Время расплаты. Как Красная армия стерла Третий рейх, часть 2 (анимированное видео)

14:53 05.05.2025 Анимированный Восточный фронт: 1944/45

Документальный фильм о победном финале Великой Отечественной Войны



ИноСМИ

Россия

05 мая 2025



1944 год - время триумфа антигитлеровской коалиции. С открытием второго фронта и мощным наступлением Красной армии на востоке судьба рейха была предрешена - теперь немцы сражались и отступали на своей территории. Как СССР и союзники смогли закончить войну в Европе, унесшую миллионы жизней? Ответ на этот вопрос дал эстонский видеоблогер.



Начало лета 1944 года. Ход войны решительно переломился не в пользу Германии. Силы Оси последовательно отступали. Союзники готовились к наступлению на Германию как с востока, так и с запада. Союзные армии собрали силы для открытия второго фронта, а немцы подготовили крупную группировку для противодействия им. Они намеревались оттеснить союзников к морю, а затем вновь сосредоточиться на Восточном фронте.



Там Красная армия добилась значительного превосходства и надеялась закончить войну в два этапа. Сначала нужно было уничтожить немецкие войска на Восточном фронте на их передовых позициях, не дав им возможности отступить в Германию. После того как силы Оси будут сильно ослаблены, Красная армия войдет в Германию и завладеет ее ресурсами для ведения войны.







В первую очередь из войны должна была быть выбита Финляндия. Затем командование Красной армии планирует окружить и уничтожить группу армий "Центр". После этого советские войска продвинулись бы к Висле и Балтийскому морю, что привело бы к отсечению группы армий "Север". Затем немецкие войска будут отброшены к морю и уничтожены. Наконец, на юге начнется наступление с целью захвата румынских нефтяных месторождений. Эти операции уничтожили бы большую часть военного потенциала Оси на Восточном фронте и расчистили бы путь для наступления на саму Германию.



Еще в 1941 году финны захватили оборонительные позиции на территории СССР, и с тех пор на северном участке фронта практически не велись боевые действия. Советский план предусматривал окружение финских войск на передовых позициях и последующее продвижение вглубь страны без особого сопротивления. В результате первого удара на Карельском перешейке финские войска были отброшены назад, но им удалось выйти из окружения и организованно отступить.



Советская армия начала наступление на востоке, но и здесь финны смогли отвести свои силы и перебросить их на новую линию обороны. К этому времени Советы сосредоточились на центральном участке фронта, и выделить силы для последующих операций в Финляндии не представлялось возможным. Так, в сентябре было подписано перемирие, и Финляндия смогла выйти из войны с меньшими потерями, чем могла бы.



После выхода Финляндии из войны немецкое присутствие на севере страны стало неприемлемым. Используя пересеченную местность, немцы отступили в Норвегию, таким образом сбежав от финского и советского преследования. Красноармейцы не стали их преследовать, и масштабные бои на севере завершились.



Тем временем советские войска готовились к наступлению на центральном участке фронта. Группа армий "Центр" находилась под ударом и с юга, и с севера от Припятских болот. Советские войска создали два крупных скопления сил. Наступление с юга было бы более опасным для немцев, и они направили все внимание на этот сектор, думая, что северный сектор - это уловка. Таким образом, советское командование смогло добиться полной внезапности. Войска атаковали фланги группы армий "Центр". Немецким подразделениям было запрещено отступать, и многие из них оказались окруженными в районе исходного фронта. Части на южном направлении смогли отступить дальше, но в итоге также оказались в ловушке.



Красная армия продвигалась к Минску без особого сопротивления. Немцы не смогли вовремя отвести оставшиеся силы и были окружены к востоку от Минска. После того как половина личного состава группы армий "Центр" была уничтожена, продвижение Красной армии продолжилось. Одной из возможностей остановить советское продвижение был отвод части армий "Север" и контрудар по флангу наступающим советским войскам. По стратегическим соображениям группа армий "Север" осталась на своих позициях. Было принято решение остановить продвижение советских войск, перебросив части с других участков фронта. Поскольку основные силы были сосредоточены на Западе, на Востоке не было готовых резервов. Потребуется время, прежде чем немцы смогут собрать достаточно крупные силы для других секторов Восточного фронта.



