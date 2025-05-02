ВС РФ начали расчленять оборону ВСУ у Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая

00:05 06.05.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 5 мая в разрезе СВО. Русские войска расчленяют передний край обороны ВСУ в оперативном выступе к югу от Константиновки. Противник снова попытался прорвать границу России, на этот раз в Глушковском районе Курской области.



"Приложи его покрепче, чтобы не убежал"



