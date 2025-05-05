|Президент Казахстана вручил госнаграды и присвоил высшие воинские и специальных звания, классные чины
16:51 05.05.2025
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов
5 мая 2025 года
Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на торжественном собрании поздравил офицеров и солдат с Днем защитника Отечества.
– Храбрость всегда была отличительной чертой казахского народа. Наши отважные предки силой оружия и величием духа защищали бескрайние земли Великой степи. Не зря говорят, что в героях воплощаются лучшие качества народа. Действительно, традиции воинской славы передавались из поколения в поколение, от отца к сыну. В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Несомненно, самая кровопролитная война в истории человечества стала тяжелейшим испытанием для всех народов. Свыше 1,2 миллиона наших земляков ушли на фронт, более половины из них не вернулись с полей сражений. Труженики тыла все свои силы и энергию отдавали во имя общего дела. Таким образом, казахстанцы внесли неоценимый вклад в Победу. Этот праздник мужества не только демонстрирует, насколько бесценны мирная жизнь, единство и солидарность, но и служит важным уроком для подрастающего поколения, – сказал Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев назвал сотрудников силовых структур достойными преемниками доблестных предков.
– Вооруженные силы надежно защищают независимость, мир и территориальную целостность страны. Правоохранительные структуры поддерживают законность и порядок, а специальные органы обеспечивают национальную безопасность. Нелегкий труд спасателей направлен на сохранение жизни и здоровья наших граждан в чрезвычайных ситуациях. В прошлом году Казахстан впервые развернул самостоятельный контингент в составе миротворческой миссии Организации Объединенных Наций. Этот шаг продемонстрировал высокий уровень доверия международного сообщества к нашей армии. Казахстан – мирное государство, поддерживающее дружественные отношения со всеми странами. Мы убеждены в том, что все спорные вопросы должны решаться исключительно на основе политического диалога. Мы неизменно придерживаемся данной позиции, о чем я не раз заявлял. Но это не значит, что мы должны самоуспокаиваться. Наша армия должна быть готова к выполнению своих задач в любой момент, – подчеркнул он.
По словам Президента, государство уделяет особое внимание укреплению потенциала Вооруженных сил.
– Наши войска оснащаются передовым вооружением и техникой. Развивается оборонно-промышленный комплекс. Возводятся новые гарнизоны, военные городки и заставы. Постоянно повышается слаженность и боевая выучка солдат. Свидетельством отличной подготовки наших бойцов являются призовые места на специализированных международных состязаниях. Военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных структур, органов гражданской защиты имеют широкие социальные гарантии, будут всегда пользоваться безусловной поддержкой государства. Обеспечивать безопасность страны и нерушимость границ, стоять на страже Закона и Порядка – ответственная и благородная миссия. Она требует высокого профессионализма, полной отдачи, непоколебимой верности долгу и присяге. Военнослужащие, спасатели и сотрудники силовых органов должны быть примером верного служения Отечеству для подрастающего поколения и всех граждан нашей страны, – подытожил Глава государства.
В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины, а также вручил государственные награды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур.
