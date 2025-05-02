ТЕС: итоги местных выборов в Британии полностью меняют политику в стране

17:27 05.05.2025

The European Conservative

Венгрия



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ТЕС: итоги местных выборов в Британии полностью меняют политику в стране



Считавшаяся ранее маргинальной партия "Реформировать Соединенное Королевство" получила на местных выборах в Британии больше голосов, чем консерваторы и лейбористы вместе взятые, пишет The European Conservative. И это значит, что ситуация в стране полностью изменилась.



Майкл Керзон (Michael Curzon)



Следующая задача партии "Реформировать Соединенное Королевство" - доказать, что руководить она может так же смело, как и вести избирательную кампанию.



Результаты партии "Реформировать Соединенное Королевство" на состоявшихся на прошлой неделе местных выборах были не просто впечатляющими. Они оказались решающими, и теперь эта партия получила возможность доказать, что в правительстве она станет действовать по-другому.



Популистская партия Найджела Фаража в ходе голосования получила большинство в 10 из 23 муниципальных советов, обеспечив себе невероятное количество мест - 677. Консерваторы получили 319 мандатов, а лейбористы 98. "Реформировать Соединенное Королевство" также получила две мэрии и одержала победу в избирательном округе Ранкорн и Хелсби на дополнительных парламентских выборах. Так что Фараж не преувеличивал, когда назвал результаты голосования беспрецедентными.



В послевоенной Британии на выборах в местные органы власти никто еще не одерживал победу над лейбористами и консерваторами одновременно.



Пожалуй, самым впечатляющим достижением стала победа на дополнительных парламентских выборах в избирательном округе Ранкорн и Хелсби с учетом того, что раньше лейбористы считали этот мандат гарантированным. Партии истеблишмента сейчас совершенно правильно задают вопрос о том, насколько прочны их позиции в других местах.



Главный редактор вебсайта europeanconservative.com Мик Хьюм написал об этом так:



"Удивительный успех партии Найджела Фаража "Реформировать Соединенное Королевство" на местных выборах в Англии подтверждает … что мятежный дух Брексита по-прежнему жив и здравствует. Резкое снижение поддержки лейбористов и консерваторов также показало, что в определенном смысле британская политика сближается с европейской. А это дополнительная плохая новость для партий истеблишмента (которые по иронии судьбы выступают за ЕС)".



Победа в местных советах позволит партии Фаража продемонстрировать лейбористам и консерваторам, что находясь у власти, она способна действовать иначе. А это чрезвычайно важно для достижения более существенных успехов на следующих всеобщих выборах.



В субботу Фараж заявил, что муниципальные советы, где победила его партия, станут "радикальными", и что "ситуация там будет совершенно другой". Например, они будут использовать различные инструменты власти (такие как судебные проверки, предписания и планирование законов), чтобы запретить размещение нелегальных иммигрантов в отелях в тех районах, которыми эти советы управляют.



Местные администрации, где теперь будет руководить партия "Реформировать Соединенное Королевство", также надеются сократить расточительные траты, которые они найдут в изобилии, и отменить "прогрессистские" проекты.



И, что самое важное, эта партия должна помнить (и, несомненно, помнит), что выборы в местные органы существенно отличаются от всеобщих выборов. Партия "Реформировать Соединенное Королевство" встала на путь, ведущий к общенациональной победе, но чтобы продолжить движение по нему, ей придется упорно трудиться.