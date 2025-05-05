Президент Казахстана вручил госнаграды и присвоил высшие воинские и специальных звания, классные чины

16:51 05.05.2025 Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов

5 мая 2025 года



Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на торжественном собрании поздравил офицеров и солдат с Днем защитника Отечества.



– Храбрость всегда была отличительной чертой казахского народа. Наши отважные предки силой оружия и величием духа защищали бескрайние земли Великой степи. Не зря говорят, что в героях воплощаются лучшие качества народа. Действительно, традиции воинской славы передавались из поколения в поколение, от отца к сыну. В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Несомненно, самая кровопролитная война в истории человечества стала тяжелейшим испытанием для всех народов. Свыше 1,2 миллиона наших земляков ушли на фронт, более половины из них не вернулись с полей сражений. Труженики тыла все свои силы и энергию отдавали во имя общего дела. Таким образом, казахстанцы внесли неоценимый вклад в Победу. Этот праздник мужества не только демонстрирует, насколько бесценны мирная жизнь, единство и солидарность, но и служит важным уроком для подрастающего поколения, – сказал Глава государства.







Касым-Жомарт Токаев назвал сотрудников силовых структур достойными преемниками доблестных предков.



– Вооруженные силы надежно защищают независимость, мир и территориальную целостность страны. Правоохранительные структуры поддерживают законность и порядок, а специальные органы обеспечивают национальную безопасность. Нелегкий труд спасателей направлен на сохранение жизни и здоровья наших граждан в чрезвычайных ситуациях. В прошлом году Казахстан впервые развернул самостоятельный контингент в составе миротворческой миссии Организации Объединенных Наций. Этот шаг продемонстрировал высокий уровень доверия международного сообщества к нашей армии. Казахстан – мирное государство, поддерживающее дружественные отношения со всеми странами. Мы убеждены в том, что все спорные вопросы должны решаться исключительно на основе политического диалога. Мы неизменно придерживаемся данной позиции, о чем я не раз заявлял. Но это не значит, что мы должны самоуспокаиваться. Наша армия должна быть готова к выполнению своих задач в любой момент, – подчеркнул он.



По словам Президента, государство уделяет особое внимание укреплению потенциала Вооруженных сил.



– Наши войска оснащаются передовым вооружением и техникой. Развивается оборонно-промышленный комплекс. Возводятся новые гарнизоны, военные городки и заставы. Постоянно повышается слаженность и боевая выучка солдат. Свидетельством отличной подготовки наших бойцов являются призовые места на специализированных международных состязаниях. Военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных структур, органов гражданской защиты имеют широкие социальные гарантии, будут всегда пользоваться безусловной поддержкой государства. Обеспечивать безопасность страны и нерушимость границ, стоять на страже Закона и Порядка – ответственная и благородная миссия. Она требует высокого профессионализма, полной отдачи, непоколебимой верности долгу и присяге. Военнослужащие, спасатели и сотрудники силовых органов должны быть примером верного служения Отечеству для подрастающего поколения и всех граждан нашей страны, – подытожил Глава государства.



В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины, а также вручил государственные награды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур.







Указы

О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов

5 мая 2025 года



ПОСТАНОВЛЯЮ:



присвоить:



воинское звание вице-адмирал:

Бурамбаеву Серику Жаксигалиевичу;



воинское звание генерал-майор:

Довганюку Анатолию Андреевичу,

Исабекову Алмасу Тынышбековичу,

Камалову Рамилю Фаткуловичу,

Манап Даурен Мухтарханұлы,

Маралову Женису Мухамедкалиевичу;



специальное звание генерал-майор национальной безопасности:

Бартеневу Денису Валерьевичу,

Ибраеву Рустаму Жияновичу,

Кусаинову Нуржану Маратовичу,

Сауранбаеву Саяту Абугалиевичу,

Токтамысову Асхату Байбатыровичу;



специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан:

Тореханову Роману Алмахановичу;



специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы:

Макажанову Ернару Абсеитовичу,

Рахимову Арману Тастемировичу;



специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:

Абдыханову Куату Аманбековичу,

Югаю Андрею Анатольевичу;



специальное звание генерал-майор полиции:

Аленову Бауржану Толегеновичу,

Алиеву Каиркену Жетписбаевичу,

Аяганову Сагиндику Кузембаевичу,

Кусаинову Саркытбаю Закировичу,

Султанбаеву Кайсару Абилековичу;



классный чин государственный советник юстиции 3 класса:

Акылбекову Даулету Ертаевичу,

Басшыбаеву Мадияру Бекеновичу,

Карипбекову Серику Акмырзиновичу,

Садырбекову Габиту Амангельдиевичу.



Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 5 мая 2025 года

№ 871



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Президент подписал Указ О награждении государственными наградами Республики Казахстан

5 мая 2025 года



Указом Президента Республики Казахстан за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка награждены:



орденом "Барыс" I степени

Нурдаулетова Гизата Дауренбековича – Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан;



орденом "Даңқ" I степени

Кожаева Марата Шадетхановича – депутата Сената Парламента;



орденом "Даңқ" II степени

Алтынбаева Али Сапаргалиевича – первого заместителя Председателя Комитета национальной безопасности

Балтабекова Ансагана Скендеровича – заместителя министра внутренних дел – Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан

Жусупова Сакена Саутбайулы – заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан

Койгелдиева Галымжана Мамбетовича – заместителя Генерального Прокурора;



орденом "Айбын" I степени имени Сагадата Нурмагамбетова

Жұмағали Асхат Жұмағалиұлы – Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)

Хусаинова Олжаса Сагындыкулы – начальника департамента Министерства обороны

Цоя Олега Владимировича – начальника Департамента Министерства внутренних дел;



орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы

Элиманова Жаната Калдыбековича – Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Акылова Еркына Бекетовича – начальника департамента Комитета национальной безопасности

Әмірхан Талғат Әмірханұлы – начальника Отряда военной полиции по обеспечению режима и безопасности Министерства обороны

Балгалиева Сабыргали Базаргалиевича – заместителя руководителя Департамента экономических расследований по городу Алматы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Молдабаева Кайрата Бекзатовича – заместителя начальника управления Президентского полка "Айбын" Сил особого назначения Службы государственной охраны

Мустафина Айбека Мамытбековича – следователя по особо важным делам Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Алматы

Финансова Максима Николаевича – руководителя управления Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Шабера Виталия Николаевича – начальника департамента Генеральной прокуратуры;



орденом "Құрмет"

Камалова Алпамыса Амиргалиевича – генерального директора АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям

Карипову Айнагуль Тукеновну – заместителя руководителя службы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);



медалью "Ерлігі үшін"

Ескалиева Ержана Кенесовича – командира отделения специализированной пожарной части № 1 Управления по чрезвычайным ситуациям города Атырау

Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

Жұманбек Зарина Қайратқызы – старшего научного сотрудника Академии управления Министерства внутренних дел

Казиханова Дамира Дуйсенбаевича – командира взвода Департамента полиции Западно-Казахстанской области Министерства внутренних дел

Тащанова Асета Камажановича – командира отделения пожарной части № 5 Управления по чрезвычайным ситуациям города Караганды Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;



медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін"

Алхамова Абылайхана Ерталапулы – старшего оперуполномоченного Комитета национальной безопасности

Бақыт Шыңғыс Жақсылықұлы – командира танка войсковой части 25744 Министерства обороны

Кангозину Ольгу Сергеевну – оперуполномоченного Департамента полиции Северо-Казахстанкой области Министерства внутренних дел

Мейрбаева Руслана Сериковича – фельдшера войсковой части 28738 Министерства обороны

Токанова Бекзата Шамшиденовича – начальника отдела Службы охраны Президента Республики Казахстан Службы государственной охраны

Туленгитова Мирлана Айтказиновича – заместителя начальника управления Службы государственной охраны

Умаргалиева Даурена Батыргалиевича – первого заместителя прокурора Западно-Казахстанской области;



присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері"

Байкадамовой Алуа Бахитжановне – временно исполняющему должность заместителя начальника Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил Республики Казахстан – начальника музея "Боевой славы". Источник - akorda.kz

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