Когда линия фронта отодвинулась достаточно далеко на запад, к действиям подключились советские войска на юге. Здесь их концентрация была особенно велика, и немцы не смогли остановить продвижение. После прорыва группировка была разделена на две части: одной из них было поручено захватить плацдарм на Висле для будущего наступления, а другая двинулась на север по флангу группы армий "Центр".



Немцы собрали резервные силы и могли начать восстанавливать фронт. Существовали две критические проблемы: прорыв на южном фланге группы армий "Центр" и большой расстояние между группами армий "Центр" и "Север". Немцы решили сначала разобраться с ситуацией на юге. Когда советские войска приблизились к Варшаве, польское сопротивление подняло восстание в городе. Однако немецкие бронетанковые войска отбросили советскую ударную группировку, и фронт был стабилизирован.



Тем временем Красная армия приступила к уничтожению группы армий "Север". Она воспользовалась разрывом между группами армий "Север" и "Центр", и вскоре советские войска создали узкий коридор к морю, разорвав сухопутные коммуникации группы армий "Север". Несмотря на это, у Красной армии не хватило сил, чтобы вытеснить немцев к морю, и немцы смогли "обменять землю на время". У них появилось время для переброски бронетанковых резервов в этот сектор, и они контратаковали, восстановив сухопутную связь с группой армий "Север".



Теперь красноармейцы взяли паузу, чтобы собрать достаточно сил для последнего рывка. Однако, когда их наступление продолжилось, немцы смогли вырваться из выступа. Красная армия не смогла настичь и уничтожить их части. Теперь советские войска переключили внимание на юг и выступили к морю, чем пошатнули положение немцев. Вскоре Красная армия достигла моря, отрезав группу армий "Север" в Курляндии, но не смогла добить немецкие войска.



Советские войска продолжили наступление на юг, но немцам хватило времени, чтобы восстановить прочный фронт, и наступление застопорилось. Октябрь ознаменовал окончание летней кампании СССР на севере и в центре фронта. Теперь советские войска начали длительную подготовку ко второй фазе своего плана - к наступлению на Германию.



Во время наступления советских войск в центре, на Западном фронте шли тяжелые бои. Немцы развернули войска вдоль французского побережья в ожидании высадки союзников. Их силы были рассредоточены, а береговая оборона в Нормандии не лишила союзников возможности занять плацдарм. Немцы объединили свои войска, пытаясь вытеснить союзников к морю, но в итоге их сил хватило лишь на то, чтобы сдержать их.



В течение июня и июля немцы перебрасывали в Нормандию все новые и новые силы, но поскольку они также были вынуждены бороться с кризисом на Восточном фронте, выделить достаточно войск не удалось, и в августе союзники прорвались с плацдарма. Часть немецких войск была уничтожена, а остальные были вынуждены быстро отступить. Дезорганизованные немцы не смогли использовать позиции на севере Франции и сдерживали союзников только на холмистой местности перед немецкой границей.



Союзники начали подготовку к продвижению вглубь Германии. В то время как союзные войска вырывались из Нормандии, СССР собирался приступить к заключительной части плана: наступлению на группу армий "Юг". В течение лета все больше и больше сил отвлекалось от группы армий "Юг", чтобы справиться с кризисом в центре. Несмотря на это, группа армий сохранила свое передовое развертывание по линии рек.



В конце августа Красная армия перешла в наступление на южном участке фронта и, воспользовавшись уязвимым положением войск Оси, сумела окружить часть из них. Румыния давно искала возможность выйти из конфликта, и теперь, когда значительная часть немецких войск была нейтрализована, она заключила мир с союзниками и вскоре объявила войну Германии.



