В Турменистане к празднику День Победы – концерт "Треугольные письма"

17:10 05.05.2025

05.05.2025



Концерт к Дню Победы в Большом зале Туркменской национальной консерватории им. Майи Кулиевой открывался песней "Треугольные письма". Исполнители – детский хор "Певчие соловьи" ашхабадской музыкальной школы № 4 и камерный оркестр консерватории. Мальчишки и девчонки в форме бойцов Советской армии в импровизированном строе Бессмертного полка с портретами фронтовиков вкладывали в каждое слово песни высокий смысл соединения фронта и тыла.



В этот вечер в Большом зале был полный аншлаг. Публика очень волнительно вслушивалась в слова песни. Кто-то, у кого сохранились в домашнем архиве раритетные письма с фронта, вытирал слезы.



Песни военных лет имеют необыкновенную притягательную силу. Некоторые из них сложены уже в мирное время, но независимо от этого, они всегда любимы в народе. Без таких песен, как "Смуглянка", "Майский вальс", "Катюша" и "Синий платочек", не обходится ни одна концертная программа, посвященная Дню Победы. Эти песни со сцены прозвучали в исполнении Лауреата премии "Алтын асыры" Бахар Дурдыевой, Доврана Шаммыева, Мансура Шарипова, Тазегуль Байрамовой и народного артиста Туркменистана Атаджана Бердыева.



Кульминационным номером концерта стали письма с фронта в прочтении ребят - Айлары Царьковой, Нязли Пиркулыевой и Аллаберды Новрузова. Каждый из них с трогательным выражением зачитал полученное с фронта письмо, а затем чтецы строем по-военному покинули сцену.



Народный артист Туркменистана Атагельды Гарягдыев исполнил песни Нуры Халмамедова и Сухана Тойлиева – "Maňa seniň gözlerinden gitme ýok" и "Uruşdan gelmedik agam".



Чеканно исполнил песню "Поклонимся великим тем годам" Государственный хор Туркменистана, и зал встал, выражая единство со смыслом песни.



И как всегда до глубины души растрогала слушателей песня-гимн "День Победы", которая в исполнении всех вокалистов, завершала концертную программу. Многие слушатели пели ее вместе с певцами.



Вечер растрогал зрителей, вызвал чувство гордости за героизм наших дедов и отцов, которым благодарны уже несколько поколений людей, живущих в мире.



Идейный организатор концертной программы – концертмейстер кафедры сольного пения Екатерина Дарчия. Аккомпанировал все номера камерный оркестр консерватории под управлением студента-четверокурсника Ковуса Бяшимова.



Тамара Глазунова