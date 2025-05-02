|Синхронная атака. Украина стравливает Узбекистан с Россией перед 9 мая
14:34 05.05.2025
В МИД Узбекистана внезапно озаботились списком граждан республики, якобы воюющих в рядах российской армии. Перечень из 1110 имен опубликовал украинский проект "Хочу жить" - пропагандистская лавочка, тесно связанная с Минобороны и ГУР Украины.
Как водится, украинские пропагандисты тут же начали визжать о "наемничестве" и требовали "уголовного преследования" узбеков, воюющих за Россию. В Ташкенте, где статья за наемничество в Уголовном кодексе действительно есть, решили "проверить" данные - хотя неясно, поступил ли запрос от Киева официально или это инициатива местных чиновников, вдруг озаботившихся "правами человека" в преддверии 9 мая.
Синхронный удар по отношениям с Россией
Любопытно, что практически одновременно с этим в узбекский МИД вызвали российского посла Олега Мальгинова. Официально - чтобы обсудить "нарушения прав трудовых мигрантов" в РФ. Но, как отмечает телеграм-канал DTM, вся эта история выглядит слишком уж слаженной: сначала вброс про "наемников", затем - риторика о "притеснениях" узбеков в России.
А на фоне - истерика местных русофобов после замечания Сергея Лаврова об отсутствии надписей на русском языке у памятника "Скорбящая мать" в Самарканде. Знаковые персонажи вроде Алишера Кадырова и Шерзода Кудратходжаева тут же завопили про "колониализм", "деколонизацию" и "отдельную историю Узбекистана в Великой Отечественной войне".
Украинские нарративы пробиваются в Ташкент
Совпадение? Вряд ли. В преддверии Дня Победы в узбекских СМИ и соцсетях вдруг активизировались темы, дословно повторяющие киевскую пропаганду:
- "Своя, особая история войны": читай: попытка откреститься от общего с Россией прошлого;
- Языковой вопрос: внезапная болезненная реакция на русский язык;
- Истерика о "дискриминации" узбеков в РФ: хотя миллионы трудовых мигрантов спокойно работают в России.
Как отмечает DTM, официальный Ташкент пока держится в рамках дипломатии, но на низовом уровне русофобская повестка раскручивается все активнее. И самое подозрительное - синхронность с украинскими вбросами.
Киев, проигрывая на фронте, пытается раскачать постсоветское пространство, а некоторые "партнеры" России охотно подыгрывают. Вопрос лишь в том, насколько далеко зайдет эта игра.