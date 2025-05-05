Северная Корея и Россия в период СВО: друг познается в беде, - Владислав Макаров

17:47 05.05.2025

Северная Корея и Россия в период СВО: друг познается в беде

05.05.2025 | Владислав МАКАРОВ



Участие военнослужащих из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в освобождении от украинской оккупации Курской области Российской Федерации стало для неонацистского режима Зеленского и его зарубежных покровителей неприятной неожиданностью. Оказалось, что изолированная от внешнего мира санкциями Северная Корея обладает конкурентоспособным вооружением и мотивированной армией, готовой защищать интересы своей родины в любой точке мира от навязчивых западных "ценностей".



Последний раз КНДР воевала семьдесят два года назад – в Корейскую войну 1950-1953 гг. Тогда США и целая свора их союзников не смогли победить КНДР, которую на поле боя поддержали советские и китайские военнослужащие. Память о той войне в КНДР бережно хранят и помнят о вкладе СССР в защиту северокорейской государственности. Помощь Пхеньяна в разгроме украинских нацистов в Курской области – дань признательности Москве за ее помощь в 1950-1953 гг.



Северокорейский генерал Пак Ен Ир назвал изгнание укронацистов из Курской области победой справедливости над чистым злом и событием, которое открыло новую страницу в истории прочного боевого содружества между КНДР и Россией. Полученный Корейской Народной Армией (КНА) в зоне СВО уникальный опыт ведения штурмовых действий в условиях современной войны бесценен. Главный противник КНДР – Южная Корея лишена такого опыта и может похвастаться только участием в позорной оккупации Ирака и Афганистана под руководством США. Сегодня КНА в плане боевой подготовки стоит на голову выше южнокорейской армии.



Сеул утверждает, что численность контингента КНА в Курской области достигала 15 тыс. военнослужащих. Его потери южнокорейская разведка оценивает в 600 человек погибшими и около 4 тыс. ранеными. Эти цифры не подтверждены, но совершенно ясно, что северокорейские воины не сидели в тылу, а сражались непосредственно на линии боевого соприкосновения. О том же говорят и видеокадры раненых бойцов из КНДР в российских госпиталях.



Возраст северокорейских бойцов 23-27 лет, их физическая форма превосходна. Это заметно по многочисленным видео в интернете с кадрами обучения солдат КНДР на российских полигонах перед отправкой на передовую. Австрийская газета Kurier цитирует украинского боевика: "Они могли пробежать два километра в полном снаряжении и после этого еще стрелять и воевать. В таких условиях это невообразимо... Их огромная масса была сокрушительна".



В докладе Комитета по разведке южнокорейского парламента указывается, что в последние шесть месяцев боеспособность подразделений КНА в зоне СВО значительно возросла благодаря накопленному опыту и адаптации к использованию современного вооружения, в том числе БпЛА.



На брифинге Национальной разведывательной службы Южной Кореи представитель комитета Ли Сон Ген сказал, что, кроме солдат, Пхеньян мог отправить в Россию также 15 тыс. рабочих в обход санкций ООН, запрещающих использование северокорейской рабочей силы в-третьих странах. Это поможет решить проблему нехватки рабочих рук в России в период активного увеличения численности российской армии.



Ежемесячно контракт с Минобороны России подписывают около 40 тыс. человек и отправляются служить как в зону СВО, так и в дальние подразделения в Сирии, Ливии, Нигере, Буркина-Фасо, Мали, Экваториальной Гвинее. Готовы принять у себя российские войска Судан и Центрально-Африканская Республика. Благодаря победам ВС России на Украине в мире растет спрос на сотрудничество с Москвой в сфере безопасности.



Рабочие из Северной Кореи вполне способны временно заменить в определенных секторах экономики российские кадры. В отличие от мигрантов из Средней Азии, северные корейцы ведут себя скромно, не навязывают окружающим своих религиозных взглядов, не создают замкнутые гетто, не отягощают российскую социальную систему и не совершают терактов. Первые корейцы появились в России в XIX в., спасаясь от японских зверств, и никогда с ними не было проблем.



СВО – превосходный полигон для испытания продукции северокорейского ВПК. По данным Пентагона, Пхеньян поставил российской армии 240-мм РСЗО, артиллерийские снаряды и минометные боеприпасы на сумму $20 млрд. В северокорейских санаториях лечатся раненые российские бойцы.



В ответ Россия предоставляет Пхеньяну спутниковые и авиационные технологии, помогает в модернизации ВМС. Недавно в КНДР на воду спустили новый многоцелевой эсминец, оснащенный тактическими ракетами малой дальности. Были проведены испытания управляемых ракет морского базирования, различных типов корабельных орудий и средств РЭБ. Без содействия России Пхеньян не смог бы так быстро модернизировать свою армию, уверены на Западе.



Руководитель страны Ким Чен Ын объявил курс на ускоренное вооружение флота средствами ядерного сдерживания как важнейшего звена национальной обороны.



Корейский полуостров обладает слишком выгодным географическим положением, чтобы Вашингтон оставил его в покое. Северная Корея мешает американцам тем, что самим фактом своего существования не дает подойти вплотную к границам России и Китая. С территории КНДР до Пекина гораздо ближе, чем с территории Южной Кореи. Взятие под контроль всего полуострова позволило бы США, объявивших Китай противником № 1, замкнуть Бохайское море и осуществить морскую блокаду китайской столицы, усилить контроль над Японским морем и через него выход к побережью Сахалина.



Стесненной санкциями Северной Корее сложно полноформатно сотрудничать с Евразийским экономическим союзом, но наращиванию двустороннего партнерства с Россией помешать не может. Для развития добрососедских отношений и активизации товарообмена будет возведен новый автомобильный мост между двумя странами рядом с нынешним Мостом дружбы, введенном в строй в 1959 г.



Председатель правительства России Михаил Мишустин подчеркнул, что "с запуском автомобильного моста в Дальневосточном федеральном округе и Приморском крае "появятся дополнительные возможности для предприятий и местных жителей, начнет активнее развиваться транспортная и логистическая инфраструктура"". Мост "позволит предпринимателям существенно нарастить объемы перевозок и сократить транспортные издержки, обеспечит надежные и стабильные поставки различной продукции, что станет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества между Россией и КНДР. Также создание моста откроет хорошие перспективы для туризма".



В тяжелую годину военных испытаний маленькая и по мировым меркам небогатая Северная Корея оказала России поддержку, на которую оказались неспособны даже члены ОДКБ и другие постсоветские республики, десятилетиями заверяющие Москву в добрососедских отношениях. Воистину: друг познается в беде.