Британский халифат. Как растет величайшая стратегическая угроза для США, - Олег Сергеев

14:42 05.05.2025 Британский халифат: как растет величайшая стратегическая угроза для США

Запущенный англосаксами исламистский бумеранг принялся бить по ним самим.



05.05.2025 | Олег СЕРГЕЕВ



Великобритания станет величайшей стратегической угрозой для США.Об этом в начале 2025 года сообщила экс-министр внутренних дел королевства Суэлла Браверман. В качестве одного из аргументов она привела заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, что Великобритания станет исламским государством с ядерным оружием и, как следствие, именно Великобритания, а не Китай или Россия станет величайшей стратегической угрозой для Америки.



"Британия сейчас представляет главную угрозу безопасности США" – такими заголовками американская пресса отражала реакцию США на то, что Британия стала рассадником исламского экстремизма еще 20 лет назад. Об этом официально заявляли даже эксперты специализирующегося на гибридной войне против России американского фонда "Наследие" (Нил Гарднер) в интервью Daily Telegraph в связи с раскрытием в Британии заговора с целью взрыва самолетов, совершающих рейсы через Атлантику.



И, действительно, Лондон еще к середине 2000-х гг. превратился в центр международного терроризма. Уже тогда здесь жило множество "мусульманских диссидентов" к каковым, как правило, относили и головорезов типа террориста Ахмеда Закаева* – эмиссара чеченских боевиков, которого в России обвиняют в похищениях людей и убийстве более 300 человек. Согласно списку, опубликованному Госдепартаментом США, к 2005 г. из 30 официально признанных террористических организаций 10 заимели официальные штаб-квартиры в Лондоне, еще 15 "осуществляют в британской столице основные операции и фандрайзинг (работа со спонсорами, поиск средств для проектов. – Прим.)". Тогдашний спикер американского Госдепа Р. Фоли неоднократно проводил встречи с британскими коллегами по вопросу о необходимости преследования террористов. Однако все эти встречи "с глазу на глаз" завершились "отсутствием какого-либо взаимопонимания между США и Соединенным Королевством".







В то время как неуловимый на тот момент Усама бен Ладен* начал скрываться от американского ЦРУ в Афганистане, эмиссары террористических групп из этой страны приступили к открытой работе в… Лондоне, т. е. столице главного американского союзника по оккупационной коалиции! Сделано это было столь же открыто, как это делалось во время Второй мировой войны для правительства Франции в изгнании, возглавлявшегося де Голлем. Тогдашний президент Египта Х. Мубарак одним из первых огласивший список 14 террористических группировок, базирующихся в Лондоне, прямо указывал, что террористы, большинство из которых – убийцы, планирующие свои дальнейшие преступления, свободно гуляют по берегам Темзы после совершения ими злодеяний в других странах. А египетский министр внутренних дел Х. Аль-Альфи еще в далеком 1996 году пытался обратить внимание общественности: "Все террористы выходят из Лондона. Они есть и в других европейских странах, но они начинают свою работу в Лондоне".



Все эти процессы шли и идут, по сути, с далекого 1928 г., когда в Египте была основана (как закрытое тайное общество) запрещенная в России организация "Братья-мусульмане". Формально ее создал школьный учитель Хасан аль-Банна, реально – британские спецслужбы. До начала Второй мировой войны они наладили тесные контакты с организацией через агента Фрейю Старк, британскую писательницу и археолога. По свидетельству бывшего агента британской разведки Дж. Колемана, "Братья-мусульмане" были созданы выдающимися британскими разведчиками и интеллектуалами: Томасом Лоуренсом, Арнольдом Тойнби, Джоном Филби и Бертраном Расселом. Основная миссия организации состояла в том, чтобы "обращать регион в прошлое, чтобы легче было вести добычу нефти и прочих природных ресурсов региона". После окончания Второй мировой войны "Братьями-мусульманами" заинтересовалось ЦРУ. Интерес англосаксов к этой организации возрос с вводом советских войск в Афганистан в 1979 г.



