|Трамп открывает тюрьму Алькатрас - "символ американского порядка", где сидел Аль Капоне за неуплату налогов
23:17 05.05.2025
Тюрьму на острове Алькатрас для самых опасных преступников в мире закрыли в 1963 году. Там сидел Аль Капоне. Открытие "Алькатраса" станет "символом закона, порядка и справедливости", уверен Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что вновь откроет тюрьму на острове Алькатрас для самых опасных преступников в мире. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
"Когда мы были более серьезной страной, в прошлые времена, мы без колебаний сажали самых опасных преступников и держали их подальше от тех, кому они могли причинить вред. Так и должно быть. Мы больше не будем терпеть этих серийных преступников, которые сеют зло, кровопролитие и хаос на наших улицах. Именно поэтому сегодня я поручаю Бюро тюрем совместно с Министерством юстиции, ФБР и Министерством внутренней безопасности вновь открыть значительно расширенную и перестроенную тюрьму Алькатрас для содержания самых безжалостных и жестоких преступников Америки", - написал Трамп в соцсети. Он уверен, что открытие Алькатраса станет "символом закона, порядка и справедливости".
Небольшой остров Алькатрас расположен в заливе Сан-Франциско в 2 км от берега. Географическое расположение Алькатраса, омываемого холодными водами Тихого океана с сильными течениями, делало его идеальным местом для изоляции людей, поэтому на остров начали ссылать военнопленных, а также военнослужащих, совершивших дисциплинарные нарушения или преступления. В 1911 году усилиями заключенных был построен современный тюремный комплекс под названием The Rock ("Скала"), получивший мировую известность благодаря Голливуду. Первые уголовники прибыли на остров в 1934 году. Там сидел чикагский гангстер итальянского происхождения Аль Капоне. В 1963 году Алькатрас закрыли из-за высоких расходов на содержание. Тюрьму превратили в место для туристов.
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Альфо́нсе Габриэ́ль "Великий Аль" Капо́не - американский гангстер итальянского происхождения. Специализация банды Капоне - бордели, подпольная торговля спиртным, рэкет (он это слово придумал). При этом на визитке мистера Капоне значилось: "Альфонсо Капоне, торговец старинной мебелью". Это было одно из прикрытий его гангстерской деятельности. Также Капоне организовал сеть бюджетных прачечных, что породило выражение "отмывать деньги". На всю Америку прогремели случаи кровавых расправ Аль Капоне. Встать на пути Капоне означало верную гибель. Предательство каралось особенно жестоко. "Это просто бизнес, ничего личного!" - коронная фраза Аль Капоне. В июле 1931 года Аль Капоне был осужден на 10 лет за... неуплату налогов...