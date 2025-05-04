НГ: Саудовская Аравия готова уронить цены на нефть до 50 долларов

14:39 05.05.2025 Саудовская Аравия готова уронить цены на нефть до 50 долларов

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Ольга Соловьева

04.05.2025



Восемь стран ОПЕК+ с июня этого года резко нарастят добычу на 411 тыс. барр. в сутки (б/с). Страны – участницы соглашения обещают встречаться каждый месяц для возможной корректировки своих текущих планов. Главная цель решения об увеличении добычи – заставить нарушителей соглашения ОПЕК+ соблюдать установленные квоты, считают эксперты. Руководители картеля обещают пойти дальше, в случае если и эти меры не будут эффективны.



Как сообщили в воскресенье западные агентства, ОПЕК+ может дополнительно ускорить рост добычи нефти и вообще отменить добровольное сокращение на 2,2 млн б/с к концу октября, если участники соглашения и дальше не будут соблюдать свои квоты на добычу. В субботу решение ОПЕК+ уже вызвало ожидания снижения цен на черное золото.



В марте страны-экспортеры во главе с Саудовской Аравией решили, что увеличение добычи начнется с апреля на ежемесячной основе и продлится до сентября 2026 года с ежемесячным шагом примерно 135–140 тыс. б/с. Теперь же было решено кратно увеличить прирост добычи. Рост производства черного золота планируется, несмотря на снижение нефтяных котировок и слабый спрос.



Решение об ускорении добычи в июне принято "ввиду текущих здоровых рыночных основ, отраженных в низких запасах нефти". Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) также отметили, что эта мера предоставит странам-участницам возможность ускорить свою компенсацию.



Ускорить добычу решили ровно те восемь стран, которые ранее взяли на себя добровольное ограничение на добычу на 2,2 млн б/с. Напомним, с начала 2024 года Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Ирак, Казахстан, Оман и Алжир добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с. С апреля 2025 года они начали постепенно возвращать на рынок сокращенные баррели. Как ожидается, уже в июне они могут вернуть на нефтяной рынок суммарно с апреля уже более 30% общего объема добровольных сокращений добычи.



Согласно расчетам, общая квота стран ОПЕК+ на июнь с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 36,14 млн б/с, что на 359 тыс. б/с больше, чем в мае. При этом только два участника ОПЕК+ – Саудовская Аравия и Алжир – в июне смогут добывать на уровне установленных квот – 9,36 млн б/с и 928 тыс. б/с соответственно. Остальные шесть участников восьмерки будут вынуждены сократить свои планы на определенный объем компенсаций, рассчитанный в зависимости от степени допущенных ими превышений добычи в предыдущие месяцы. В частности, согласно актуальным квотам и последним графикам компенсаций, план добычи нефти в России в следующем месяце составляет 9,05 млн б/с, в Ираке – 3,946 млн б/с, в ОАЭ – 3,082 млн б/с, в Кувейте – 2,443 млн б/с, в Казахстане – 1,368 млн б/с, в Омане – 760 тыс. б/с.



По итогам встречи восемь стран ОПЕК+ еще подтвердили свое намерение полностью компенсировать любое перепроизводство начиная с января 2024 года. Комментируя итоги встречи ОПЕК+ вице-премьер РФ Александр Новак еще раз призвал страны-участницы исполнять договоренности. "И Россия, и Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт – все могли бы сегодня гораздо больше добывать. И у нас есть потенциальные месторождения и графики разработки этих месторождений, однако мы сдерживаем добычу", – сказал он, подчеркивая, что странам необходимо внести "свой равноправный вклад в то, чтобы обеспечить баланс спроса и предложения". "Важно соблюдать уровни добычи, обеспечивать график компенсации недовыполнения добровольных сокращений", – указал российский чиновник.



Подобные призывы, вероятно, в первую очередь обращены к таким странам, как Казахстан и Иран, которые систематически нарушают договоренности.



