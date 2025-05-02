Патриарх Кирилл в своей книге "Родина. Вера. Победа" рассказал о причинах СВО

01:38 06.05.2025

Патриарх Кирилл объяснил в своей новой книге, почему началась СВО



В свет вышла книга патриарха Московского и всея Руси Кирилла под названием "Родина. Вера. Победа", где глава Русской православной церкви раскрывает причины, побудившие Россию начать специальную военную операцию в 2022 году. Как сообщается на сайте РПЦ, издание также освещает роль Церкви в период СВО на Украине.



В своей книге патриарх анализирует исторические примеры доблести русских воинов: от Невской битвы и противостояния польско-литовским захватчикам в Смутное время до Отечественной войны 1812 года и подвигов Великой Отечественной.



"Патриарх Кирилл рассказывает о героизме прошлых поколений, как и ради чего пришлось воевать русским воинам и почему они одержали победу, несмотря на значительное превосходство сил противника", - отмечается в аннотации книги.



Одной из ключевых тем произведения стал вопрос о сущности патриотизма, жертвенности и духовных основах подвига. По убеждению автора, любовь к Родине неотделима от верности христианским идеалам, составляющим нравственный стержень народа.



Патриарх подчеркивает, что систематические атаки Запада на историческую память, культурные традиции и духовные устои России стали фактором, обусловившим необходимость ответных действий в 2022 году.