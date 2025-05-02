|Politico: Чем известен Джордж Симион - запрещенный на Украине фанат Трампа
15:29 05.05.2025
Politico
США
Знакомьтесь: ультраправый победитель румынских выборов Джордже Симион… которому запрещен въезд на Украину
Politico: во второй тур президентских выборов в Румынии прошли Симион и Дан
Предводитель румынских националистов Джордже Симион поддерживает Дональда Трампа и Джорджу Мелони - и лидирует в президентской гонке перед решающим вторым туром 18 мая, пишет Politico. При этом, как отмечается, ему запрещен въезд на Украину за "систематическую антиукраинскую деятельность".
Себ Старчевич (Seb Starcevic)
В первом туре нашумевших президентских выборов в Румынии убедительную победу одержал кандидат от крайне правых Джордже Симион.
Во втором туре 18 мая ему предстоит очная встреча с мэром Бухареста Никушором Даном. Голосование покажет, стала ли Румыния последней страной ЕС, которую шатнуло резко вправо.
Что же за человек этот 38-летний подстрекатель и лидер Альянса за единство румын (AUR) - и как он подобрался так близко к президентству?
Фанат Трампа
Симион изучал историю в университете и еще в бытность студентом стал активистом. Он принимал участие в уличных протестах и ратовал за объединение Румынии и соседней Молдавией, декларируя ультранационалистические и ирредентистские взгляды.
Свою партию, Альянс за единство румын, он сколотил в 2019 году после неудачных выборов в Европейский парламент, на которых провалился как независимый кандидат. Симион с гордостью носит огненно-красные бейсболки Дональда Трампа и назвал подход партии "трампистским". После прошлогодних выборов его партия идет на втором месте по числу мандатов мест в румынском парламенте.
Взгляды "Альянса" во многом совпадают с движением Трампа "Вернем Америке былое величие", известной по аббревиатуре MAGA: от консерватизма в общественных вопросах (в частности, он поддерживает христианские и семейные ценности) до сворачивания военной помощи Украине.
Поддержка партии резко выросла в пандемию коронавируса: "Альянс" раздувал антинаучные настроения, подрывал меры правительства по борьбе с вирусом, включая карантины, и насаждал в социальных сетях теории заговоров о вакцинах.
В 2024 году Киев запретил Симиону въезд на Украину на три года за "систематическую антиукраинскую деятельность". Сам он отрицает, что настроен против Украины или, наоборот, за Россию, утверждая, что в первую очередь он за Румынию. Ему также неоднократно запрещали въезд в Молдавию, а Кишинев видит в нем угрозу национальной безопасности.
Симион ополчился на Брюссель и пригрозил нарушить законы ЕС, с которыми не согласен лично, хотя и подчеркнул, что Румыния должна оставаться частью блока. В прошлом месяце в интервью с журналом Politico он отверг ярлык крайне правого политика.
Новая версия Мелони
Симион считает правого премьер-министра Италии Джорджу Мелони своим политическим кумиром и даже призвал к "мелонизации" Европы.
"Поверьте мне, симионизация тоже грядет", - заявил он журналу Politico в ноябре прошлого года, незадолго до аннулированных президентских выборов в Румынии, на которых он занял четвертое место.
За последующие несколько месяцев крайне правый победитель Кэлин Джорджеску был дисквалифицирован, а конституционный суд страны назначил новое голосование, мотивировав это тем, что одержать ему победу помогло российское вмешательство. За это время авторитет Симиона резко вырос.
Решительно осудив отмену прошлогодних выборов, он представил перевыборы как битву за "демократию, волю народа, верховенство закона и конституционный порядок" и поклялся в случае победы назначить Джорджеску на ведущую должность.
На теледебатах между кандидатами в президенты в прошлом месяце он появился с букетом цветов для левоцентристки Елены Ласкони, занявшей второе место на аннулированных выборах прошлого года, после чего удалился в знак протеста.
Этот позерская выходка олицетворяет собой подрывной подход Симиона, который начал свою политическую карьеру с уличных маршей и ультранационалистических лозунгов на дорогах по всей стране.
Результат воскресных выборов - кульминация его восхождения от уличного агитатора и подстрекателя до лидера ультраправых. В случае победы он переедет во дворец Котрочень, президентскую резиденцию в Бухаресте, и станет самым влиятельным человеком во всей Румынии.
Статья написана при участии Кармен Паун