По словам одного из шейхов, этой открыто обосновавшейся в Лондоне ультрарадикальной организации, к началу 2000-х гг. на ежегодное содержание только британских филиалов экстремистских организаций исламистов в год тратилось свыше 500 млн фунтов! О том, на что шли эти деньги, рассказал в СМИ главный английский муфтий Абу Хамза, объявивший России джихад после начала боевых действий на Северном Кавказе и открыто заявивший, что готовит добровольцев к отправке не только в "Ичкерию" (туда, по некоторым данным, через Лондон отправляли среднем по 40 террористов в неделю), но и в Иран, и Пакистан, и даже в Афганистан, куда в то время вновь вторглись сами англичане и их подельники по НАТО!



Как следствие, запущенный англосаксами исламистский бумеранг принялся бить по ним самим. К 2005 году, по словам экс-главы полиции Лондона лорда Д. Стивенса, "около 3 тыс. граждан Великобритании прошли подготовку в лагерях [запрещенной в России] "Аль-Каиды"". При этом, как утверждал тогда же лорд Стивенс в интервью британскому изданию News of the World, "не менее 200 британских террористов уже сейчас готовы атаковать ни в чем не повинное гражданское население во имя своего понимания Ислама". Что они и сделали, в т. ч. в самом Лондоне и его метрополитене.



Однако сегодня угроза для США уже исходит не только от исламистов, привечаемых и взращиваемых британскими спецслужбами и силовыми структурами, но и от самих этих структур и государства в целом, становящегося действительно исламским – во всех смыслах, включая тот, о котором заявляет вице-президент США Ди Вэнс, говоря о превращении обладающей ядерным оружием островной монархии в величайшую стратегическую угрозу для США.



Красноречивая цитата-иллюстрация к сказанному из недавней публикации The Telegraph: "Полиция блокирует заявки на вступление в полицию от белых людей в пользу африканских и восточноафриканских этнических меньшинств". Речь в данном случае идет о силовых структурах Западного Йоркшира и конкретно – одном из крупнейших полицейских подразделений всей Великобритании, заблокировавшем прием заявлений от белых британских кандидатов в попытке "поощрить многообразие". Цветным же кандидатам в силовики, в зависимости от происхождения, на этапе отбора присваивают приоритетные статусы от "золотого" до "бронзового". Как рассказали журналистам бывшие сотрудники отдела кадров госоргана, в отличие от белых кандидатов, цветные, которые с первого раза не прошли собеседование, получают возможность сделать это вновь.



Как следствие, силовые структуры Британии, и полицию в частности, превращают из организаций охраны правопорядка в группы охраны глобалистской "повестки", призванной карать любого белого гражданина, посмеющего высказаться против ущемления прав коренного английского населения.



Правый республиканец, в прошлом советник президентов США Р. Никсона и Р. Рейгана, Патрик Бьюкенен в своей книге с красноречивым названием "Смерть Запада", указывал в свое время, что по подсчетам западных же социологов белые могут стать меньшинством в Лондоне к 2010-м году. Если он и ошибся в своем прогнозе, то не сильно. Британия уже стала первой страной Запада, в трех крупнейших городах которой белые теперь являются меньшинством (видео). Бирмингем, второй город Великобритании по численности населения, является "эталонным" образцом населенного пункта эпохи реколонизации Европы исламистами всех мастей и оттенков. Коренных британцев в городе осталось менее половины (40-45%), город – гнездо-рассадник агрессивного исламизма и уличных банд.



"Мэр Лондона – мусульманин. Мэр Бирмингема – мусульманин. Мэр Лидса – мусульманин. Мэр Блэкберна – мусульманин. Мэр Шеффилда – мусульманин. Мэр Оксфорда – мусульманин. Все это – достижения 4 миллионов мусульман, живущих среди 66 миллионов англичан. На сегодняшний день в Англии открыто более 3 тысяч мечетей, действует более 130 шариатских судов и более 50 шариатских советов. 70% женщин-мусульманок не работают, но получают поддержку от государства и бесплатное жилье. 63% мусульман не работают, но получают поддержку от государства и бесплатное жилье. В таких семьях подрастает в среднем от 6 до 8 детей. У всех у них бесплатное жилье. В каждой английской школе дети проходят учение Ислама. Самое распространенное в Англии имя, которое дается при рождении – Мухаммед. Это не иммиграция, это оккупация", - утверждают местные жители и американцы (видео). И это далеко не все причины, по которым в США уже и на самом высоком уровне называют Британию и "оккупированной", и "Исламским государством с ядерным оружием".