Теперь Красная армия беспрепятственно продвигалась на юг. Уцелевшие немецкие части попытались восстановить фронт на Карпатах, но Красная армия двинулась на запад по равнинам, чтобы обойти их. Когда советские части вошли в Болгарию, страна присоединилась к войне против Германии и начала мобилизацию своей армии. В Карпатах к немцам присоединилась венгерская армия и попыталась восстановить прочный фронт вдоль горного хребта. Однако у них не хватило времени, и с помощью румынских частей, расположенных к северу, Красная армия перешла через перевалы на венгерскую равнину почти без сопротивления.



Теперь присутствие войск Оси в горах стало проблемой, и Красная армия попыталась отрезать эти силы с помощью наступления на двух направлениях. Северная группировка не смогла пробиться через горы, и это позволило войскам оси сосредоточиться на советской колонне на юге и уничтожить ее. Это замедлило продвижение Красной армии настолько, что страны Оси смогли вовремя вывести свои части из выступа.



Поражение Болгарии и советское продвижение в Венгрию угрожало отрезать немецкие оккупационные силы в Греции. Красная армия не считала этот район важным и решила направить ресурсы в Венгрию. Это дало немцам время перебросить части с островов на материк, и вскоре они отступили из Греции. Большую часть своих частей им удалось вывести в целости и сохранности. До конца войны самый южный участок Восточного фронта имел второстепенное значение для Красной армии, и боевые действия там сводились к боям местных формирований.



К октябрю первая фаза советского плана была завершена. Советские войска смогли лишить силы Оси поставок румынской нефти, нанести большой урон группам армий "Центр" и "Юг" и, хотя им не удалось уничтожить группу армий "Север", загнать ее в Курляндию. Сама Германия теперь была уязвима для вторжения. Силы на севере должны были провести крупномасштабную подготовку, в то время как части в Венгрии должны были продолжать наступление.



Советские войска продолжали наступление, но к тому времени страны Оси оправились от предыдущих неудач, и продвижение Красной армии было остановлено между Карпатами и Дунаем. После затишья на центральном фронте немцы начали перебрасывать в Венгрию резервы. Советские войска смогли расширить свой южный фланг к западу за Дунай, но продвижение на севере шло гораздо медленнее.



Столкнувшись с трудностями, Красная армия сосредоточилась на более скромной задаче: взятии Будапешта, где располагался крупный гарнизон стран Оси. В течение декабря советские войска медленно продвигались к окружению города, а после того как его коммуникации с основным фронтом войск Оси были перерезаны, начали сложную операцию по очистке города от обороняющихся. Поскольку на северном участке фронта еще было спокойно, немцы подтянули подкрепление и попытались восстановить сухопутную связь с будапештским гарнизоном. В следующем месяце они добились некоторого прогресса, но в итоге не достигли города.



В последние месяцы 1944 года большая часть советских войск готовилась к наступлению на Германию, и на фронтах было относительно тихо. Немцы неверно истолковали это как признак того, что Красная армия исчерпала свои силы. Они направили войска на запад в надежде нанести решающее поражение союзникам, окружив их войска в Бельгии. Однако наступление в Арденнах было остановлено, и союзники оттеснили немцев.



Исчерпав резервы, союзники могли выделить лишь немного войск для битвы за Германию, которая развернулась на Восточном фронте. Во время перерыва в боях у немцев была возможность эвакуировать свои войска из Курляндии, но они решили оставить их там, чтобы окружить западных союзников, когда те потерпят поражение. Теперь для их эвакуации оставалось мало возможностей.



К середине января Советский Союз вел последние приготовления к массированному наступлению в Польше. Было создано три крупных сосредоточения войск. Центральная группировка должна была наступать непосредственно на Берлин, а остальные - обеспечивать безопасность флангов. В то же время немецкие войска в Восточной Пруссии должны были быть уничтожены. Положение немецких войск в Польше было неблагоприятным: резервы истощены, а значительная часть сил развернута далеко от направления советского наступления.