По мнению экспертов, дополнительное увеличение объемов добычи может дестабилизировать рынок на фоне снижения спроса в Китае и активной добычи сырья в странах вне картеля. Аналитики новое повышение расценивают как очередную попытку ОПЕК+ дисциплинировать страны, систематически превышающие квоты. В частности, предполагается, что саудитам надоело терпеть перепроизводство со стороны Казахстана и Ирака и они хотят наказать их через финансовое изматывание в условиях падения цен. "Этим шагом Саудовская Аравия стремится наказать прежде всего Казахстан за несоблюдение договоренностей, а заодно и угодить президенту Трампу, который требует снижения цен на нефть", – рассуждает аналитик Rystad Energy Хорхе Леон. Эксперты не исключают, что таким образом королевство рассчитывает дополнительно укрепить связи с президентом США Дональдом Трампом, который в мае посетит Ближний Восток и призывает страны ОПЕК снизить цены на топливо. Кроме того, параллельно Трамп ведет переговоры о ядерной сделке с политическим противником Саудовской Аравии и членом ОПЕК – Ираном.



Ранее Эр-Рияд уже дал понять, что не намерен поддерживать нефтяные рынки дальнейшими сокращениями поставок. Теперь же указывается, что королевство потенциально готово пойти еще дальше: если соблюдение квот не улучшится, то к ноябрю картель обещает отменить добровольные сокращения ОПЕК+ в 2,2 млн б/с.



Основные претензии у саудитов к Казахстану. Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что страна будет отдавать приоритет национальным интересам, а не интересам группы ОПЕК+ при принятии решений об уровнях добычи нефти.



При этом Казахстан добывает значительно больше установленной квоты. Квота страны в рамках соглашения ОПЕК+ в первом квартале составляла 1,468 млн б/с, в апреле – 1,473 млн б/с, а с мая вырастет до 1,486 млн б/с. Однако в марте добыча нефти в Казахстане достигла отметки в 1,8 млн б/с, следовало из обзора S&P Global. То есть страна превысила установленный лимит более чем на 330 тыс. б/с. Согласно данным ОПЕК+, в марте Казахстан превысил квоту на 422 тыс. б/с. В феврале уровень добычи нефти в Казахстане также превысил квоту, составив 1,77 млн б/с. Рост добычи объясняли расширением крупного проекта на месторождении "Тенгиз".



Власти Казахстана заявляли, что рассчитывают на снижение добычи в апреле до необходимого уровня и ведут переговоры с нефтяными компаниями по этому поводу. При этом Астана ограничена в возможностях контролировать добычу нефти в стране, так как большая часть черного золота добывается действующими в стране международными нефтяными компаниями – на них приходится 70% добываемой в стране нефти. Западные агентства указывали, что Астана даже не обращалась к компаниям с просьбой сократить объемы. По мнению экспертов, в перспективе Казахстан может увеличить добычу на 1 млн б/с. По итогам 2024 года фактический объем добычи нефти в стране составил 1,85 млн б/с.



Из-за решения ОПЕК+ глобальные запасы нефти могут увеличиться на 200 млн барр. в течение ближайших трех кварталов, что создает риск падения цен до 50 долл. за баррель, считают западные аналитики. С начала этого года нефть уже потеряла в цене около 19%. А после апрельского решения картеля цены на нефть Brent за неделю упали примерно с 72 до 60 долл. за баррель. Некоторую поддержку нефтяным котировкам оказывали заявления Дональда Трампа о готовности ввести вторичные санкции против покупателей иранской нефти. Однако теперь этого может быть недостаточно.



"ОПЕК+ взяли курс на восстановление объемов производства и стали гораздо меньше обращать внимание на цену. И по всей видимости, пока этот курс будет сохраняться", – уверен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Однако для России это плохие новости.



"У нас в бюджете была заложена цена 69,7 долл. за баррель, притом что курс должен быть 96 руб. за доллар. Сейчас и рубль значительно крепче, и цена нашей Urals – в пределах 50 долл. за баррель. Поэтому Минфин и переоценил дефицит бюджета. Если изначально он планировался около 0,5% ВВП, то теперь – уже примерно 1,7%. Притом что у нас в ликвидной части ФНБ денег примерно на 1,5% ВВП. Получается, что мы, если все так и дальше пойдет, ликвидную часть ФНБ проедим за 2025 год", – отмечает эксперт. В таком случае придется более активно выходить на рынок заимствований. "А если ситуация будет усугубляться, то ко второму полугодию нам придется провести секвестр бюджета, пересмотреть сроки расходов. Может быть, увеличить налоги. Может быть, придется сократить выплаты по демпферу, что приведет к росту стоимости топлива на внутреннем рынке", – рассуждает Юшков Источник - НГ

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