За последние 25 лет население королевства выросло более чем на 16% (с 58 до 69 млн человек). Но произошло это не за счет рождения новых англосаксов. Ежегодно в Великобританию прибывают сотни тысяч мигрантов из мусульманских стран, из которых официально на статус беженца подаются от силы 80-120 тысяч. Даже по этой колоссально заниженной статистике, сегодня в Британии одни только пакистанцы составляют более 3,4% населения. Но именно на них приходится 30% всех детей в стране с отклонениями (зачастую из-за "культурных особенностей", которые у нормальных людей называют инцестом).



Сам Пакистан является одним из крупнейших регионов мира с территории которого поставляются наркотики в страны Европы, Африки и Азии. Прибывшие из него и попавшие в английскую статистику эти "3,4%" совершают в Британии многие тысячи изнасилований белых детей, именно белых, по расовому признаку, многих накачивают наркотиками, избивают, угрожают расправой. Пример: в одном лишь городке Ротереме с населением 250 тыс. человек зарегистрировано 1,4 тыс. изнасилований (в основном групповых) девочек в возрасте от 11 до 15 лет. ЗАРЕГИСТРИРОВАНО! А сколько не зарегистрировали продажные, покупаемые или контролируемые пакистанскими общинами полицейские? (Для сравнения: в Германии пакистанцы совершают в 6 раз больше преступлений, в 16 раз больше изнасилований и в 70 раз больше групповых изнасилований чем немцы).



Что говорят сами пакистанцы об этом не секрет. "Все белые женщины годятся лишь для одного: чтобы такие мужчины, как я, т..ли их и использовали как мусор!" – с таким последним словом на суде выступил, например, один из пакистанцев, создавших в Соединенном Королевстве сеть сутенеров-педофилов.



В 2025 г. мечети в Великобритании были открыто уличены в выдаче детей замуж за взрослых мужчин. Имам из Западного Йоркшира заявил (видео), что такая практика "допустима по законам шариата". На территории страны действуют десятки шариатских судов, которые, поощряя педофилию и прочие мерзости, по сути, просто плюют на официальные государственные законы...



Тем временем, пока в силовых структурах Великобритании всячески поощряется расизм против белых в Британии, власти страны хотят приказать местным белым старикам умереть как можно скорее! Британский парламент полностью готов к легализации в стране эвтаназии. Эксперты предупреждают, что неизлечимо больных пенсионеров, да и просто лиц, достигающих 75-летнего возраста, правительство, по инициативе которого принимается закон об эвтаназии, ставит перед выбором: жить дальше либо "избавить" своих близких от налоговых счетов в шестизначных суммах.



Согласно действующим правилам, накопленные пенсионером-англичанином средства при передаче наследникам не облагаются подоходным налогом, если умерший не достиг 75 лет и если удастся доказать, что деньги действительно являются пенсионными накоплениями, а не результатом какой-либо иной деятельности. Наследовать накопления почившего в бозе родителя в возрасте 75+ можно только с единовременной выплатой "отката" государству.



Если, например, умерший имел на счетах в банках 500 тыс. фунтов, наследники должны выплатить с них 45% налога, то есть 225 тыс. Однако, если помощь при смерти станет законной, это может поставить человека, близкого к "критическому возрасту", перед мучительным выбором: продление жизни или экономия для своей семьи сотен тысяч фунтов.



Ситуация может быть критична и для тех, кто неизлечимо болен, но пока не при смерти. Однако за полгода до своего 75-летия он должен будет задуматься, есть ли смысл продолжать жить или лучше умереть. Дескать, все равно "все там будем", но 75-й день рождения может стать водоразделом между богатством и бедностью. Умри человек до него – и его накопления наследники получат бесплатно. Если же смерть наступит хотя бы через сутки после 75-летия, то в силу вступает не только обязанность уплатить налог на наследство, но и некоторые дополнительные поборы или более высокие ставки "обычного" подоходного налога! Общая сумма выплат может достигнуть 91% от оставленной умершим суммы! А если он вопреки приговору врачей протянет еще несколько лет? Расходы на поддержание его жизни обычную английскую семью могут вообще разорить… Источник - Фонд стратегической культуры

