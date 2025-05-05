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Известия: Россия может стать посредником в деэскалации между Индией и ПакистаномИзвестия: Россия может стать посредником в деэскалации между Индией и Пакистаном
22:20 05.05.2025

Совет об опасности: Россия может стать посредником между Индией и Пакистаном
"Известия" также выяснили, как к потенциальной войне относятся обычные граждане

Анастасия Костина
5 мая 2025

Россия может стать посредником в деэскалации между Индией и Пакистаном, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Декларация 1966 года о прекращении боевых действий была подписана при участии СССР. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров переговорил с министрами иностранных дел обеих стран. Тем временем ВВС Индии на границе переведены в режим боеготовности, а Исламабад запросил заседание СБ ООН. В посольстве РФ рассказали "Известиям", что принимают дополнительные меры безопасности и готовы к любому сценарию. При этом жители Индии уверены, что до боевых действий не дойдет, но опасаются терактов. Кто еще может способствовать урегулированию конфликта - в материале "Известий".

Насколько Индия и Пакистан близки к войне

Прошло уже две недели после теракта в индийском штате Джамму и Кашмир, в котором Нью-Дели обвиняет пакистанских террористов, якобы поддерживаемых Исламабадом. Тем временем напряженность между соседними ядерными державами растет. От дипломатических рестрикций стороны перешли к проверке боеготовности. В штате ввели контртеррористические меры, начав рейды в районах, где могут скрываться боевики и их сообщники. Усилены меры безопасности и в туристическом Гоа. С 26 апреля там начались проверки в населенных пунктах, где проживают мигранты.

Кроме того, в Нью-Дели ежедневно сообщали о нарушении режима прекращения огня с пакистанской стороны - в итоге к 5 мая ВВС Индии на границе и вовсе привели в состояние боевой готовности. На этом фоне Пакистан провел пару испытаний, осуществив запуск ракеты класса "земля – земля" серии "Фатах" с дальностью полета 120 км, а также баллистической ракеты Abdali с дальностью уже 450 км.

При этом в самой Индии напряженности не ощущается. Жители крупных городов, то есть наиболее информированные о происходящем, уверены в своей безопасности, причем независимо от уровня образования и достатка. К примеру, таксист или финансист, работающий в крупной иностранной компании, - оба из Мумбаи - считают, что масштабных боестолкновений не случится - главным образом, конечно, из-за военного потенциала индийских ВС. Действительно, почти по всем параметрам они превосходят пакистанские в два, а порой даже и в три раза.

Более того, подобная эскалация для них - нечто вроде само собой разумеющегося. "Война между Индией и Пакистаном и не заканчивалась", - резюмировал один из них. Гораздо опаснее, по их словам, новые потенциальные теракты.

Кашмир

При этом молодые девушки из "сердца Индии", как мумбайцы любят называть свой город, чувствуют себя весьма комфортно, даже несмотря на произошедший теракт, так как это было "далеко от нас". "Вы можете спокойно гулять здесь и в два, и в три, и в четыре ночи. Ничего не случится. Ночью здесь все преображается. Очень красиво", - рассказала Аниша, наблюдая за закатным солнцем Мумбаи на набережной.

Любопытно, что в Мумбаи журналистов поселили в небезызвестный отель Trident Oberoi, где в ноябре 2008-го случился один из самых громких терактов за последние годы. Тогда в течение нескольких дней произошла серия атак - боевики устроили стрельбу, в том числе в гостинице "Тадж Махал", чья фотография с горящим историческим корпусом облетела весь интернет, в здании вокзала, в полицейском участке, в еврейском центре, просто на улицах. В результате серии нападений погибло более 160 человек. К слову, обвиняют в тех терактах исламистскую организацию "Лашкар-и-Тайба" (признана террористической и запрещена в РФ), к которой относится "Фронт сопротивления", взявший на себя ответственность за недавний теракт в Джамму и Кашмир.

