделка абсолютно не решает наши насущные проблемы, - говорит директор Глобального энергетического центра Атлантического совета Рид Блейкмор. - В краткосрочной перспективе она не устраняет ни одну из наших уязвимостей, которые мы видим в связи с доминированием Китая над цепочками поставок".



Соглашение, которое включает создание специального фонда для финансирования восстановления Украины, дает Соединенным Штатам приоритетные права на добычу металлов, нефти и природного газа. Дальнейшая прибыль, полученная Вашингтоном, будет засчитана как оплата будущей военной помощи Киеву. Но крупные горнодобывающие компании едва ли стремятся попасть на Украину, страну, где десятилетиями не было никаких инвестиций даже в самые элементарные геолого-разведывательные работы. Фирмы, которые могли бы рассмотреть возможность зайти на рынок, в итоге зашли в тупик - абсолютно все карты разведанных украинских месторождений датированы советским периодом.



Также известно, что на Украине не выявлено месторождений ни одного из 17 редкоземельных металлов, которые стали ахиллесовой пятой для производителей из США. Китай вводит экспортный контроль на собственные поставки, угрожая американским заводам, производящим электронику и системы вооружения.Эксперты говорят, что возможности добычи нефти и газа, скорее всего, тоже будут ограничены.



У энергетических компаний уже есть альтернативные месторождения, где инфраструктура давно развита, а рисков для инвестиций практически нет. Сюда включают транспортировку по трубопроводам в Западную Европу из таких государств, как Норвегия и Азербайджан, либо доставку на судах для перевозки сжиженного природного газа непосредственно из США или Катара.



"Есть много факторов, которые заставят американские компании осторожничать, когда речь идет о нефти и газе на Украине", - рассуждает ученый-энергетик Техасского университета в Остине Бен Кэхилл.



Он сказал, что большая часть газовых запасов находится в зоне вооруженного конфликта, куда западные компании не захотят инвестировать ни цента, даже в случае мирного соглашения.



"Я не уверен, что крупные корпорации, у которых есть все возможности добывать углеводороды по всему миру, рассматривают Украину как конкурентоспособный регион для инвестиций, - добавил Кэхилл. - Возможно, какие-нибудь небольшие независимые компании захотят пойти на столь большой риск".



По словам экспертов, наибольший интерес у американских инвесторов вызывают залежи титана, графита и лития в недрах украинской земли.



"В лучшем случае через 10 лет там построят одну новую шахту, и часть добытого пойдет дальше в промышленность США, - говорит экс-заместитель директора по батареям и критически важным материалам в Министерстве энергетики Эшли Зумвальт-Форбс. - Соглашение никак не повлияет на устоявшиеся цепочки поставок".



Нормы добычи редкоземельных металлов - крайне узкоспециализированная отрасль с высокими требованиями. Инвесторы ищут районы, где нет рисков военных или политических конфликтов, а координаты месторождений конкретных минералов уже нанесены на карты геологоразведки. По словам Зумвальт-Форбс, ни один из перечисленных критериев не соответствует реалиям нынешней Украины.



"У нас с трудом получается собрать необходимые деньги на геологоразведку полезных ископаемых у себя на родине в Соединенных Штатах, даже в соседней Канаде и Австралии, - добавила она. - Подумайте, насколько сложнее нам будет найти финансирование, чтобы заниматься тем же самым на Украине?"



Даже получение надежных данных геологоразведки потребует бурения на обширных территориях - это означает непростую доставку тяжелой горнодобывающей техники и завоз сотен квалифицированных рабочих бригад. В отрасли данный этап так и называется - разведка перспективных месторождений. Эшли Зумвальт-Форбс не без иронии в голосе добавляет, что руководители компаний называют поиск залежей полезных ископаемых "худшим казино в мире", и они правы.



По словам эксперта по критически важным минералам в SAFE, группе, выступающей за безопасность энергетики и цепочек поставок, Эбигейл Хантер, ради таких материалов, как литий, у американских компаний мало причин смотреть на Украину. Ее редкоземельные залежи скромны по сравнению с запасами в более стабильных странах, пишет она в электронном письме для WP, в то время как самое перспективное месторождение находится на территории под контролем Москвы.



"Помимо постоянных угроз безопасности, поврежденная вооруженным конфликтом инфраструктура (электроэнергетика, автострады, железные дороги и порты) увеличивает затраты на разработку месторождений. Все это не гарантирует инвесторам даже минимального дохода", - написала Хантер.



Непосредственно добыча полезных ископаемых - лишь половина дела, с которым предстоит столкнуться Соединенным Штатам. Переработка минералов - более серьезное препятствие. Это экологически грязная работа с низкой нормой прибыли.



"Проблемы в цепочке поставок в основном возникают из-за переработки, а не добычи полезных ископаемых. В соглашении, насколько я поняла, не указано, что Украина готова стать перерабатывающим депо, - говорится в электронном письме директора по исследованиям и ассистента профессора Института морских исследований России Военно-морского колледжа США Эмили Холланд.



По ее словам, перерабатывающие заводы требуют значительной энергетической и транспортной инфраструктуры, а таких возможностей на украинской территории после окончания боевых действий не будет.



Как пишет Холланд, "переработка полезных ископаемых на Украине, мягко говоря, не совсем удобна для рынков США, особенно если администрация Трампа стремится разместить конечное производство товаров на территории нашей страны".



Когда Белый дом в начале этого года только заговорил о возможной сделке по минеральным ресурсам, профильное горнодобывающее издание Mining Journal саркастично заметило, что хвастливое поведение Киева напоминает строительство потемкинских деревень в XVIII веке. Это были поддельные селения, которые, согласно исторической легенде, возвели на территории Крыма для проезжающей российской императрицы Екатерины II, чтобы создать видимость освоенных богатых земель.



Ранее Трамп публично заявлял, что сделка по "редкоземельным металлам" поможет Вашингтону вернуть назад 500 миллиардов долларов, которые администрация Байдена потратила на военную помощь Киеву. При этом, Mining Journal настаивает, что на Украине "никогда не добывали и никогда не добудут" ресурсов на такую сумму.



Сегодня администрация Трампа сбавила обороты в заявлениях о том, что Украина может решить головоломку с редкоземельными металлами для Америки. Но даже те, кто скептически относится к идее того, что сделка поможет заменить важнейшие цепочки поставок полезных ископаемых, которые сейчас контролирует Китай, говорят, что соглашение действительно дает возможности для обеих стран.



"Это сигнализирует о том, что США вовлечены в экономику Украины как главный стратегический партнер, - говорит генеральный директор TD International, консалтинговой фирмы по политическим рискам Джей Трусдейл. - Наша страна сможет получить некоторые инвестиционные выгоды".



https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2025/05/03/ukraine-minerals-metals-rare-earths/ Источник - EADaily

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