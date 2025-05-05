В Кыргызстане зарегистрировано 4362 религиозных объединения и организаций

17:06 05.05.2025

5 мая 2025



Бишкек (АКИpress) – В Кыргызстане в 2024 году зарегистрировано 4362 религиозных объединения и организаций.



Такие данные приводить в публикации "Краткий статистический справочник "Кыргызстан".



В том числе по конфессиям:



ислам - 3966

христианство - 390

иуадизм - 1

буддизм - 1

новые религиозные течения и верования - 4