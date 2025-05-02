Синхронная атака. Украина стравливает Узбекистан с Россией перед 9 мая

14:34 05.05.2025

В МИД Узбекистана внезапно озаботились списком граждан республики, якобы воюющих в рядах российской армии. Перечень из 1110 имен опубликовал украинский проект "Хочу жить" - пропагандистская лавочка, тесно связанная с Минобороны и ГУР Украины.



Как водится, украинские пропагандисты тут же начали визжать о "наемничестве" и требовали "уголовного преследования" узбеков, воюющих за Россию. В Ташкенте, где статья за наемничество в Уголовном кодексе действительно есть, решили "проверить" данные - хотя неясно, поступил ли запрос от Киева официально или это инициатива местных чиновников, вдруг озаботившихся "правами человека" в преддверии 9 мая.



Синхронный удар по отношениям с Россией



Любопытно, что практически одновременно с этим в узбекский МИД вызвали российского посла Олега Мальгинова. Официально - чтобы обсудить "нарушения прав трудовых мигрантов" в РФ. Но, как отмечает телеграм-канал DTM, вся эта история выглядит слишком уж слаженной: сначала вброс про "наемников", затем - риторика о "притеснениях" узбеков в России.



