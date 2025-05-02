МИД Китая о визите председателя Си Цзиньпина в Россию по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

17:19 05.05.2025

Представитель МИД КНР о государственном визите председателя КНР Си Цзиньпина в РФ и его участии в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне



Пекин, 4 мая /Синьхуа/ -- По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин совершит государственный визит в Россию с 7 по 10 мая, в ходе которого примет участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил 4 мая официальный представитель МИД КНР.



Представитель МИД КНР отметил, что в условиях ускоряющейся эволюции невиданных за последнее столетие перемен и глубокой трансформации международного порядка председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин, опираясь на исторические и стратегические высоты, в сложных внешних условиях решительно продвигают вперед китайско-российские отношения в новую эпоху, которые характеризуются вечным добрососедством, всесторонним стратегическим взаимодействием, взаимовыгодным сотрудничеством и общим выигрышем.



По словам представителя МИД КНР, в ходе визита председатель Си Цзиньпин проведет стратегические консультации с президентом В. Путиным по вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений в новых условиях и ряду актуальных проблем международной и региональной повестки дня. Ожидается, что важные договоренности, достигнутые лидерами двух стран, углубят взаимное политическое доверие, обогатят содержание стратегического взаимодействия, окажут содействие практическому сотрудничеству во всех сферах, принесут больше благ народам двух стран и привнесут больше стабильности и позитивной энергии в международное сообщество.



Представитель МИД КНР заявил, что 2025 год знаменует 80-летие Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне, Китай и Россия, будучи главными театрами военных действий в Азии и Европе, понесли огромные жертвы и внесли важный исторический вклад в победу в мировой антифашистской войне, спасение своих народов от гибели, а также будущее и судьбу человечества. Председатель Си Цзиньпин и президент В. Путин ранее договорились о готовности двух сторон совместно хранить историческую память, чтить память павших героев, продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны, отстаивать результаты победы во Второй мировой войне и послевоенный международный порядок, а также поддерживать международную справедливость. Участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве станет важной частью визита Си Цзиньпина и необходимым шагом взаимной поддержки в проведении памятных мероприятий, посвященных 80-й годовщине победы во мировой антифашистской войне.



Представитель МИД КНР отметил, что в этом году также отмечается 80-летие основания Организации объединенных наций /ООН/. Китай и Россия в качестве стран-основателей ООН и постоянных членов ее Совета безопасности несут особо важную ответственность за поддержание международной системы с ООН в ее центре. Китай и Россия готовы и дальше укреплять тесное взаимодействие на таких многосторонних платформах, как ООН, ШОС и БРИКС, объединять Глобальный Юг, обеспечивать правильное направление в глобальном управлении, четко и ясно выступать против унилатерализма и буллинга, объединять усилия в целях продвижения многополярности мира, характеризующейся равноправием и упорядоченностью, а также общедоступной и инклюзивной экономической глобализации.