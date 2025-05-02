Politico: Чем известен Джордж Симион - запрещенный на Украине фанат Трампа

15:29 05.05.2025

Politico

США



Знакомьтесь: ультраправый победитель румынских выборов Джордже Симион… которому запрещен въезд на Украину

Politico: во второй тур президентских выборов в Румынии прошли Симион и Дан



Предводитель румынских националистов Джордже Симион поддерживает Дональда Трампа и Джорджу Мелони - и лидирует в президентской гонке перед решающим вторым туром 18 мая, пишет Politico. При этом, как отмечается, ему запрещен въезд на Украину за "систематическую антиукраинскую деятельность".



Себ Старчевич (Seb Starcevic)