Указы
О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов
5 мая 2025 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
присвоить:
воинское звание вице-адмирал:
Бурамбаеву Серику Жаксигалиевичу;
воинское звание генерал-майор:
Довганюку Анатолию Андреевичу,
Исабекову Алмасу Тынышбековичу,
Камалову Рамилю Фаткуловичу,
Манап Даурен Мухтарханұлы,
Маралову Женису Мухамедкалиевичу;
специальное звание генерал-майор национальной безопасности:
Бартеневу Денису Валерьевичу,
Ибраеву Рустаму Жияновичу,
Кусаинову Нуржану Маратовичу,
Сауранбаеву Саяту Абугалиевичу,
Токтамысову Асхату Байбатыровичу;
специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан:
Тореханову Роману Алмахановичу;
специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы:
Макажанову Ернару Абсеитовичу,
Рахимову Арману Тастемировичу;
специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:
Абдыханову Куату Аманбековичу,
Югаю Андрею Анатольевичу;
специальное звание генерал-майор полиции:
Аленову Бауржану Толегеновичу,
Алиеву Каиркену Жетписбаевичу,
Аяганову Сагиндику Кузембаевичу,
Кусаинову Саркытбаю Закировичу,
Султанбаеву Кайсару Абилековичу;
классный чин государственный советник юстиции 3 класса:
Акылбекову Даулету Ертаевичу,
Басшыбаеву Мадияру Бекеновичу,
Карипбекову Серику Акмырзиновичу,
Садырбекову Габиту Амангельдиевичу.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 5 мая 2025 года
№ 871
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Президент подписал Указ О награждении государственными наградами Республики Казахстан
5 мая 2025 года
Указом Президента Республики Казахстан за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка награждены:
орденом "Барыс" I степени
Нурдаулетова Гизата Дауренбековича – Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан;
орденом "Даңқ" I степени
Кожаева Марата Шадетхановича – депутата Сената Парламента;
орденом "Даңқ" II степени
Алтынбаева Али Сапаргалиевича – первого заместителя Председателя Комитета национальной безопасности
Балтабекова Ансагана Скендеровича – заместителя министра внутренних дел – Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан
Жусупова Сакена Саутбайулы – заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан
Койгелдиева Галымжана Мамбетовича – заместителя Генерального Прокурора;
орденом "Айбын" I степени имени Сагадата Нурмагамбетова
Жұмағали Асхат Жұмағалиұлы – Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)
Хусаинова Олжаса Сагындыкулы – начальника департамента Министерства обороны
Цоя Олега Владимировича – начальника Департамента Министерства внутренних дел;
орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы
Элиманова Жаната Калдыбековича – Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Акылова Еркына Бекетовича – начальника департамента Комитета национальной безопасности
Әмірхан Талғат Әмірханұлы – начальника Отряда военной полиции по обеспечению режима и безопасности Министерства обороны
Балгалиева Сабыргали Базаргалиевича – заместителя руководителя Департамента экономических расследований по городу Алматы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Молдабаева Кайрата Бекзатовича – заместителя начальника управления Президентского полка "Айбын" Сил особого назначения Службы государственной охраны
Мустафина Айбека Мамытбековича – следователя по особо важным делам Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Алматы
Финансова Максима Николаевича – руководителя управления Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Шабера Виталия Николаевича – начальника департамента Генеральной прокуратуры;
орденом "Құрмет"
Камалова Алпамыса Амиргалиевича – генерального директора АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям
Карипову Айнагуль Тукеновну – заместителя руководителя службы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);
медалью "Ерлігі үшін"
Ескалиева Ержана Кенесовича – командира отделения специализированной пожарной части № 1 Управления по чрезвычайным ситуациям города Атырау
Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
Жұманбек Зарина Қайратқызы – старшего научного сотрудника Академии управления Министерства внутренних дел
Казиханова Дамира Дуйсенбаевича – командира взвода Департамента полиции Западно-Казахстанской области Министерства внутренних дел
Тащанова Асета Камажановича – командира отделения пожарной части № 5 Управления по чрезвычайным ситуациям города Караганды Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін"
Алхамова Абылайхана Ерталапулы – старшего оперуполномоченного Комитета национальной безопасности
Бақыт Шыңғыс Жақсылықұлы – командира танка войсковой части 25744 Министерства обороны
Кангозину Ольгу Сергеевну – оперуполномоченного Департамента полиции Северо-Казахстанкой области Министерства внутренних дел
Мейрбаева Руслана Сериковича – фельдшера войсковой части 28738 Министерства обороны
Токанова Бекзата Шамшиденовича – начальника отдела Службы охраны Президента Республики Казахстан Службы государственной охраны
Туленгитова Мирлана Айтказиновича – заместителя начальника управления Службы государственной охраны
Умаргалиева Даурена Батыргалиевича – первого заместителя прокурора Западно-Казахстанской области;
присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері"
Байкадамовой Алуа Бахитжановне – временно исполняющему должность заместителя начальника Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил Республики Казахстан – начальника музея "Боевой славы".