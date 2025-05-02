США против Китая. "Тарифная война" пахнет порохом, - Сергей Кожемякин

19:20 05.05.2025 США против Китая: "тарифная война" пахнет порохом



Главной жертвой развязанной Вашингтоном "тарифной войны" должен стать Китай. Экономическое давление подкрепляется военно-политическим, с опорой на региональных сателлитов США. Пекин, сделав ряд успешных шагов, выбивает козыри из рук противника.



Тарифная дубинка



Излюбленная фраза любителей сенсаций и теорий заговоров "Мир уже никогда не будет прежним!" у коммунистов может вызвать разве что улыбку. Природа и социальное бытие меняются каждую минуту, но в то же время подчинены определенным законам, в границах которых происходят изменения.



Свои закономерности есть и у капитализма. Многие из них, особенно касающиеся империалистической стадии, были установлены Лениным. Так, он указывал на использование "охранительных" пошлин и тарифов для монополизации и экспансии капитала. Именно этот инструмент помог немецкой и американской буржуазии на рубеже XIX и XX веков потеснить с олимпа мировой экономики Англию.



Впрочем, и прежде "свободная конкуренция" в достаточной мере была мифом. Капитал всегда использовал в своих целях экономические и военные рычаги государства, особенно рьяно прибегая к его услугам в периоды кризиса. Так что действия Дональда Трампа - не личный каприз, а требование правящего класса, в чьих интересах работает Белый дом.



Объявив в начале апреля о повышении пошлин на товары из большинства стран, президент США объяснил это желанием положить конец "ограблению Америки" и возродить отечественную промышленность. За традиционной демагогией скрывается стремление увеличить прибыли американского капитала путем грабежа остального мира и устранения конкурента в лице Пекина.



В перечне, театрально представленном Трампом, наибольшее бремя возлагалось как на сам Китай, так и на его соседей и ведущих партнеров по инициативе "Один пояс, один путь". Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Таиланд, Бангладеш, Казахстан, ЮАР, Сербия стали "обладателями" 30-50-процентных пошлин. Причины столь выборочного подхода раскрыла газета "Уолл-стрит джорнэл". По ее данным, вторым этапом "операции" станет предложение снизить тарифы в обмен на сокращение сотрудничества с КНР. Автором задумки издание назвало министра финансов США Скотта Бессента - в прошлом правую руку Джорджа Сороса в международных финансовых аферах.



Информация подтвердилась совсем скоро, когда Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлин для всех, кроме Пекина, "посмевшего" ответить зеркальными мерами. "Никто не сорвется с крючка, особенно Китай, который относится к нам хуже всех!" - пригрозил он, пообещав еще большим увеличением тарифов тем, кто последует примеру КНР. Бессент, со своей стороны, взял на себя "обработку" реальных и потенциальных партнеров Китая в торговой войне. Евросоюз, по его словам, "перережет себе горло", если пойдет на контакты с КНР. Встретившись с президентом Аргентины Хавьером Милеем, глава минфина заявил, что администрация Трампа поможет Латинской Америке избавиться от "хищнических соглашений" с Пекином.



Выстрел в ногу



Продуктивность подобных шагов вызывает вопросы. За последние годы Китай снизил зависимость от Вашингтона во внешней торговле. Доля США в суммарном товарообороте КНР сократилась с 17,3 процента в 2017 году до 11 процентов в прошлом году. Во многом в этом виноваты сами американские власти, принявшиеся вводить ограничения на торговлю с Пекином еще при первом сроке Трампа. В итоге зависимость США от Китая куда выше, чем наоборот. Так, из КНР туда поступает почти три четверти редкоземельных металлов, необходимых для высокотехнологичных отраслей, включая "оборонку". Теперь, когда Пекин ввел ограничения на экспорт стратегического сырья в ответ на репрессивные меры Вашингтона, США могут оказаться в критическом положении.



То же самое касается высокотехнологичной продукции, включая электронику. Только автомобильная промышленность и смежные отрасли при остановке импорта из КНР лишатся, по прогнозам, до 680 тыс. рабочих мест. Критическую зависимость вынуждены признать даже в Белом доме. Громогласно объявив о громадных пошлинах, там "по-тихому" освободили от них китайские полупроводники, компьютеры, смартфоны и другую продукцию.



