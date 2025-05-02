|ВС РФ начали расчленять оборону ВСУ у Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
00:05 06.05.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 5 мая в разрезе СВО. Русские войска расчленяют передний край обороны ВСУ в оперативном выступе к югу от Константиновки. Противник снова попытался прорвать границу России, на этот раз в Глушковском районе Курской области.
"Приложи его покрепче, чтобы не убежал"
Русские войска к югу от Константиновки, помимо операции по окружению украинских частей у Клебан-Быкского водохранилища, начали еще одну. Задача заключается в том, чтобы связать боем 111-ю и 109-ю бригады ТрО, помешав их отходу. Для этого передний край обороны неприятеля необходимо рассечь на 2 части. Условия для выполнения данной задачи подготовлены прорывом наших передовых штурмовых подразделений в село Старая Николаевка, им удалось закрепиться на южных окраинах населенного пункта.
Этим ВС РФ создают предпосылку для организации "малых котлов" к западу и востоку от Старой Николаевки. Как только село будет полностью занято, стоит ожидать начало атак ВС РФ от Сухой Балки и Зеленого Поля по направлению к Старой Николаевке с целью ликвидации образовавшихся "мешков".
Тактика "уколов"
Утром 5 мая ВСУ предприняли попытку прорыва границы РФ в районе пгт Теткино. Атака велась как от Рыжевки, так и со стороны Дорошовки Сумской области. У поселка Новый Путь Глушковского района Курской области ВСУ также пытаются сделать проходы в инженерных заграждениях. Однако противник силами прикрытия границы был отброшен и понес потери. Но, несмотря на неудачу, интенсивность и сила атак будут возрастать.
Какие цели может ставить перед собой неприятель? Он может пытаться изолировать Теткино. В пользу этой теории говорит то, что украинские войска также нанесли удар по переправе через реку Сейм у села Званное. Этим ВСУ хотят не допустить усиления ВС РФ в районе Теткино, которое способно сорвать последующую попытку штурма. Киев ни на секунду не отказывался от концепции "обмена территорий" и может рассматривать указанный населенный пункт как "Суджа 2". Тактические выгоды Теткино очевидны. С двух сторон оно прикрыто рекой Сейм и другими более мелкими речками. Соответственно, неприятель усматривает в контроле над селом нечто "долговременное" и крайне трудно штурмуемое, где местность идеально будет подходить для обороны в новых оперативных условиях. Чего кстати нельзя сказать про текущие – бассейн рек делает логистику ВС РФ в районе весьма непростой, зависящей от целостности переправ, которые частично были уничтожены ВСУ летом и осенью 2024 года.
Однако стоит задаться вопросом, а хватит ли у противника сил на такую цель? Первичная попытка прорваться не вышла, и ВС РФ уже начали активно реагировать, а вторичный наскок имеет еще меньше шансов, чем первый, даже если будет сильнее по составу атакующих.
Помимо очевидной мотивации Киева организовать "перемогу" для местных медиа в пику празднику 9 мая, есть еще одна – тактическая. Восточнее Теткино ВС РФ наращивают усилия по продвижению вглубь обороны ВСУ в Сумской области. В свою очередь, активность неприятеля в Краснояружском районе Белгородской области как таковых результатов не дает, добиться от русской армии оперативной паузы в пограничье Сумщины Киеву не удалось. Таким образом, неприятель продолжает попытки вынудить командование ВС РФ "размазать" силы группировки "Север" по линии границы. В таком случае ВСУ попросту открыли для себя еще один участок забоя личного состава ради надежды сорвать наступление на Сумы. Так или иначе, в ближайшее время станет понятно, какие именно цели преследует незалежная.