В Законодательной палате парламента Узбекистана появился "Прогрессивный блок", объединяющий 93 депутата

17:00 05.05.2025

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о создании "Прогрессивного блока" в Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан



05.05.2025



Фракция Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана и фракция Демократической партии "Миллий тикланиш" в Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан подписали соглашение о создании "Прогрессивного блока".



"Прогрессивный блок", объединяющий 93 депутата, формирует парламентское большинство и становится ведущей политической силой.



Основная цель создания данного блока – добиться эффективной реализации программных целей и задач партий за счет консолидации усилий фракций Либерально-демократической партии Узбекистана и Демократической партии "Миллий тикланиш".



"Прогрессивный блок" отмечает, что под руководством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева за короткий срок в стране были реализованы исторические реформы в сфере поддержки предпринимательства, образования, здравоохранения, усиления социальной защиты, сокращения бедности, открытости, а также повышения экономического и международного авторитета Узбекистана. Блок рассматривает последовательное и решительное продолжение этих реформ как единственно правильный путь к процветанию Родины.



"Прогрессивный блок" полностью поддерживает и мобилизует все свои возможности для реализации Стратегии "Узбекистан – 2030", направленной на построение свободного, процветающего и могущественного Нового Узбекистана, создание всех условий для раскрытия потенциала каждого гражданина, воспитание здорового, образованного и духовно развитого поколения, формирование сильной экономики как важного звена глобального производства, а также обеспечение справедливости, верховенства закона, безопасности и стабильности.



Объединение партий в единую силу в парламенте основывается на общности программных целей, политических идеологий и направлений, а также на практическом опыте, накопленном за годы деятельности.



Обе партии имеют схожие программные взгляды, цели и задачи. В политическом спектре они обе занимают правый фланг: УзЛиДеП - правоцентристская партия, а демократическая партия "Миллий тикланиш" - правая партия.



"Прогрессивный блок" считает своим приоритетом обеспечение благосостояния населения через устойчивый экономический рост, решительную защиту национальных интересов на основе многовекового национально-исторического опыта. Развитие Узбекистана является ключевым фактором, объединяющим фракции.



Эффективность сотрудничества партий уже ярко проявляется. За последние годы совместными усилиями были реализованы важные политические реформы в стране.



Опыт партнерства в решении актуальных общественно-государственных задач создает возможности для переноса этой практики в парламентскую деятельность.



Будут созданы необходимые условия для активного участия обеих партий как единой силы в процессе принятия важных решений, направленных на ускорение социально-экономического развития, реализацию национальных интересов и обеспечение прогресса страны.



В качестве приоритетных направлений деятельности "Прогрессивного блока" определены следующие:



– сокращение участия государства в экономике, повышение экспортного потенциала, переход монопольных отраслей к рыночным принципам;



– обеспечение неприкосновенности права частной собственности каждого гражданина, создание условий для повышения уровня жизни населения за счет стимулирования экономической активности граждан;



– противостояние любым посягательствам на свободу слова, поддержка развития независимых негосударственных СМИ и последовательное продолжение политики открытости и свободы;



– повышение качества образования и развитие человеческого потенциала, поддержка негосударственных образовательных учреждений, формирование здоровой конкурентной среды между государственными и частными учебными заведениями;



– цифровизация системы здравоохранения, внедрение медицинского страхования, развитие негосударственных медицинских учреждений;



– упрощение системы налогового администрирования, обеспечение справедливых и равных условий налогообложения для всех предпринимателей, проведение политики стабильности налоговых ставок;



– сокращение государственных расходов, устранение бюрократизма за счет цифровизации, расширение участия частного сектора в предоставлении государственных услуг;



– создание частной накопительной пенсионной системы, предоставляющей гражданам возможность выбора, переход к современной, прозрачной пенсионной системе, управляемой с помощью конкурентных рыночных механизмов;



– обеспечение суверенитета и безопасности страны.



Фракции Либерально-демократической партии Узбекистана и Демократической партии "Миллий тикланиш" посредством данного блока налаживают еще более эффективное сотрудничество на пути к достижению общих интересов.



Данная инициатива служит национальным интересам и является важным шагом на пути превращения страны в еще более развитое, могущественное, справедливое и современное государство.



Партии будут эффективно продолжать свою деятельность, чтобы оправдать доверие и поддержку своего электората.