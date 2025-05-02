В Таджикистане обсуждены проблемы преподавания логики в высших учебных заведениях

17:03 05.05.2025

Обсуждены состояние и проблемы преподавания логики в высших учебных заведениях Таджикистана



ДУШАНБЕ, 05.05.2025 /НИАТ "Ховар"/. В Таджикском национальном университете состоялась международная научно-практическая конференция на тему "Состояние и проблемы преподавания логики в высших учебных заведениях Республики Таджикистан", сообщили НИАТ "Ховар" в университете.



В работе международной конференции приняли участие и выступили отечественные и зарубежные ученые и исследователи.



На конференции было предложено принять ряд решительных мер для реального развития логики. В частности, было предложено создать центр изучения логики при кафедре философии Таджикского национального университета и привлечь к нему специалистов в этой области, чтобы центр стал основной базой для изучения логики для всех университетов страны. Одновременно было предложено внедрить изучение логики в других учебных заведениях: средних и специальных средних школах, лицеях и колледжах.



Участники международной конференции приняли решение сделать такие поистине важные и нужные встречи традицией в области укрепления общественных наук, в том числе логики, также принять меры для развития отечественной науки.