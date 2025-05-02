МК: Путин дал старт гонке преемников: раскрываем долгосрочный стратегический замысел президента

18:00 05.05.2025

Путин дал старт гонке преемников: раскрываем долгосрочный стратегический замысел президента



Особо инициативные "кандидаты в наследники" точно окажутся в пролете



Накануне 25-й годовщины своей первой президентской инаугурации Владимир Путин дал официальный старт гонке преемников. "Несколько человек должны добиться доверия граждан", - заявил ВВП, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина, и тем самым послал российской политической элите важный сигнал не совсем понятного содержания. Все помнят, чем закончилась предыдущая "гонка преемников" почти двадцатилетней давности и где сейчас ее финалисты: Дмитрий Медведев "замаливает грех" своих прошлых политических симпатий к коллективному Западу, превратившись в самого ярого антизападника среди самых ярых антизападников, а Сергей Иванов и вовсе исчез из поля зрения публики.



В ходе прошлых российских политических циклов преемником Путина стал сам Путин. Но то, что произошло в прошлом, совсем не обязательно повторится в будущем. Да, пока ВВП отработал только год из своего нынешнего шестилетнего президентского срока. Да, согласно утвержденным в 2020 году новым конституционным нормам, нынешний глава государства имеет полное право баллотироваться на еще один срок. В обозримом будущем Путин точно не собирается передавать кому-либо руль управления российским государственным кораблем. Поэтому те члены российской элиты, которые отнеслись к словам президента с осторожностью и даже скепсисом, имеют для такой позиции все основания.



Цитата из интервью о фирменных политических приемах Владимира Путина, которое в ноябре 2020 года мне дал известный российский политолог Евгений Минченко: "Среди излюбленных технологий управления элитами - постоянное тестирование преемников, ни один из которых реальным преемником так и не становится. Это один из способов снятия внутриэлитного напряжения. Эта гонка снимает негатив с самого Путина, потому что они выясняют отношения между собой. Эта технология не дает возможности элитам концентрироваться вокруг какого-нибудь одного центра и в этом плане является логическим продолжением технологии балансировки элиты".



Очень верно и очень точно подмечено. Но не думаю, что только к этому сводится смысл затеянной сейчас ВВП новой политической игры - если, конечно, слово "игра" вообще уместно в данном контексте. Обратим внимание на формулировку вопроса Павла Зарубина: "Вы об этом думаете: что дальше? Кто дальше?" Первое предложение ответа Путина: "Я всегда об этом думаю". Уверен, что здесь нет никакой игры, никакой рисовки. Путин открыто сказал здесь о самом сокровенном - пусть и не в самой яркой форме.



Есть разные типы политиков. Одним власть нужна ради самой власти, другим ради денег. Для третьей категории - самой редкой, но состоящей из тех лидеров, которые реально заставляют вертеться "колеса истории" - первична идея. Для Путина идея первична от слова абсолютно. Как я уже много раз писал, ВВП - это лидер с глубоким чувством своей исторической миссии: восстановления величия России, ее возвращения в ряды мировых держав первого разряда. А теперь еще одна путинская цитата из фильма Павла Зарубина: "Преступление может быть совершенно либо действием, либо бездействием". Продолжу и расширю эту мысль президента: еще один вид политического преступления это либо демонтаж, либо бездумное разбазаривание достижений предыдущих поколений граждан страны.



В современной истории нашего государства так было не один раз. И Путин постоянно об этом помнит. ВВП в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в 2017 году: "Я часто слышал критику в свой адрес по поводу того, что я сожалею по поводу развала Советского Союза. Во-первых, и самое главное, заключается в том, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, и это реально одна из крупнейших катастроф XX века". А ведь еще перед этой "крупнейшей катастрофой" было много других решений, которые в контексте своего времени казались техническими, но в контексте нашей нынешней эпохи оказались абсолютно ключевыми: щедрые территориальные и языковые дары Ленина, Сталина и Хрущева Украине за счет России.



И вот к чему я веду: Путину важно, что будет с Россией после него. А еще он лучше всех знает лидероцентричный характер нашей политической системы, понимает прямую зависимость между "что" и "кто". На мой взгляд, тема технического и формального преемника в стиле Дмитрия Медведева для ВВП глубоко неактуальна. Для него актуально именно то, о чем он прямо сказал вслух: формирование когорты потенциальных преемников, каждому из которых можно будет без страха передать бразды правления Россией. Путин хочет сформировать контуры следующей властной команды по своему образу и подобию. ВВП хочет обеспечить преемственность власти и исключить даже теоретическую возможность обнуления своего стратегического политического курса.



Частично эта задача решается прямо сейчас - во время пребывания у власти самого Путина. Еще недавно я расценивал возможность официального признания вхождения Крыма в состав России со стороны США как близкую к нулю. Но заявления и намеки американской администрации в последние недели говорят об обратном. В мировой политике что-то сдвигается - пусть медленно, но сдвигается.



Однако эти сдвиги точно не закончатся к моменту, когда у власти окажется следующий лидер России. Путину важно, чтобы этот следующий лидер был его искренним единомышленником, продолжателем его дела. В этом, как мне кажется, и состоит долгосрочный стратегический смысл вновь объявленный ВВП "гонки преемников". А вот ее краткосрочный и среднесрочный смысл элита считала абсолютно верно: тех наивных деятелей, которые воспримут президентские слова слишком буквально, ждет "секир башка" - в политическом смысле, разумеется. Наивных в путинские преемники не берут.



Михаил Ростовский