Еще одним "слабым звеном" является сельское хозяйство. Во время первого этапа антикитайской "торговой войны" в 2018-2019 годах американские фермеры понесли убытки в размере 27 млрд долл., было потеряно 245 тыс. рабочих мест. Особенно сильно пострадали производители сои и владельцы птицефабрик в Канзасе, Иллинойсе, Айове и других штатах. В целом, по оценкам финансовой корпорации "Голдман Сакс", вероятность рецессии в США выросла с 35 до 45 процентов. "Американская экономика отключается от роста", - предупредили там.



В администрации Трампа, очевидно, рассчитывают, что Китай понесет не меньший урон. Для этого и усилен нажим на членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая уже пять лет является основным торговым партнером КНР. По итогам прошлого года взаимный товарооборот вырос до 982 млрд долл. С учетом того, что в первом квартале торговля составила 233 млрд, в этом году стороны могут легко преодолеть планку в триллион долларов.



Пекин не собирается молча наблюдать за враждебной активностью США. С 14 по 18 апреля Председатель КНР Си Цзиньпин совершил поездку по странам региона, посетив Вьетнам, Малайзию и Камбоджу. В Ханое было подписано 45 соглашений, касающихся строительства трансграничных железных дорог, сотрудничества в авиационной сфере и т.д. В совместном заявлении Си Цзиньпина и главы вьетнамского правительства Фам Минь Чиня осуждаются проявления гегемонизма и политики силы, выражается поддержка сохранению справедливого торгового режима. Важным символическим жестом стало посещение Председателем КНР мавзолея Хо Ши Мина - организатора борьбы с американскими захватчиками.



Не менее успешным оказался государственный визит Си Цзиньпина в Малайзию, которая в настоящее время председательствует в АСЕАН. Премьер-министр Анвар Ибрагим заявил о готовности укреплять отношения с КНР для борьбы с глобальными вызовами и осуществления совместных проектов. Среди последних - железнодорожная линия восточного побережья протяженностью 640 километров, модернизация портов, строительство промышленных парков. Решено начать совершенствование соглашения о свободной торговле между Китаем и АСЕАН. Десятки документов о сотрудничестве были подписаны и в ходе посещения Си Цзиньпином Камбоджи.



В Вашингтоне восприняли внешнеполитические успехи Пекина с неприкрытым раздражением. "Это были просто замечательные встречи. Встречи, на которых обсуждалось, "как мы можем насолить Соединенным Штатам", - заявил Трамп.



География дипломатической активности КНР между тем намного шире. Министр торговли Ван Вэньтао провел переговоры c вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином, о желании углубить торгово-экономические связи заявил посетивший Пекин глава испанского правительства Педро Санчес. На июль намечен саммит "Евросоюз - Китай". Впервые за пять лет прошел экономический диалог Китая, Японии и Южной Кореи, на котором обсуждалось создание зоны свободной торговли. Задачи Пекина резюмировал глава МИД Ван И. "Китай выступает против гегемонии и хочет предотвратить возвращение человечества в мир джунглей, - подчеркнул он. - США размахивают тарифной дубинкой, открыто ставя собственные интересы выше интересов всех остальных стран. Колесо истории нельзя повернуть вспять. Китай готов вместе с другими странами противостоять всем регрессивным действиям".



"Холодным душем" для Белого дома стали данные об экономическом росте. В США за первый квартал он составил менее 0,5 процента и, по прогнозам, снизится до 0,1 процента по итогам года. В Китае ВВП вырос на 5,4 процента, а промышленное производство - на 7,7 процента.



Военное подспорье



Опасаясь краха авантюры с пошлинами, администрация Трампа привычно усиливает экономические меры воздействия военно-политическими. Еще в феврале госдепартамент США удалил со своего интернет-сайта фразу о том, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. Ее заменили формулировки о военно-техническом сотрудничестве и поддержке участия острова в международных организациях. "Мы активно работаем над ускорением доставки оборудования для асимметричной войны, это особенно важно для обороны Тайваня", - заявил глава Американского института (орган, исполняющий роль диппредставительства США) Реймонд Грин.