Некоторые, как типичные жители крупных городов, и вовсе предпочитают не замечать происходящее - из-за работы не хватает времени следить за новостной повесткой. Такими оказались жители Агры, где в том числе находится знаменитый Тадж-Махал. Хотя, учитывая плотность тех же Мумбаи и Нью-Дели, городок с населением в пару миллионов человек по индийским меркам, вероятно, считается весьма скромным. Впрочем, не все разделяют общую беспечность. К примеру, сотрудница одного из сетевых отелей в Агре считает, что все зависит от правительства Индии. По ее мнению, боевые действия вполне возможны, если официальный Нью-Дели посчитает это необходимым.

Кто может урегулировать конфликт между Индией и Пакистаном

Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта 22 апреля вблизи города Пахалгама на спорной территории Джамму и Кашмир. Погибли 27 мирных жителей. В результате стороны приняли радикальные меры, помимо стандартной высылки дипломатов. Индия закрыла сухопутную границу, приостановила выдачу виз, а также действие более чем 60-летнего договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд. Исламабад в ответ также приостановил торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, закрыл воздушное пространство и приостановил действие всех двусторонних соглашений. Индия также решила временно закрыть "воздух" с 30 апреля до 23 мая и остановить импорт из Пакистана.

В связи с обострившейся ситуацией премьер-министру Нарендре Моди пришлось отказаться от поездки в Москву на парад Победы 9 мая. Вместо него представлять Индию на праздничных мероприятиях решено было отправить министра обороны Раджнатха Сингха. Однако, по информации СМИ, парад пропустит и он. Теперь ожидается его заместитель Санджай Сет.

Из-за довольно жесткой реакции Нью-Дели на теракт Исламабад всерьез рассматривает военный сценарий. К слову, официальные лица Пакистана неоднократно предупреждали о якобы скором и неминуемом нападении со стороны Индии. Указывались сроки как в несколько дней, так и пугающе точные, к примеру, от 24 до 36 часов. В частности, российское диппредставительство в Исламабаде усиливает меры безопасности, готовясь к любому развитию событий.

- В связи с возросшей напряженностью посольством принимаются дополнительные меры безопасности. Готовы к любым вариантам развития событий, в том числе по самому неблагоприятному сценарию, - заявили там "Известиям".

И добавили, что российское представительство находится в контакте с соответствующими ведомствами исламской республики и призывает пакистанских партнеров к сдержанности и конструктивному диалогу с восточным соседом для разрешения разногласий.

По мере эскалации ситуации Исламабад запросил заседание Совета Безопасности ООН. Пакистан считает, что Совбез должен обеспечить право народа Кашмира на самоопределение, заявил посол в России Мухаммад Халид Джамали.

Однако маловероятно, что совместное заявление или даже формальная резолюция позволили бы моментально снизить напряженность. В данном случае конструктивную роль в урегулировании обострившегося конфликта могла бы сыграть Москва, считают индийские и российские эксперты. Глава МИД РФ Сергей Лавров за последние несколько дней провел телефонный разговор с коллегами из обеих стран - Субраманьямом Джайшанкаром и Исхаком Даром. Причем диалог с последним состоялся по инициативе пакистанской стороны. Сергей Лавров призвал к урегулированию разногласий между Нью-Дели и Исламабадом исходя из положений в том числе Симлского соглашения 1972 года. Однако есть нюанс: правительство Пакистана ранее объявило о приостановке его действия.

- Индийцы, скорее всего, воспринимают совет России всерьез, но только когда он передается тихо, за кулисами. Индийцы не хотят, чтобы какой-либо внешний игрок публично выступал посредником в их конфликте с Пакистаном. Пакистан тоже будет слушать Россию, но, вероятнее всего, в том случае, если "сообщение" придет через Китай, - говорит "Известиям" профессор политических наук и международных отношений Принстонского университета Атул Кохли.

Теоретически через несколько месяцев Россия могла бы предложить площадку для переговоров, если возникнет такая необходимость, считает руководитель центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. По крайней мере Ташкентская декларация - соглашение о прекращении военных действий между Индией и Пакистаном - была подписана на территории СССР.

Поддержка России потребуется Индии в случае серьезных действий со стороны правительства, считает профессор Университета имени Джавахарлала Неру в Нью-Дели Аджай Дубей. Сыграть конструктивную роль помимо Москвы способны также США, ЕС, Саудовская Аравия и ОАЭ - арабские страны часто выступают площадками для обсуждения мирного урегулирования.

Источник - Известия
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