Наступление началось в середине января. Слабую немецкую оборону на юге и в центре удалось оттеснить, и советские войска быстро продвинулись вперед. Однако северное наступление увязло в Пруссии и не смогло получить развитие. В результате центральная группировка опережала северную, а ее фланг становился все более перенапряженным. Немцы бросили все свои силы на восток, чтобы остановить советское наступление.



После того как советские войска достигли реки Одер у Берлина, им предстояло принять решение:продолжать движение к столице Рейха немедленно и рисковать попасть в окружение, или сначала обезопасить фланги, а затем продолжить наступление с выгодной позиции. Они выбрали последний вариант. В условиях, когда немцы перебрасывали свои силы, а советская логистика сильно растянулась, операции проходили в медленном темпе.



В феврале советские войска растянули фланги к морю на севере и к горам на юге, оттеснив немецкие силы в Пруссии в небольшие котлы у моря. Подобная задержка позволила немцам восстановить линию фронта перед Берлином, и Советскому Союзу потребовалось бы больше времени, чтобы продвинуться на запад. Тем временем Красная армия освободила Будапешт и начала подготовку к возобновлению наступления.



К этому времени немцы переключились на Восточный фронт, чтобы защитить Рейх. Они развернули силы перед Берлином, но Венгрия оставалась последним районом, где они могли надеяться на ведение наступательных боевых действий, и они направили туда свои последние танковые части, чтобы организовать окружение. В Красной армии узнали об их плане и решили дать немцам возможность атаковать первыми, прежде чем начинать собственное наступление. К тому времени немцы были слишком слабы, чтобы вести даже ограниченные наступательные действия, и вскоре наступление увязло в советской обороне.



Затем Красная армия атаковала и отбросила войска Оси назад, заставив их оставить все захваченные территории. Сопротивление стран оси вскоре было значительно ослаблено, и советские войска двинулись в Австрию. После того как они освободили Вену и зачистили территории на востоке Австрии, продвижение было остановлено. Поскольку значительная часть немецких войск была отброшена на восток, им не хватало войск, чтобы должным образом удерживать линию реки Рейн.



В середине марта западные союзники переправились через реку в нескольких местах и двинулись в немецкий тыл. Они сковали большую часть их обездвиженных войск, а затем приступили к окружению немцев в Рурской области. Нейтрализовав значительную часть немецких войск, союзники практически без сопротивления двинулись через Северную Германию. К середине апреля союзные войска вышли к Эльбе - линии, разделяющей зоны ответственности Красной армии и западных союзников.



Красная армия уничтожила большую часть немецких войск, оставшихся на прусском побережье, и перебросила освободившиеся части на берлинское направление. В середине апреля началось наступление. Красная армия хотела избежать кровопролитных городских боев и двигаться непосредственно к Берлину, окружая столицу. Большая часть немецких войск была оставлена за пределами города. Гитлер приказал войти в Берлин, но ослабшие войска смогли пробиться только на запад.



Таким образом, Красная армия смогла взять Берлин примерно за десять дней. Вскоре советские войска соединились с западными союзниками. К тому времени Германия потеряла большую часть своей территории, и с потерей столицы последние силы Оси на Восточном фронте вскоре капитулировали. В последней операции войны между СССР и Германией советские войска отрезали путь на запад немецким войскам в Чехословакии и обеспечили их капитуляцию перед Красной армией.



Одновременно была объявлена всеобщая капитуляция Германии, а вскоре были ликвидированы последние очаги сопротивления стран Оси в Европе. На этом Вторая мировая война в Европе подошла к концу.



Часть 1

Гонка до Берлина начинается: переломный момент Великой Отечественной войны

Источник - ИноСМИ

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