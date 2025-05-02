Трамп открывает тюрьму Алькатрас - "символ американского порядка", где сидел Аль Капоне за неуплату налогов

23:17 05.05.2025

Тюрьму на острове Алькатрас для самых опасных преступников в мире закрыли в 1963 году. Там сидел Аль Капоне. Открытие "Алькатраса" станет "символом закона, порядка и справедливости", уверен Трамп



Президент США Дональд Трамп заявил, что вновь откроет тюрьму на острове Алькатрас для самых опасных преступников в мире. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.



"Когда мы были более серьезной страной, в прошлые времена, мы без колебаний сажали самых опасных преступников и держали их подальше от тех, кому они могли причинить вред. Так и должно быть. Мы больше не будем терпеть этих серийных преступников, которые сеют зло, кровопролитие и хаос на наших улицах. Именно поэтому сегодня я поручаю Бюро тюрем совместно с Министерством юстиции, ФБР и Министерством внутренней безопасности вновь открыть значительно расширенную и перестроенную тюрьму Алькатрас для содержания самых безжалостных и жестоких преступников Америки", - написал Трамп в соцсети. Он уверен, что открытие Алькатраса станет "символом закона, порядка и справедливости".