Тему подхватил глава индо-тихоокеанского командования американской армии Сэмюэль Папаро. На слушаниях в конгрессе он заявил, что в случае вторжения КНР тайваньская армия должна быть готова превратить прибрежные воды в "адский пейзаж". Для этого острову необходимо поставить максимум боеприпасов, включая беспилотные летательные, надводные и подводные аппараты, барражирующие боеприпасы.



В марте Тайвань получил истребитель F-16 новейшей модификации - первый из 66 заказанных у Вашингтона. Завершение поставок ожидается к концу 2026 года. Оппозиция в лице партии "Гоминьдан" требует отказа от подчинения интересам США в ущерб отношениям с КНР. Но власти предпочитают прислушиваться к мнению заокеанских партнеров. Президент Лай Циндэ назвал Пекин "иностранной враждебной силой" и пообещал увеличить расходы на оборону до 3 процентов ВВП. В этом его поддерживают сменяющие одна другую американские делегации. В марте остров посетил губернатор Аляски - республиканец Майк Данливи. В апреле визит совершили сенаторы, включая председателя комитета по иностранным делам Пита Рикеттса.



По схожей схеме развиваются отношения США с Филиппинами. В конце марта стартовала серия совместных учений с участием тысяч американских военнослужащих - "Баликатан", "Салакниб" и т.д., которые продлятся до 9 мая. Местами их проведения стали острова Лусон и Палаван, то есть районы, ближе всего расположенные к материковому Китаю и Южно-Китайскому морю. "Это территории, где вторжение наиболее вероятно. Мы должны подготовиться", - утверждает начальник штаба филиппинской армии Ромео Браунер.



В ходе учений используются американские ракетные системы Typhon, поставленные в прошлом году, и новые противокорабельные установки NMESIS. Незадолго до этого Филиппины посетил глава Пентагона Пит Хегсет, посуливший Маниле всестороннюю поддержку в противостоянии с Пекином. "Наш нерушимый союз никогда не был крепче, - заявил он. - Сдерживание необходимо во всем мире, но особенно в этом регионе, учитывая угрозы со стороны коммунистического Китая". После этого стало известно о поставках Филиппинам 20 истребителей F-16, вертолетов TH-73A и других вооружений.



Еще одним пунктом турне Хегсета стала Япония. Своим собеседникам министр сообщил, что США стремятся поддерживать "надежное сдерживание", для чего будет ускорено создание совместного военного командования и усилены возможности американского контингента. На переговорах была представлена концепция "единого театра военных действий", объединяющего Восточно-Китайское, Южно-Китайское моря и Корейский полуостров. "Америка и Япония твердо стоят плечом к плечу перед лицом агрессивных действий коммунистических китайцев", - высказался Хегсет.



Обвиняя Пекин в "принудительном" поведении, его противники демонстрируют реальные, а не надуманные образцы беззакония. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе пообещал любой ценой вернуть порт Дарвин, в 2015 году переданный под управление китайской компании Landbridge. "Мы готовы использовать и принудительное отчуждение", - добавил он. Финансовая корпорация BlackRock теперь будет управлять корпоративными пенсионными фондами Японии с активами 17 млрд долл. В общем, американский капитал успешно монетизирует "китайскую угрозу".



На руку США играет отсутствие единства среди стран, подвергшихся "тарифному давлению". Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам позвонил Трампу, пообещав снизить пошлины на американские товары до нуля. Компании Илона Маска SpaceX разрешено открыть здесь станцию для спутниковой системы "Старлинк". "Эппл" и другие компании переносят во Вьетнам производства из КНР. Послание с обязательством нарастить импорт из США отправил в Белый дом премьер-министр Камбоджи Хун Манет. Аналогичным образом поступили лидеры десятков других стран.



Не оправдались надежды и на то, что БРИКС выступит единым фронтом против диктата Вашингтона. Объединение, которое еще вчера многие называли "фундаментом многополярного мира", ограничилось заседанием контактной группы в режиме видеоконференции, созванным по инициативе Пекина.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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